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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.026 ثانية ويتصدر التجارب الثالثة في إنترلاغوس

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هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.026 ثانية ويتصدر التجارب الثالثة في إنترلاغوس
من قبل:
16-11-2019

لم يخفّف البريطاني لويس هاميلتون من ضغطه بعد ضمانه للقب بطولة هذا الموسم في الفورمولا واحد، حيث قدّم أداء قويًا ضمن على إثره صدارة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة البرازيل الكبرى.

لم تكن الفرق الكبيرة في عجلة من أمرها للدخول إلى الحلبة، إذ لم يتوجّه أيٌ منهما إلى المسار في ربع الساعة الأولى.

ومجدّدًا كان الأداء متقاربًا في المقدّمة منذ الوهلة الأولى، حيث كان أداء فيراري ومرسيدس وفيرشتابن متقاربًا، قبل أن تكون الغلبة من نصيب الأخير مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى في ظلّ أفضليّته في المقطع الأوسط المتعرّج.

في المقابل أغلق فيتيل مكابحه في أولى لفّاته السريعة ما أثّر نسبيًا على بقيّة برنامجه، قبل أن يتذمّر الألماني من الزحام قائلًا: "لا أعلم ما يفعله ماغنوسن".

وبدا بأنّ حرارة الإطارات ترتفع سريعًا ما يؤدّي إلى تراجع أدائها مع اقتراب اللفّة من نهايتها.

وكان ثنائيّ فيراري أوّل من يعود لإجراء سلسلة المحاولات الأخيرة، وبعد أن أتمّ لفّته السريعة الأولى، قال فيتيل: "أعتقد بأنّه من الأفضل إكمال لفّتي تبريد قبل الضغط للفّة أخرى".

لكنّ هاميلتون تمكّن من التفوّق عليهما بأريحيّة في ظلّ ضعف أداء فيراري في المقطع الأوسط غير السريع، حيث حقّق البريطاني التوقيت الأسرع البالغ 1:08.320 دقيقة.

وكان من المفاجئ أنّ فيرشتابن كان السائق الأسرع في المقطع الأوّل السريع وهو ما ساعده على التواجد على بُعد 0.026 ثانية فقط عن هاميلتون.

أمّا شارل لوكلير فقد تقدّم على زميله فيتيل، وكاد سائق فيراري أن يصطدم بكارلوس ساينز الإبن الذي غيّر اتّجاهه عند المنعطف الأخير أثناء سيره ببطء.

وحقّق أليكسندر ألبون بعض التقدّم في هذه الحصّة ليحلّ خامسًا أمام فالتيري بوتاس، لكنّ فجوة نصف ثانية فصلتهما عن فيتيل أمامهما.

وحلّ دانييل كفيات في مركز أفضل البقيّة بعد أن تفوّق على أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو، بينما نجح لاندو نوريس في قلب تأخّره عن زميله ساينز وتمكّن من التقدّم عليه في المركز التاسع.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 17 1:08.320     227.055
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 18 1:08.346 0.026 0.026 226.968
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 20 1:08.611 0.291 0.265 226.092
4 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 22 1:08.664 0.344 0.053 225.917
5 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 17 1:09.136 0.816 0.472 224.375
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 20 1:09.201 0.881 0.065 224.164
7 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 22 1:09.415 1.095 0.214 223.473
8 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 20 1:09.462 1.142 0.047 223.322
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 18 1:09.585 1.265 0.123 222.927
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 21 1:09.588 1.268 0.003 222.917
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 21 1:09.619 1.299 0.031 222.818
12 10 France بيير غاسلي تورو روسو 19 1:09.625 1.305 0.006 222.799
13 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 17 1:09.650 1.330 0.025 222.719
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 18 1:09.713 1.393 0.063 222.518
15 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 17 1:09.761 1.441 0.048 222.364
16 8 France رومان غروجان هاس 20 1:09.798 1.478 0.037 222.247
17 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 19 1:09.995 1.675 0.197 221.621
18 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 16 1:10.312 1.992 0.317 220.622
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 19 1:10.843 2.523 0.531 218.968
20 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 23 1:11.205 2.885 0.362 217.855
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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