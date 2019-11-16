هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.026 ثانية ويتصدر التجارب الثالثة في إنترلاغوس
لم يخفّف البريطاني لويس هاميلتون من ضغطه بعد ضمانه للقب بطولة هذا الموسم في الفورمولا واحد، حيث قدّم أداء قويًا ضمن على إثره صدارة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة البرازيل الكبرى.
لم تكن الفرق الكبيرة في عجلة من أمرها للدخول إلى الحلبة، إذ لم يتوجّه أيٌ منهما إلى المسار في ربع الساعة الأولى.
ومجدّدًا كان الأداء متقاربًا في المقدّمة منذ الوهلة الأولى، حيث كان أداء فيراري ومرسيدس وفيرشتابن متقاربًا، قبل أن تكون الغلبة من نصيب الأخير مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى في ظلّ أفضليّته في المقطع الأوسط المتعرّج.
في المقابل أغلق فيتيل مكابحه في أولى لفّاته السريعة ما أثّر نسبيًا على بقيّة برنامجه، قبل أن يتذمّر الألماني من الزحام قائلًا: "لا أعلم ما يفعله ماغنوسن".
وبدا بأنّ حرارة الإطارات ترتفع سريعًا ما يؤدّي إلى تراجع أدائها مع اقتراب اللفّة من نهايتها.
وكان ثنائيّ فيراري أوّل من يعود لإجراء سلسلة المحاولات الأخيرة، وبعد أن أتمّ لفّته السريعة الأولى، قال فيتيل: "أعتقد بأنّه من الأفضل إكمال لفّتي تبريد قبل الضغط للفّة أخرى".
لكنّ هاميلتون تمكّن من التفوّق عليهما بأريحيّة في ظلّ ضعف أداء فيراري في المقطع الأوسط غير السريع، حيث حقّق البريطاني التوقيت الأسرع البالغ 1:08.320 دقيقة.
وكان من المفاجئ أنّ فيرشتابن كان السائق الأسرع في المقطع الأوّل السريع وهو ما ساعده على التواجد على بُعد 0.026 ثانية فقط عن هاميلتون.
أمّا شارل لوكلير فقد تقدّم على زميله فيتيل، وكاد سائق فيراري أن يصطدم بكارلوس ساينز الإبن الذي غيّر اتّجاهه عند المنعطف الأخير أثناء سيره ببطء.
وحقّق أليكسندر ألبون بعض التقدّم في هذه الحصّة ليحلّ خامسًا أمام فالتيري بوتاس، لكنّ فجوة نصف ثانية فصلتهما عن فيتيل أمامهما.
وحلّ دانييل كفيات في مركز أفضل البقيّة بعد أن تفوّق على أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو، بينما نجح لاندو نوريس في قلب تأخّره عن زميله ساينز وتمكّن من التقدّم عليه في المركز التاسع.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة
|1
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|17
|1:08.320
|227.055
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|18
|1:08.346
|0.026
|0.026
|226.968
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|20
|1:08.611
|0.291
|0.265
|226.092
|4
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|22
|1:08.664
|0.344
|0.053
|225.917
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|17
|1:09.136
|0.816
|0.472
|224.375
|6
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|20
|1:09.201
|0.881
|0.065
|224.164
|7
|26
|دانييل كفيات
|تورو روسو
|22
|1:09.415
|1.095
|0.214
|223.473
|8
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|20
|1:09.462
|1.142
|0.047
|223.322
|9
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|18
|1:09.585
|1.265
|0.123
|222.927
|10
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|21
|1:09.588
|1.268
|0.003
|222.917
|11
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|21
|1:09.619
|1.299
|0.031
|222.818
|12
|10
|بيير غاسلي
|تورو روسو
|19
|1:09.625
|1.305
|0.006
|222.799
|13
|27
|نيكو هلكنبرغ
|رينو
|17
|1:09.650
|1.330
|0.025
|222.719
|14
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|18
|1:09.713
|1.393
|0.063
|222.518
|15
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|17
|1:09.761
|1.441
|0.048
|222.364
|16
|8
|رومان غروجان
|هاس
|20
|1:09.798
|1.478
|0.037
|222.247
|17
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|19
|1:09.995
|1.675
|0.197
|221.621
|18
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|16
|1:10.312
|1.992
|0.317
|220.622
|19
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|19
|1:10.843
|2.523
|0.531
|218.968
|20
|88
|روبرت كوبتسا
|ويليامز
|23
|1:11.205
|2.885
|0.362
|217.855
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة البرازيل الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
|الكاتب
|مروان الوافي
هاميلتون يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.026 ثانية ويتصدر التجارب الثالثة في إنترلاغوس
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