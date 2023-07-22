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هاميلتون يتفوق على فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة في المجر

سجل لويس هاميلتون سائق مرسيدس الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على سيارتي ريد بُل وبفارق ربع ثانية تقريباً.

لويس هاميلتون، مرسيدس

أرادت الفرق استعمال التجارب الحرة الثالثة كتحضير للتصفيات وذلك بسبب خفض عدد المجموعات المسموحة من 13 إلى 11 في المجر. هذا ما أدى إلى تسجيل أزمنة سريعة على مختلف أنواع الإطارات.

ولم تساعد حرارة الحلبة السائقين في البداية على تحسين أزمنتهم مقارنة بالتجارب الحرة الثانية.

وسجل دانيال ريكاردو العائد إلى السباقات على متن ألفا تاوري أولى اللفات السريعة، لكن سرعان ما تغلب عليه كيفن ماغنوسن سائق هاس ومن ثم سيرجيو بيريز خلف مقود ريد بُل.

ماكس فيرستابن تغلب على زمن زميله مع مجموعة جديدة من إطارات ميديوم، حيث صمد زمنه بضع لفات في وجه محاولات أوسكار بياستري سائق مكلارين وكذلك زميله لاندو نوريس وإستيبان أوكون سائق ألبين.

ومع إطارات سوفت جديدة، فصل سائقا ألفا روميو، فالتيري بوتاس وجو غوانيو بين سيارتي ريد بُل، قبل أن يحسن نوريس زمنه ويدفع بيريز للمركز الرابع، حيث سُمع المكسيكي وهو يعاني في تبريد إطاراته.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن عاد ليسجل الزمن الأسرع متقدماً على فيرستابن قبل أن يتفوق عليه نوريس.

ومع الاقتراب من الربع الأخير لعمر الحصة، خرجت سيارتا مرسيدس على إطارات سوفت، حيث وضع جورج راسل سيارته بالمركز الثالث، لكن زميله هاميلتون وضعها بالمركز الأول مع دقيقة و17.811 ثانية.

حاول فيرستابن التفوق على ذلك الزمن لكنه لم ينجح وبقي الفارق بحدود ربع ثانية خلف بطل العالم سبع مرات.

أما زميله بيريز فوضع سيارته بالمركز الثالث بفارق 0.013 ثانية خلف الهولندي.

سيارتا فيراري كانتا تعانيان طوال الحصة لتحتلا المركزين السادس والسابع.

نيكو هلكنبرغ تفوق بسيارته هاس على فيراري ليتقدم حتى المركز الرابع.

وحاول بيريز مجدداً الاقتراب من هاميلتون وفيرستابن لكنه بقي خلف زميله بفارق 0.006 ثانية بالمركز الثالث.

زمن نوريس وضعه بالمركز الخامس أمام راسل، لوكلير وساينز. بينما أكمل ألونسو وبوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن دانيال ريكاردو تفوق على زميله يوكي تسونودا بفارق 3 أعشار الثانية.

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التجارب الحرة الثالثة

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 20 1:17.811   202.691
2 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 23 +0.250 0.250 202.041
3 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 25 +0.256 0.006 202.026
4 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 21 +0.266 0.010 202.000
5 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 19 +0.271 0.005 201.987
6 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 22 +0.308 0.037 201.891
7 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 28 +0.379 0.071 201.708
8 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 29 +0.423 0.044 201.595
9 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 20 +0.539 0.116 201.296
10 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 24 +0.678 0.139 200.940
11 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 20 +0.725 0.047 200.820
12 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 23 +0.733 0.008 200.799
13 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 17 +0.781 0.048 200.676
14 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 19 +0.787 0.006 200.661
15 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 26 +0.838 0.051 200.531
16 Franceبيير غاسليألبين 10 22 +0.965 0.127 200.208
17 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 16 +1.003 0.038 200.111
18 Australiaدانيال ريكاردوألفا تاوري 3 28 +1.017 0.014 200.076
19 Franceإستيبان أوكونألبين 31 22 +1.168 0.151 199.693
20 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 29 +1.345 0.177 199.247
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