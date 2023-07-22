هاميلتون يتفوق على فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة في المجر

أرادت الفرق استعمال التجارب الحرة الثالثة كتحضير للتصفيات وذلك بسبب خفض عدد المجموعات المسموحة من 13 إلى 11 في المجر. هذا ما أدى إلى تسجيل أزمنة سريعة على مختلف أنواع الإطارات.

ولم تساعد حرارة الحلبة السائقين في البداية على تحسين أزمنتهم مقارنة بالتجارب الحرة الثانية.

وسجل دانيال ريكاردو العائد إلى السباقات على متن ألفا تاوري أولى اللفات السريعة، لكن سرعان ما تغلب عليه كيفن ماغنوسن سائق هاس ومن ثم سيرجيو بيريز خلف مقود ريد بُل.

ماكس فيرستابن تغلب على زمن زميله مع مجموعة جديدة من إطارات ميديوم، حيث صمد زمنه بضع لفات في وجه محاولات أوسكار بياستري سائق مكلارين وكذلك زميله لاندو نوريس وإستيبان أوكون سائق ألبين.

ومع إطارات سوفت جديدة، فصل سائقا ألفا روميو، فالتيري بوتاس وجو غوانيو بين سيارتي ريد بُل، قبل أن يحسن نوريس زمنه ويدفع بيريز للمركز الرابع، حيث سُمع المكسيكي وهو يعاني في تبريد إطاراته.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن عاد ليسجل الزمن الأسرع متقدماً على فيرستابن قبل أن يتفوق عليه نوريس.

ومع الاقتراب من الربع الأخير لعمر الحصة، خرجت سيارتا مرسيدس على إطارات سوفت، حيث وضع جورج راسل سيارته بالمركز الثالث، لكن زميله هاميلتون وضعها بالمركز الأول مع دقيقة و17.811 ثانية.

حاول فيرستابن التفوق على ذلك الزمن لكنه لم ينجح وبقي الفارق بحدود ربع ثانية خلف بطل العالم سبع مرات.

أما زميله بيريز فوضع سيارته بالمركز الثالث بفارق 0.013 ثانية خلف الهولندي.

سيارتا فيراري كانتا تعانيان طوال الحصة لتحتلا المركزين السادس والسابع.

نيكو هلكنبرغ تفوق بسيارته هاس على فيراري ليتقدم حتى المركز الرابع.

وحاول بيريز مجدداً الاقتراب من هاميلتون وفيرستابن لكنه بقي خلف زميله بفارق 0.006 ثانية بالمركز الثالث.

زمن نوريس وضعه بالمركز الخامس أمام راسل، لوكلير وساينز. بينما أكمل ألونسو وبوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن دانيال ريكاردو تفوق على زميله يوكي تسونودا بفارق 3 أعشار الثانية.

التجارب الحرة الثالثة