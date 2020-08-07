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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

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هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
من قبل:
07-08-2020

تفوّق لويس هاميلتون على زميله فالتيري بوتاس في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد في سيلفرستون، في الوقت الذي واجه فيه سيباستيان فيتيل عطلًا كبيرًا في محرّكه في الدقائق الأخيرة.

بعد التركيز على إطارات "سوفت" الجديدة لعطلة نهاية هذا الأسبوع في الحصّة الأولى، عادت الفرق إلى برامجها الطبيعيّة مع بداية فترة ما بعد الظهر.

وتنوّعت طلعات السائقين، بالرغم من أنّ أغلبهم آثر استخدام تركيبتَي "ميديوم" و"هارد" في سلسلة اللفّات الأولى.

لكنّ هاميلتون اتّبع مقاربة معاكسة لزميله بوتاس ودخل إلى الحلبة على إطارات "سوفت" في البداية قبل أن يعود لاحقًا على إطارات "ميديوم".

وكان من اللافت عودة مشكلة الشروخ على الإطارات، وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّها جاءت على الإطار الخلفيّ الأيسر هذه المرّة وكانت حاضرة بقوّة.

وعانى أغلب السائقين من اهتزازات في الإطارات نتيجة لذلك، حيث قال مهندس شارل لوكلير: "الاهتزازات لا تزال حاضرة لكنّها غير خطرة بحسب البيانات".

وبالرغم من أنّ البريطاني كان على الإطار الأبطأ نظريًا إلّا أنّه نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:25.606 دقيقة ليتقدّم بفارق 0.176 ثانية عن زميله الفنلندي.

وبشكلٍ لافت فإنّ الأداء خلف مرسيدس كان متقاربًا بتواجد ثلاث سيارات مختلفة ضمن مجال عُشرٍ من الثانية.

إذ ذهب المركز الثالث إلى دانيال ريكاردو سائق رينو، بالرغم من أنّه كان أبطأ بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية من هاميلتون المتصدّر.

وحلّ ماكس فيرشتابن في المركز الرابع أمام لانس سترول الذي تقدّم في هذه الحصّة على زميله المؤقّت نيكو هلكنبرغ.

في المقابل تراجعت فيراري بالمقارنة مع الحصّة الأولى واكتفى لوكلير بالمركز السابع أمام ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

واستمرّت معاناة سيباستيان فيتيل بعد أن اكتفى بالمركز الـ 14 بفارقٍ فاق الثانية والنصف عن الصدارة.

بل ازداد الوضع سوءًا في الدقائق الأخيرة بعد أن اضطرّ الألماني لإيقاف سيارته إلى جانب المسار قائلًا: "عطلٌ كبيرٌ في القسم الخلفيّ من السيارة، ربّما المحرّك أو علبة التروس"، حيث أظهرت الإعادة قعقعة وتوقّفًا مباشرًا لمحرّكه وبدأت السوائل تتسرّب مباشرة من وحدة طاقته بشكلٍ كثيف على المسار وحتّى عند نقطة توقّفه ما دفع إدارة السباق إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة بشكلٍ مؤقّت.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فإنّ مرسيدس كانت في المقدّمة بطبيعة الحال، في الوقت الذي تواجد فيه ماكس فيرشتابن ثالثًا وحيدًا، بينما كان أداء البقيّة متقاربًا.

كما انتهت الحصّة قبل دقيقتَين من أوانها عبر رفع العلم الأحمر نتيجة توقّف سيارة ألفا روميو الخاصة بأنطونيو جيوفينازي إلى جانب المسار.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 22 1:25.606     247.734
2 77 Finland فالتيري بوتاس 22 1:25.782 0.176 0.176 247.226
3 3 Australia دانيال ريكاردو 29 1:26.421 0.815 0.639 245.398
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 15 1:26.437 0.831 0.016 245.353
5 18 Canada لانس سترول 24 1:26.501 0.895 0.064 245.171
6 27 Germany نيكو هلكنبرغ 26 1:26.746 1.140 0.245 244.479
7 16 Monaco شارل لوكلير 32 1:26.812 1.206 0.066 244.293
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 26 1:26.867 1.261 0.055 244.138
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 24 1:26.918 1.312 0.051 243.995
10 31 France إستيبان أوكون 25 1:26.928 1.322 0.010 243.967
11 23 Thailand ألكسندر ألبون 25 1:26.960 1.354 0.032 243.877
12 26 Russian Federation دانييل كفيات 33 1:27.002 1.396 0.042 243.759
13 10 France بيير غاسلي 31 1:27.128 1.522 0.126 243.407
14 5 Germany سيباستيان فيتيل 30 1:27.198 1.592 0.070 243.212
15 8 France رومان غروجان 28 1:27.294 1.688 0.096 242.944
16 63 United Kingdom جورج راسل 31 1:27.320 1.714 0.026 242.872
17 7 Finland كيمي رايكونن 30 1:27.535 1.929 0.215 242.275
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن 28 1:27.582 1.976 0.047 242.145
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 32 1:27.683 2.077 0.101 241.866
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 26 1:27.955 2.349 0.272 241.118
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الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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