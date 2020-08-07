هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

بعد التركيز على إطارات "سوفت" الجديدة لعطلة نهاية هذا الأسبوع في الحصّة الأولى، عادت الفرق إلى برامجها الطبيعيّة مع بداية فترة ما بعد الظهر.

وتنوّعت طلعات السائقين، بالرغم من أنّ أغلبهم آثر استخدام تركيبتَي "ميديوم" و"هارد" في سلسلة اللفّات الأولى.

لكنّ هاميلتون اتّبع مقاربة معاكسة لزميله بوتاس ودخل إلى الحلبة على إطارات "سوفت" في البداية قبل أن يعود لاحقًا على إطارات "ميديوم".

وكان من اللافت عودة مشكلة الشروخ على الإطارات، وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّها جاءت على الإطار الخلفيّ الأيسر هذه المرّة وكانت حاضرة بقوّة.

وعانى أغلب السائقين من اهتزازات في الإطارات نتيجة لذلك، حيث قال مهندس شارل لوكلير: "الاهتزازات لا تزال حاضرة لكنّها غير خطرة بحسب البيانات".

وبالرغم من أنّ البريطاني كان على الإطار الأبطأ نظريًا إلّا أنّه نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:25.606 دقيقة ليتقدّم بفارق 0.176 ثانية عن زميله الفنلندي.

وبشكلٍ لافت فإنّ الأداء خلف مرسيدس كان متقاربًا بتواجد ثلاث سيارات مختلفة ضمن مجال عُشرٍ من الثانية.

إذ ذهب المركز الثالث إلى دانيال ريكاردو سائق رينو، بالرغم من أنّه كان أبطأ بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية من هاميلتون المتصدّر.

وحلّ ماكس فيرشتابن في المركز الرابع أمام لانس سترول الذي تقدّم في هذه الحصّة على زميله المؤقّت نيكو هلكنبرغ.

في المقابل تراجعت فيراري بالمقارنة مع الحصّة الأولى واكتفى لوكلير بالمركز السابع أمام ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز الإبن، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

واستمرّت معاناة سيباستيان فيتيل بعد أن اكتفى بالمركز الـ 14 بفارقٍ فاق الثانية والنصف عن الصدارة.

بل ازداد الوضع سوءًا في الدقائق الأخيرة بعد أن اضطرّ الألماني لإيقاف سيارته إلى جانب المسار قائلًا: "عطلٌ كبيرٌ في القسم الخلفيّ من السيارة، ربّما المحرّك أو علبة التروس"، حيث أظهرت الإعادة قعقعة وتوقّفًا مباشرًا لمحرّكه وبدأت السوائل تتسرّب مباشرة من وحدة طاقته بشكلٍ كثيف على المسار وحتّى عند نقطة توقّفه ما دفع إدارة السباق إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة بشكلٍ مؤقّت.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فإنّ مرسيدس كانت في المقدّمة بطبيعة الحال، في الوقت الذي تواجد فيه ماكس فيرشتابن ثالثًا وحيدًا، بينما كان أداء البقيّة متقاربًا.

كما انتهت الحصّة قبل دقيقتَين من أوانها عبر رفع العلم الأحمر نتيجة توقّف سيارة ألفا روميو الخاصة بأنطونيو جيوفينازي إلى جانب المسار.

نتيجة الحصّة: