هاميلتون "يتفهم شعور المتابعين" حيال إمكانية حسم فيرستابن للقب 2022 مبكراً

في حال أحرز فيرستابن الفوز على أرض حلبة مارينا باي في سنغافورة وسجل أسرع لفة، فسيتمكن من حسم اللقب لصالحه إن أنهى منافسه شارل لوكلير تاسعاً أو أقل، مع إنهاء سيرجيو بيريز زميله في ريد بُل، خامساً أو أقل.

وفي حال لم يسجل فيرستابن أسرع لفة، فيجب أن يكتفي لوكلير بالمركز العاشر كي يحسم الهولندي اللقب.

لكن وإن اكتفى فيرستابن - الذي يمتلك فارق 116 نقطة في صدارة ترتيب بطولة السائقين - بالمركز الثاني أو أقل، فإن حسم اللقب سيتأجل حتى جولة اليابان المقبلة.

وبينما حسم هاميلتون اللقب مبكراً في مواسم سابقة، لكنه يرى بأن مثل هذه الحالات تضرّ بجمال منافسات البطولة، مؤكداً أنه "يتفهم شعور المتابعين" في حال نجح فيرستابن بحسم معركة اللقب قبل انتهاء الموسم بعدة جولات.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة سنغافورة، قال النجم البريطاني: "من وجهة نظري، لا أفكر حقاً بالمسألة (تحقيق فيرستابن للقبه الثاني على التوالي)".

وأكمل: "بالتأكيد، أتفهم شعور المتابعين. شعورنا نحن كذلك في الموسم الماضي حين بقيت معركة اللقب مشتعلة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك كان حماسياً للجميع".

وأردف: "ليس من الرائع على الإطلاق أن تنتهي معركة اللقب مبكراً. حتى ولو كنتُ أنا قد حسمتها في جولات سابقة مثل المكسيك. بالنسبة لك كسائق، ذلك رائع. لكن بالنسبة للرياضة نفسها، ذلك ليس ممتعاً".

واسترسل: "أنا ممتن حقاً لمواسم مثل 2008، حين تأخر الحسم حتى اللحظات الـ 17 الأخيرة، وللموسم الماضي كذلك. دعونا نأمل أن تكون معارك اللقب المستقبلية أفضل بعض الشيء".

لاندو نوريس، مكلارين، أليكسندر ألبون، ويليامز، إستيبان أوكون، ألبين، ميك شوماخر، هاس، لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، تكلم بطل العالم سبع مرات عن العمل الذي تُجريه السهام الفضية على سيارتها لمعالجة مشاكل 2022.

فقال: "بالنسبة لي، ما زلت أستمتع بالتحدي وأنا فخور بالقوة والتقدم اللذين أظهرناهما كفريق سواء لناحية علاقاتنا ببعضنا البعض، أو لناحية التركيز المتواصل".

وأكمل: "رؤية الجميع يعمل بهذه الطريقة، لهو مصدر إلهام بالنسبة لي".

وتابع: "إنهم يتنقلون من الحلبات مساء الأحد وتراهم في المكاتب يوم الاثنين يحاولون البحث عن حلول لفكّ أسباب المشاكل".

واختتم: "إنهم يقومون بعمل مثير للإعجاب حقاً من دون توقف. وأعلم أنهم جميعاً ينتظرون فترة من الراحة".