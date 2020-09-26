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هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي

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هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي
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تفادى لويس هاميلتون تلقّي عقوبة لخرقه قوانين العودة إلى المسار عند الخروج عنه في المنعطف الثاني خلال تصفيات جائزة روسيا الكبرى، ما يعني حفاظه على قطب الانطلاق الأوّل.

سجّل هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الـ 96 في مسيرته في الفورمولا واحد في تصفيات سوتشي متفوّقًا على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق نصف ثانية.

لكنّ مراقبي "فيا" قالوا خلال التصفيات أنّ هاميلتون سيمثل للتحقيق لعدم تطبيقه لتعليمات مايكل ماسي مدير السباق بشأن كيفيّة العودة إلى المسار في المنعطف الثاني.

وفشل هاميلتون في اتّباع المسلك المخصّص في التصفيات، وهو ما تسبّب في التحقيق في تلك الواقعة، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لنيكولاس لاتيفي، وثنائيّ هاس كيفن ماغنوسن ورومان غروجان.

وجاء في مذكّرة المراقبين أنّ هاميلتون قبِل أنّه لم يتّبع تعليمات ماسي، لكنّه لم يكسب أيّ أفضليّة وعاد إلى المسار بشكلٍ آمن، وهو ما كان يعني تفاديه للعقوبة.

وجاء في بيانهم: "اعتبر المراقبون أنّه لم يكسب أيّ أفضليّة، كون الزمن المعنيّ قد تمّ شطبه".

وأضاف: "فضلًا عن ذلك وتماشيًا مع الحالات السابقة، استعان المراقبون بمثاليَ جائزة إسبانيا الكبرى 2018 وجائزة كندا الكبرى 2019".

كما تمّ إصدار قرارات مشابهة في ما يتعلّق بكلٍ من لاتيفي وثنائيّ هاس.

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الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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