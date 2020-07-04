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هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثاني على شبكة انطلاق سباق النمسا

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هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثاني على شبكة انطلاق سباق النمسا
04-07-2020

سيصطفّ لويس هاميلتون في الخانة الثانية على شبكة انطلاق جائزة النمسا الكبرى الجولة الافتتاحيّة من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تفاديه العقوبة إثر جلسة الاستماع مع مراقبي السباق.

تأهّل هاميلتون ثانيًا بعد أن خسر قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.012 ثانية عن زميله فالتيري بوتاس.

لكنّ المراقبين أكّدوا بعد ساعتين من التصفيات أنّ هاميلتون تحت التحقيق لعدم إبطاء سرعته في منطقة الأعلام الصفراء من جهة، وكذلك لخرقه حدود المسار في لفّة سابقة من القسم الثالث من التصفيات.

وأكّد المراقبون بعد الاجتماع بهاميلتون أنّه لن تكون هناك أيّة إجراءات إضافيّة بشأن مسألة الأعلام الصفراء كونه كان هناك خلطٌ على صعيد لوح الأضواء الخاص بالمارشلز.

وجاء في التقرير: "تجاوز السائق المذكور لوح ضوء أخضر عند المنعطف الخامس".

وأضاف: "أكّدت مقاطع الفيديو أنّه كانت هناك أعلامٌ صفراء وألواح ضوئيّة خضراء في ذات الوقت، ما يعني بأنّ إشارات متضاربة أُظهرت للسائق".

وأكمل: "بعد أخذ ذلك بالحسبان، قرّر المراقبون عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة".

وكان هاميلتون قد قال في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات أنّه لم يرَ أيّة أعلام صفراء بعد انزلاق بوتاس.

وقال: "وصلت إلى المنعطف وضغطت على دوّاسة الوقود واعتقد بأنّ فالتيري قد خرج بشكلٍ طفيف وعاد إلى المسار وهو أمامي على الحلبة".

وأضاف: "كنت أنظر إلى المنطقة الحصويّة وأبحث عن سيارة على المسار، لكن لم يكن هناك أيّ شيء فواصلت".

وأكمل: "ومن ثمّ عندما هممت بدخول المنعطف السادس رأيت أنّ فالتيري يتواجد على اليسار كثيرًا. حدث كلّ ذلك بسرعة".

لكنّ المراقبين اعتبروا أنّ هاميلتون قد خرق حدود المسار خلال لفّته الأولى في القسم الثالث من التصفيات، ما كان يعني ضرورة شطبها، لكن بالنظر إلى أنّ تلك اللفّة كانت أبطأ من لفّته الأخيرة فإنّ زمنه الرسمي سيبقى على حاله.

نتيجة لذلك سينطلق البريطاني من المركز الثاني بجانب زميله بوتاس وأمام ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس.

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