هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثالث في سيلفرستون

ان سائق الحصان الجامح قد خضع للتحقيق من قبل مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للاشتباه في عدم تخفيف سرعته داخل منطقة الأعلام الصفراء خلال سباق سيلفرستون، أثناء مروره بجانب سيارة أودي الخاصة بنيكو هولكنبرغ التي كانت متوقفة على جانب الحلبة.

وأظهرت تسجيلات الفيديو أنّ هاميلتون دخل المقطع المعني عند المنعطف التاسع قبل رفع العلم الأصفر، ولم يتلقَّ التحذير على شاشة المقود إلا عند نهاية ذلك المقطع، كما كان منشغلًا في الوقت ذاته بصراعه المباشر مع ماكس فيرستابن.

ورأى المراقبون أنّ بطل العالم سبع مرات لم يكن يملك سوى وقت قصير جدًا للاستجابة للتحذير، لكنهم اعتبروا أيضًا أنّه لم يخفف سرعته، ليقرروا الاكتفاء بتوجيه تأنيب رسمي إليه.

وجاء في تقرير المراقبين: "دخل هاميلتون المقطع المعني قبل رفع أي علم أصفر أو إضاءة أي لوحة ضوئية صفراء، ولم يكن هناك أي تحذير قبل المنعطف التاسع".

وأضاف التقرير: "كانت أول لوحة ضوئية واجهها بعد المنعطف التاسع تعرض الضوء الأخضر مباشرة قبل المنعطف العاشر. ولم يظهر التحذير الأصفر على شاشة المقود إلا عندما كان السائق قد دخل بالفعل الخطّ المستقيم المؤدي إلى المنعطف العاشر، وكان قريبًا من نهاية منطقة الأعلام الصفراء. وأظهرت الأدلة أنّه لم تكن هناك أي لوحة ضوئية صفراء ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق، كما أنّ التحذير الأصفر على شاشة المقود ظل ظاهرًا لفترة قصيرة جدًا".

وتابع التقرير: "لذلك اقتنع المراقبون بأنّ الوقت المتاح للسائق للاستجابة للتحذير كان محدودًا للغاية. كما أخذوا في الاعتبار أنّ هاميلتون كان قد أنهى قبل لحظات مناورة تجاوز على فيرستابن، وكان يتوقع هجومًا مضادًا، ولذلك بقي تركيزه منصبًا على المرايا معظم الوقت خلال الخطّ المستقيم المؤدي إلى المنعطف العاشر، بدلًا من الالتفات مباشرة إلى اللوحة الضوئية الخضراء الموجودة في نهاية المقطع."

وأضاف: "ومع ذلك، خلص المراقبون إلى أنّ هاميلتون، بعد ظهور التحذير الأصفر على شاشة المقود وإضاءة اللوحة الخضراء مباشرة قبل المنعطف العاشر، لم يُظهر أي تخفيف واضح للسرعة، وبالتالي لم يلتزم بالكامل بالمتطلبات الخاصة بالعلم الأصفر المفرد."

وأوضح التقرير بشأن العقوبة: "عند تحديد العقوبة، أخذ المراقبون في الاعتبار أنّ هاميلتون دخل المقطع قبل رفع العلم الأصفر، وأنّ التحذير لم يصله إلا عندما كان قريبًا من نهاية القطاع، وأنّ الوقت والمسافة المتاحين للاستجابة كانا محدودين للغاية، إضافة إلى أنّ انتباه السائق كان منشغلًا، لأسباب مفهومة، بصراعه المباشر مع سيارة أخرى قبل ذلك مباشرة. وفي ظل هذه الظروف، رأى المراقبون أنّ التأنيب هو العقوبة المناسبة".

وبذلك احتفظ هاميلتون بالمركز الثالث خلف زميله في الحصان الجامح شارل لوكلير الفائز بالسباق، وسائق مرسيدس جورج راسل الذي أنهى في المركز الثاني، بعدما استفادا من انسحاب متصدر البطولة كيمي أنتونيللي في المراحل الأخيرة.

وانتهى السباق خلف سيارة الأمان بعد حادث ماكس فيرستابن المتأخر عند منعطف ستو، وهو ما كلّف هاميلتون مركزًا بعدما دخل إلى الحظائر لتبديل الإطارات، في حين بقي راسل على الحلبة، ليكسب أفضلية المركز حتى نهاية السباق.