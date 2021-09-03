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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

حقّق البريطاني لويس هاميلتون الزمن الأسرع مع نهاية التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى ليتفوّق على صاحب الأرض والجمهور ماكس فيرشتابن، وذلك ضمن حصّة خسرت فيها الفرق 40 دقيقة بعد احتراق محرّك سيارة سيباستيان فيتيل.

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

كان من الواضح أنّ مستويات التماسك ضعيفة للغاية في ظلّ وجود الكثير من الغبار والرمال على سطح المسار، واتّضح ذلك عبر التفاف سيارة يوكي تسونودا عند المنعطف العاشر ضمن لفّته الاستطلاعيّة وكذلك أخطاء إستيبان أوكون والعديد من السائقين الآخرين.

وتتابعت الانزلاقات والأخطاء في كلّ مكانٍ من الحلبة الجديدة عليهم أثناء محاولة الجميع معرفة الحدود القصوى ونقاط الكبح الأنسب.

وأوقف سيباستيان فيتيل سيارته بعد مسافة قصيرة من مخرج المنعطف الأوّل بعد مرور رُبع ساعة، وسرعان ما قال لفريقه: "لقد تعطّل المحرّك" وكانت بعض الأدخنة تتصاعد منها.

وسارع الألماني بنفسه لجلب مطفأة حرائق من أحد المارشلز. وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتجفيف الزيت المتناثر على المسار.

وبشكلٍ سيّئ للجميع فقد بقيت الكهرباء سارية في السيارة وهو ما حال دون إبعادها سريعًا، حيث بقي المارشلز بانتظار أخصّائي كهربائيّ من فريق أستون مارتن للعمل عليها قبل أن يتمّ رفعها إثر ذلك.

وتطلّبت كلّ تلك العمليّة نصف ساعة، ما كان يعني استئناف الحصّة مع بقاء 6 دقائق فقط وهو ما أثّر بشدّة على برامج السائقين ومستويات تعوّدهم على الحلبة الجديدة.

وحاول السائقون حينها الدخول سريعًا على إطارات "سوفت" لإكمال محاكاة للفّة سريعة، لكنّ الزحام صعّب ذلك قليلًا، وكانت هناك حالة من الفوضى كادت أن تشهد وقوع حوادث سيّئة.

وانتهى المطاف بحلول هاميلتون في الصدارة بالتوقيت الأسرع البالغ 1:11.500 دقيقة، وتقدّم البريطاني بفارق 0.097 ثانية على غريمه فيرشتابن الذي أكمل لفّتيه السريعتين بشكلٍ متتالٍ ولم يقم بلفّة تبريد إطارات بينهما.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تقدّم على زميله شارل لوكلير في ظلّ تواجدهما على بُعد عُشرٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ فالتيري بوتاس، الذي كاد أن يحدث احتكاكٌ بينه وبين بيير غاسلي عند المنعطف الأوّل عند بدئهما لفّتهما الأخيرة جنبًا إلى جنب، في المركز الخامس أمام فرناندو ألونسو، في حين تواجد أوكون في المركز السابع بعد أن قام بفعلٍ غريبٍ عبر ما بدا تعمّده دفع لاندو نرويس إلى خارج المسار.

وكان المركز الثامن من نصيب أنطونيو جيوفينازي، في حين أكمل لانس سترول وغاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:11.500     214.439
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 18 1:11.597 0.097 0.097 214.148
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 19 1:11.601 0.101 0.004 214.136
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 18 1:11.623 0.123 0.022 214.070
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 18 1:11.738 0.238 0.115 213.727
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:12.158 0.658 0.420 212.483
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:12.231 0.731 0.073 212.268
8 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 18 1:12.359 0.859 0.128 211.893
9 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 18 1:12.431 0.931 0.072 211.682
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 19 1:12.515 1.015 0.084 211.437
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:12.679 1.179 0.164 210.960
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:12.907 1.407 0.228 210.300
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:13.053 1.553 0.146 209.880
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:13.081 1.581 0.028 209.800
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 15 1:13.181 1.681 0.100 209.513
16 11 Mexico سيرجيو بيريز

ريد بُل

 هوندا 18 1:13.328 1.828 0.147 209.093
17 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 14 1:13.516 2.016 0.188 208.558
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:13.847 2.347 0.331 207.623
19 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 6 1:15.984 4.484 2.137 201.784
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 3        
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