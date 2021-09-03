هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

كان من الواضح أنّ مستويات التماسك ضعيفة للغاية في ظلّ وجود الكثير من الغبار والرمال على سطح المسار، واتّضح ذلك عبر التفاف سيارة يوكي تسونودا عند المنعطف العاشر ضمن لفّته الاستطلاعيّة وكذلك أخطاء إستيبان أوكون والعديد من السائقين الآخرين.

وتتابعت الانزلاقات والأخطاء في كلّ مكانٍ من الحلبة الجديدة عليهم أثناء محاولة الجميع معرفة الحدود القصوى ونقاط الكبح الأنسب.

وأوقف سيباستيان فيتيل سيارته بعد مسافة قصيرة من مخرج المنعطف الأوّل بعد مرور رُبع ساعة، وسرعان ما قال لفريقه: "لقد تعطّل المحرّك" وكانت بعض الأدخنة تتصاعد منها.

وسارع الألماني بنفسه لجلب مطفأة حرائق من أحد المارشلز. وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتجفيف الزيت المتناثر على المسار.

وبشكلٍ سيّئ للجميع فقد بقيت الكهرباء سارية في السيارة وهو ما حال دون إبعادها سريعًا، حيث بقي المارشلز بانتظار أخصّائي كهربائيّ من فريق أستون مارتن للعمل عليها قبل أن يتمّ رفعها إثر ذلك.

وتطلّبت كلّ تلك العمليّة نصف ساعة، ما كان يعني استئناف الحصّة مع بقاء 6 دقائق فقط وهو ما أثّر بشدّة على برامج السائقين ومستويات تعوّدهم على الحلبة الجديدة.

وحاول السائقون حينها الدخول سريعًا على إطارات "سوفت" لإكمال محاكاة للفّة سريعة، لكنّ الزحام صعّب ذلك قليلًا، وكانت هناك حالة من الفوضى كادت أن تشهد وقوع حوادث سيّئة.

وانتهى المطاف بحلول هاميلتون في الصدارة بالتوقيت الأسرع البالغ 1:11.500 دقيقة، وتقدّم البريطاني بفارق 0.097 ثانية على غريمه فيرشتابن الذي أكمل لفّتيه السريعتين بشكلٍ متتالٍ ولم يقم بلفّة تبريد إطارات بينهما.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تقدّم على زميله شارل لوكلير في ظلّ تواجدهما على بُعد عُشرٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ فالتيري بوتاس، الذي كاد أن يحدث احتكاكٌ بينه وبين بيير غاسلي عند المنعطف الأوّل عند بدئهما لفّتهما الأخيرة جنبًا إلى جنب، في المركز الخامس أمام فرناندو ألونسو، في حين تواجد أوكون في المركز السابع بعد أن قام بفعلٍ غريبٍ عبر ما بدا تعمّده دفع لاندو نرويس إلى خارج المسار.

وكان المركز الثامن من نصيب أنطونيو جيوفينازي، في حين أكمل لانس سترول وغاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: