هاميلتون يتعهّد بقيادة أكثر عدائية في موسم 2022 للفورمولا واحد

جمعت عدة حوادث بين النجمين المنافسين على اللقب في 2021، وتلقى كل منهما عقوبات جراء ما حصل.

لكن وفي أغلب الحالات حين كان فيرشتابن ذو القيادة العدائية يهاجم هاميلتون، كان سائق مرسيدس يحاول بشكل عام تفادي الاحتكاك، وعندما لم يفعل ذلك في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، تعرضا لحادثة.

كما شهدت حادثتهما في البرازيل الكثير من الجدل أيضاً لتلقي الضوء على بعض المناطق غير الواضحة في قوانين الفورمولا واحد.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يدرس أسلوب فيرشتابن العدائي على المسار خلال الفترة الشتوية، وإن كان قد قرر اتباع أسلوب أكثر عدائية كنتيجة لذلك، ردّ هاميلتون: "سأكون سائقاً أكثر عدائية هذا الموسم، سترون".

وضمن معرض كلامه في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق التجارب الحرة الأولى، سُئِل هاميلتون نفس السؤال.

فأجاب: "لا أعلم. أعتقد أنه لا يجب أن تسألوني هذا السؤال".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، أشار هاميلتون إلى أن السعي "للانتقام" مما حصل في 2021، ليس من شيمه.

فقال: "هذه ليست الطريقة التي أتعامل بها مع الموسم الجديد. مقاربتي تتمحور حول تقديم أفضل ما لدي".

وأكمل: "أريد أن أرى إن كانت هناك طريقة تمكنني بطريقة ما تحسين مستواي".

وتابع: "إضافة إلى العمل مع الفريق، ستكون هناك معوقات وتحديات كبيرة. لكنني أحب ذلك. لا أمتلك ذهنية انتقامية".

واختتم: "أعتقد أنني سأحاول أن أكون النسخة الأفضل مني هذا العام. أعتقد أنني ما زلت قادراً على تقديم المزيد لناحية أدائي والسيارة كذلك".