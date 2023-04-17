هاميلتون يتطلع للبقاء مع مرسيدس حتى "أيامه الأخيرة" مثل ستيرلينغ موس
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه يشعر بأن مستقبله مع مرسيدس في الفورمولا واحد "رائع"، وأنه يخطط لتقليد الراحل ستيرلينغ موس عبر البقاء مع الصانع الألماني حتى "أيامه الأخيرة".
هذا هو آخر موسم ضمن عقد بطل العالم سبع مرات مع السهام الفضية، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تمديد، بالرغم من تصريحاته قبل بداية الموسم بأن التجديد سيكون مجرد شكليات.
ولطالما عبر هاميلتون عن التزامه لفترة طويلة مع مرسيدس، والتي دعمته منذ أن كان بعمر 13 عاماً، حيث شارك في الفورمولا واحد للمرة الأولى مع مكلارين التي كانت تتزود بالمحركات حينها من مرسيدس.
لكن توتو وولف أشار إلى أنه سيكون من الطبيعي أن يفكّر البريطاني المخضرم في خياراته المستقبلية إن لم تكن مرسيدس قادرة على تأمين سيارة تنافسية بما يكفي.
لكن هاميلتون نفى ذلك، مؤكداً أنه يأمل السير على خطا السير موس عبر البقاء في مرسيدس حتى "آخر أيامه".
فقال معلقاً على تواجده ضمن صفوف مرسيدس: "شعوري رائع هنا".
وأكمل: "أشعر وكأنني في منزلي. إنهم عائلتي. أرى نفسي مع مرسيدس حتى آخر أيامي بصراحة.".
وتابع: "لو نظرنا إلى الأساطير، لوجدنا أن السير ستيرلينغ موس بقي مع مرسيدس حتى آخر أيامه".
واسترسل: "لذا، هذا هو حلمي أن أحقق ذلك يوماً ما.. أن أواصل العمل معهم وأواصل البناء مع هذه العلامة".
وبينما بات هاميلتون سفيراً بالفعل للعلامة الألمانية بفضل إنجازاته الكبيرة، لكنه يريد الحفاظ على مقعده مع الفريق طالما أنه "قادر على المساهمة".
فقال: "لديّ حلفاء رائعون هنا ضمن الفريق. لديّ علاقات رائعة حقاً هنا".
وتابع: "بالنسبة لي شخصياً، طالما أنني أواصل مساعدة الفريق، وطالما أنني أساهم بدفعه للأمام، فإنني أرغب بالبقاء".
واختتم: "حين أصل لمرحلة أشعر فيها أنني غير قادر على ذلك، حينها سيكون قد حان الوقت لسائق أصغر كي يأخذ مقعدي. لكنني ما زلت صغيراً في السنّ وأتمتع بلياقة بدنية جيدة!".
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