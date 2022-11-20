هاميلتون يتطلّع قدمًا لعدم قيادة سيارة مرسيدس "دبليو13" بعد الآن
قال لويس هاميلتون أنّه يتطلّع قدمًا لعدم قيادة سيارة مرسيدس "دبليو13" في الفورمولا واحد مجدّدًا بعد تجارب بيريللي وسط الأسبوع المقبل.
سيقود هاميلتون السيارة للمرّة الأخيرة يوم الثلاثاء عندما تختبر الفرق إطارات بيريللي لموسم 2023.
وكانت سيارة "دبليو13" قد تسبّبت في الكثير من المشاكل منذ اختبارها الأوّل في برشلونة، وأمضى الفريق الموسم بأكملها في محاولة حلّ مشاكل الارتدادات وارتفاع السيارة.
وفي حين أنّ السيارة كانت تنافسيّة في الجولات الأخيرة، حيث حقّق جورج راسل ولويس هاميلتون الثنائيّة في البرازيل، إلّا أنّ السيارة لا تزال تُعاني من مشاكل عادت لتطفو على السطح في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع.
وتأهّل هاميلتون وراسل في المركزين الخامس والسادس للسباق الأخير من الموسم خلف سائقي ريد بُل وفيراري.
وقال هاميلتون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول حصّة التصفيات: "بالتأكيد لم أتوقّع هكذا فارقٍ كبير. لكنّنا نخسر ستّة أعشارٍ من الثانية على الخطوط المستقيمة".
وأردف: "يُذكّرنا ذلك تقريبًا ببعض السباقات الماضية قبل أوستن، وعادت مشاكل الارتدادات. لم يكن الوضع سهلًا".
وعندما سُئل عمّا يحتاج الفريق لمعالجته على سيارة العام المقبل، أوضح البريطاني أنّ هناك أكثر من نقطة ضعفٍ في سيارة "دبليو13".
وقال: "المكابح، والارتدادات ربّما على رأس القائمة. والجرّ في المستوى التالي. أو ربّما بذات المستوى. هناك الكثير من الأشياء".
وأضاف: "من الواضح أنّ لدينا بعض الارتكازيّة، ونحتاج لبناء سيارة أكثر كفاءة. أعتقد بأنّ الجميع في الفريق يعلم المشاكل بالضبط، وأنا واثقٌ من أنّهم سيتمكّنون من بناء سيارة ليس فيها أيٌ من تلك الخصائص".
وأكمل: "أتطلّع قدمًا لنهاية الثلاثاء، حيث ستكون المرّة الأخيرة التي أقود فيها هذه السيارة. لا أخطّط لقيادتها مجدّدًا. لن تكون من بين السيارات التي سأطلب الحصول عليها في العقد!".
بدوره مزح توتو وولف مدير فريق مرسيدس سابقًا هذا العام بأنّ سيارة "دبليو13" لن تُذكر بحرارة.
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