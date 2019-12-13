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هاميلتون يتصدّر قائمة مدراء الفرق لأفضل السائقين في موسم 2019

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هاميلتون يتصدّر قائمة مدراء الفرق لأفضل السائقين في موسم 2019
13-12-2019

تصدّر لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن القائمة السنويّة اخيارات مدراء فرق البطولة لأفضل عشرة سائقين للعام الخامس على التوالي.

ضمن ما أصبح عادة سنويّة بعد الفكرة الأولى التي انطلقت موسم 2008، طلب موقع "أوتوسبورت" شقيق موقعنا "موتورسبورت.كوم" من كلّ مدراء فرق الفورمولا واحد اختيار أفضل عشرة سائقين لهذا العام.

وتُبقى المُعطيات الفرديّة سريّة، كي تكون خيارات كلّ مدير مدير فريق صادقة وشفافة، على أن يُحتسب المجموع باستخدام نظام النقاط في سباقات الفورمولا واحد حيث يحصل الأوّل على 25 نقطة والعاشر على نقطة يتيمة. ومن ثمّ تُنشر قائمة النتائج النهائيّة.

وأدّى تحقيق هاميلتون للقبه السادس في البطولة إلى إثارة إعجاب المدراء في نهاية المطاف وكان ذلك كافيًا بمنح هاميلتون الأفضليّة على حساب فيرشتابن، بالرغم من أنّ الفارق بينهما اقتصر على 23 نقطة فقط.

وأكمل الثنائيّ في صدارة خيارات مدراء الفرق في كلّ عام منذ موسم 2015.

وحلّ خلفهما شارل لوكلير ضمن موسمه الأوّل المثير للإعجاب مع فيراري، وكان السائق الآخر الوحيد الذي يُحقّق أكثر من 100 نقطة. أمّا زميله سيباستيان فيتيل فقد تراجع من المركز الثالث في 2018 إلى الخامس هذا العام.

وتضمّن ترتيب العشرة الأوائل دخول بعض الوجوه الجديدة على إثر تأديات قويّة، وكان الناشئون الثلاثة أليكسندر ألبون، وجورج راسل، ولاندو نوريس ضمن القائمة للمرّة الأولى.

أمّا كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين فقد عاد للدخول إلى قائمة العشرة الأوائل إثر موسمه القويّ مع الحظيرة البريطانيّة ما أعاده إلى دائرة الضوء في البطولة.

وشارك تسعة مدراء فرق في الاستبيان وهم: توتو وولف، وكريستيان هورنر، وسيريل أبيتبول، وغونتر شتاينر، وأندرياس سيدل، وأوتمار زافناور، وفريدريك فاسور، وفرانز توست وكلير ويليامز.

إليكم القائمة النهائيّة:

المركز السائق النقاط العام الماضي
1 لويس هاميلتون 169 لا تغيير
2 ماكس فيرشتابن 146 لا تغيير
3 شارل لوكلير 124 تقدّم بثلاثة مراكز
4 فالتيري بوتاس 68 تقدّم بأربعة مراكز
5 سيباستيان فيتيل 58 تراجع بمركزين
6 أليكسندر ألبون 57 دخول جديد
7 كارلوس ساينز الإبن 55 عودة جديدة
8 دانيال ريكاردو 49 تراجع بثلاثة مراكز
9 جورج راسل 41 دخول جديد
10 لاندو نوريس 38 دخول جديد
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