هاميلتون يتصدر قائمة السائقين الذين أثنوا على فيتيل "أحد أعظم سائقي الفورمولا واحد"

قبيل جائزة المجر الكبرى، أعلن فيتيل عبر حسابه على منصة "إنستاغرام" بأنه سيعتزل الرياضة مع حلول نهاية موسم 2022 الجاري.

ويمتلك كل من فيتيل وهاميلتون المدة الزمنية نفسها تقريباً في الفورمولا واحد، حيث شارك الألماني للمرة الأولى في 2007، وهو العام نفسه الذي شهد مشاركة هاميلتون الأولى كذلك.

وخاض السائقان منافسة على اللقب عندما كان فيتيل مع فيراري، كما عبّر كلا البطلان عن مواقفهما من عدة قضايا اجتماعية وبيئية كذلك.

وحين سُئِل عما سيتذكره من فيتيل كسائق، أجاب هاميلتون أنه "أحد الأشخاص القلائل الذين جعلوا البطولة أكثر ألفة".

وأكمل: "كنت أتوقع ما حصل نوعاً ما، كانت هناك إشارات، لكن التعامل مع ما حصل كواقع مسألة مختلفة".

وأردف: "كما كنت أقول، شعوري المباشر هو الحزن لأنه سيتوقف. من ثم لدي الكثير من الوقت للتفكير في كل تلك الرحلة التي خضناها سوية".

وتابع: "لكن عندما أتكلم عن الرحلة في هذه الرياضة حيث غالباً ما كنت أشعر بالوحدة نوعاً ما، إنه أحد الأشخاص القلائل الذين ساهموا بألا أشعر بالوحدة في هذه الرحلة".

وأردف: "لقد وقف إلى جانبي في الكثير من المواقف. أذكر على الدوام 2007، المؤتمر الصحفي في مانيي كور، حيث تكلم بكل جرأة وصراحة في اجتماع السائقين".

واسترسل: "كنت أعلم حينها أنه سيكون شخصية محورية في هذه الرياضة. من ثم رأينا نجاحاته وكيف يفضّل الآخرين على نفسه، إنه شجاع للغاية في الكلام والدفاع عن آرائه".

واستكمل: "نحن نتكلم عن أساطير رياضتنا، ولا أحب حقاً هذه التسمية أو اللقب بصراحة".

واستطرد: "لكنني أعتقد أنه أحد أعظم الأشخاص الذين شهدتهم الرياضة. نحتاج المزيد من أمثاله. أنا حزين لأنني سأخسر حليفاً ضمن الرياضة نفسها وعلى الحلبة".

وأضاف: "لكنني أعلم أنه سيقوم بأمور رائعة خارج الحلبات. آمل أن نبقى أصدقاء على الدوام. آمل أن تكون هناك أمور أخرى نعمل عليها سوية خارج السباقات".

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: فيا

من جهته، أكد شارل لوكلير - زميله السابق ضمن صفوف فيراري - بأنه "حزين" لخبر اعتزال فيتيل.

فقال: "ربما بالنسبة له، سيكون أكثر سعادة. من الواضح أن غيابه سيكون غريباً".

وأكمل: "لقد تعلمت الكثير منه، ولطالما كان لطيفاً جداً معي".

وتابع: "سأفتقد سيباستيان بالتأكيد، لكنني أتمنى له الأفضل وأنا واثق أنه سيجد أموراً أخرى تجعله سعيداً".

بالمقابل، عبّر سيرجيو بيريز الذي حلّ بدلاً منه فيتيل في أستون مارتن خلال موسم 2021، عن شعوره "بالفخر" بإنجازات الألماني، مؤكداً أنه يتفهم أسبابه بالاعتزال.

فقال: "أشعر بالفخر الكبير من أجل سيباستيان وما حققه. إنه أسطورة رائعة في هذه الرياضة وشخص رائع. لطالما كان عادلاً جداً، صريحاً جداً، وناجحاً جداً ولديه عائلة جميلة".

وأكمل: "لقد حقق كل ما يمكن تحقيقه. أعتقد أنه شخص استثنائي".

وتابع: "عندما تكبر في السن تتغير أولوياتك، من ثم لا ترغب بدفع ثمن المنافسة في الفورمولا واحد".

أما ماكس فيرستابن زميل بيريز في ريد بُل، فوصف فيتيل "بالسفير الرائع" للفورمولا واحد، مؤكداً على ضرورة أن "يستمتع الآن" بحياته.

فقال: "في نهاية المطاف، لقد حقق الكثير في هذه الرياضة، اعتزاله أمر مفهوم تماماً".

وأكمل: "أعتقد أنه يمتلك مسيرة مهنية مذهلة. لقد فاز بالكثير من السباقات والكثير من الألقاب".

وتابع: "إنه سفير رائع للرياضة، والاعتزال أمر آتٍ فالجميع يكبر بالعمر وفي مرحلة ما يعتزل".

وأردف: "أعتقد أنه من المهم له الاستمتاع بحياته مع عائلته، لأن الفورمولا واحد مرحلة قصيرة تعمل خلالها بكل ما يمكنك لتحقيق كل ذلك، والآن حان الوقت للاستمتاع".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

أما فرناندو ألونسو سائق ألبين الذي نافس فيتيل على لقب 2010 و2012 - وخسر في كلتا المناسبتين - وصف الألماني بأنه أحد أقوى الخصوم الذين واجههم إلى جانب لويس هاميلتون ومايكل شوماخر.

فقال: "لويس وسيباستيان أكثر من أمضيت وقتي معهما هنا".

وأكمل: "من الواضح أن مايكل ربما يبقى خياري الأول لأننا كنا ننافس على اللقب وكبرتُ وأنا أتابع سباقاته وهيمنته على الرياضة".

وتابع: "لذا تعلمتُ الكثير من مايكل. من ثم لويس وسيباستيان، ثلاثتنا نتشارك الكثير".

واسترسل: "سنفتقده بعد العديد من السنين التي أمضيناها سوية ضمن المنافسات".

واختتم: "إنه بطل رائع. وإنسان رائع، مع قيم رفيعة وعائلة جميلة. أتمنى له الأفضل على أمل أن يبقى قريباً من البطولة!".

الفائز بالسباق سيباستيان فيتيل، ريد بُل والمركز الثاني: فرناندو ألونسو، فيراري تصوير: صور سوتون