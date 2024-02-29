هاميلتون يتصدر ثنائية مرسيدس في تجارب البحرين الحرة الثانية
تصدر لويس هاميلتون التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية من موسم 2024 للفورمولا واحد، وذلك أمام زميله جورج راسل وسائق أستون مارتن، فرناندو ألونسو، بينما اكتفى ماكس فيرستابن بطل العالم بالمركز السادس.
لويس هاميلتون، مرسيدس
مارك ساتون
سجل البريطاني الزمن الأسرع على إطارات سوفت ليحسنه إلى دقيقة و30.374 ثانية موسعاً الفارق بينه وبين بقية السائقين.
وأنهى راسل الحصة ثانياً، رغم أنها لم تكن حصة سهلة للبريطاني الشاب حيث لم ينجح بمجاراة وتيرة هاميلتون في الطلعة الأولى.
وبعد استعمال إطارات سوفت أخرى جديدة، تقدم راسل ليسجل دقيقة و30.580 ثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي تفوق عليه بعد لفة، فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
أوسكار بياستري سائق مكلارين كان صاحب خامس أسرع الأزمنة وذلك بفضل المقطع الأوسط الممتاز، ما كان يعني أن فيرستابن اكتفى بالمركز السادس وبفارق قارب نصف ثانية عن هاميلتون.
ومع إقامة التجارب الحرة الثانية في الوقت نفسه الذي سيقام فيه السباق يوم السبت، بالتالي فإن الظروف كانت تماثل تقريباً ظروف السباق. لكن الحرارة نوعاً ما كانت منخفضة نسبياً مع وجود رياح على المقطع المستقيم الطويل.
وفصلت مرسيدس في طلعاتها بين إطارات ميديوم وسوفت، بينما قررت فرق الطليعة استعمال إطارات سوفت في بداية الحصة.
ساينز كان أول من وصل إلى دقيقة و31 ثانية، لكن سرعان ما تفوق عليه سيرجيو بيريز ومن ثم زميله شارل لوكلير، قبل أن يقدم هاميلتون زمنه السريع ويفصل بينهما ألونسو.
لفة فيرستابن الافتتاحية كانت أبطأ بنصف ثانية من هاميلتون قبل أن يحسنها لاحقاً، لكنه لم ينجح بمجاراة أزمنه بطل العالم سبع مرات وأفضل زمن له كان دقيقة و30.851 ثانية.
لاحقاً وبعد انتصاف الحصة بدأت الفرق الاستعداد لمحاكاة السباق مع إطارات أقسى.
ولم تتغير المراكز كثيراً حيث دفع نيكو هلكنبرغ بسيارة هاس بعيداً عن المركز السابع بفارق 0.03 ثانية فقط عن فيرستابن، و0.007 ثانية أمام لانس سترول سائق أستون مارتن.
أكمل لوكلير وبيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام أليكسندر ألبون الذي أكمل لفة واحدة سريعة على إطارات سوفت بعد أن بدأ الحصة على ميديوم.
التجارب الحرة الثانية في البحرين
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
1:30.374
|215.584
|2
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.206
1:30.580
|0.206
|215.093
|3
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|
+0.286
1:30.660
|0.080
|214.904
|4
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.395
1:30.769
|0.109
|214.645
|5
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.410
1:30.784
|0.015
|214.610
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.477
1:30.851
|0.067
|214.452
|7
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|23
|
+0.510
1:30.884
|0.033
|214.374
|8
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+0.517
1:30.891
|0.007
|214.357
|9
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.739
1:31.113
|0.222
|213.835
|10
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.741
1:31.115
|0.002
|213.830
|11
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|26
|
+0.959
1:31.333
|0.218
|213.320
|12
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|RB
|Red Bull
|26
|
+1.142
1:31.516
|0.183
|212.893
|13
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.341
1:31.715
|0.199
|212.431
|14
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|27
|
+1.390
1:31.764
|0.049
|212.318
|15
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.507
1:31.881
|0.117
|212.048
|16
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|25
|
+1.577
1:31.951
|0.070
|211.886
|17
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|24
|
+1.627
1:32.001
|0.050
|211.771
|18
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|25
|
+1.653
1:32.027
|0.026
|211.711
|19
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+1.674
1:32.048
|0.021
|211.663
|20
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+2.234
1:32.608
|0.560
|210.383
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