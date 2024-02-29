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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

هاميلتون يتصدر ثنائية مرسيدس في تجارب البحرين الحرة الثانية

تصدر لويس هاميلتون التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية من موسم 2024 للفورمولا واحد، وذلك أمام زميله جورج راسل وسائق أستون مارتن، فرناندو ألونسو، بينما اكتفى ماكس فيرستابن بطل العالم بالمركز السادس.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

مارك ساتون

سجل البريطاني الزمن الأسرع على إطارات سوفت ليحسنه إلى دقيقة و30.374 ثانية موسعاً الفارق بينه وبين بقية السائقين.

وأنهى راسل الحصة ثانياً، رغم أنها لم تكن حصة سهلة للبريطاني الشاب حيث لم ينجح بمجاراة وتيرة هاميلتون في الطلعة الأولى.

وبعد استعمال إطارات سوفت أخرى جديدة، تقدم راسل ليسجل دقيقة و30.580 ثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي تفوق عليه بعد لفة، فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

أوسكار بياستري سائق مكلارين كان صاحب خامس أسرع الأزمنة وذلك بفضل المقطع الأوسط الممتاز، ما كان يعني أن فيرستابن اكتفى بالمركز السادس وبفارق قارب نصف ثانية عن هاميلتون.

ومع إقامة التجارب الحرة الثانية في الوقت نفسه الذي سيقام فيه السباق يوم السبت، بالتالي فإن الظروف كانت تماثل تقريباً ظروف السباق. لكن الحرارة نوعاً ما كانت منخفضة نسبياً مع وجود رياح على المقطع المستقيم الطويل.

وفصلت مرسيدس في طلعاتها بين إطارات ميديوم وسوفت، بينما قررت فرق الطليعة استعمال إطارات سوفت في بداية الحصة.

ساينز كان أول من وصل إلى دقيقة و31 ثانية، لكن سرعان ما تفوق عليه سيرجيو بيريز ومن ثم زميله شارل لوكلير، قبل أن يقدم هاميلتون زمنه السريع ويفصل بينهما ألونسو.

لفة فيرستابن الافتتاحية كانت أبطأ بنصف ثانية من هاميلتون قبل أن يحسنها لاحقاً، لكنه لم ينجح بمجاراة أزمنه بطل العالم سبع مرات وأفضل زمن له كان دقيقة و30.851 ثانية.

لاحقاً وبعد انتصاف الحصة بدأت الفرق الاستعداد لمحاكاة السباق مع إطارات أقسى.

ولم تتغير المراكز كثيراً حيث دفع نيكو هلكنبرغ بسيارة هاس بعيداً عن المركز السابع بفارق 0.03 ثانية فقط عن فيرستابن، و0.007 ثانية أمام لانس سترول سائق أستون مارتن.

أكمل لوكلير وبيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام أليكسندر ألبون الذي أكمل لفة واحدة سريعة على إطارات سوفت بعد أن بدأ الحصة على ميديوم.

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التجارب الحرة الثانية في البحرين

   
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المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 25

1:30.374

   215.584
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 23

+0.206

1:30.580

 0.206 215.093
3 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 22

+0.286

1:30.660

 0.080 214.904
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 25

+0.395

1:30.769

 0.109 214.645
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 27

+0.410

1:30.784

 0.015 214.610
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 25

+0.477

1:30.851

 0.067 214.452
7 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 23

+0.510

1:30.884

 0.033 214.374
8 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.517

1:30.891

 0.007 214.357
9 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

+0.739

1:31.113

 0.222 213.835
10 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 26

+0.741

1:31.115

 0.002 213.830
11 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 26

+0.959

1:31.333

 0.218 213.320
12 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 26

+1.142

1:31.516

 0.183 212.893
13 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 27

+1.341

1:31.715

 0.199 212.431
14 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 27

+1.390

1:31.764

 0.049 212.318
15 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 29

+1.507

1:31.881

 0.117 212.048
16 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 25

+1.577

1:31.951

 0.070 211.886
17 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 24

+1.627

1:32.001

 0.050 211.771
18 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 25

+1.653

1:32.027

 0.026 211.711
19 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 28

+1.674

1:32.048

 0.021 211.663
20 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 25

+2.234

1:32.608

 0.560 210.383
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