هاميلتون يتصدر ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في كندا
تصدرت مرسيدس المركزين الأول والثاني في التجارب الحرة الثانية لجائزة كندا الكبرى لموسم 2023 في الفورمولا واحد، مع سائقيها لويس هاميلتون وجورج راسل أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.
بدأت الحصة الثانية أبكر بـ 30 دقيقة تعويضاً عن الحصة الأولى التي أُهدرت بالكامل حين رُفع العلم الأحمر بسبب مشكلة سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي، وتواصل حتى بقية الحصة بسبب مشكلة في الكاميرات على الحلبة.
ولم تكد تمر نصف ساعة تقريباً حتى توقفت سيارة هاس التي يقودها نيكو هلكنبرغ مع دخان متصاعد منها، وسرعان ما رُفع العلم الأحمر.
لكن تم استئناف الحصة بسرعة نسبياً هذه المرة بعد مرور عدة دقائق، وعادت السيارات إلى الحلبة بمجموعات ميديوم وسوفت.
وبدت وتيرة فيراري جيدة مبدئياً حيث سجل سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أسرع الأزمنة في القسم الأول من الحصة أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
ومجدداً رُفع العلم الأحمر بسبب توقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون مع بقاء 47 دقيقة، لكن الحصة استُؤنفت بعد خمس دقائق.
ومع الدخول في آخر ثلاثين دقيقة كان فالتيري بوتاس يحتل المركز الرابع على متن ألفا روميو أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وسيرجيو بيريز (ريد بُل) ومن ثم لويس هاميلتون (مرسيدس)، لانس سترول (أستون مارتن)، بيير غاسلي (ألبين) وأوسكار بياستري (مكلارين).
لكنّ سيارتي مرسيدس سجلتا أزمنة سريعة للغاية حيث وضع هاميلتون سيارته بالمركز الأول أمام زميله راسل بفارق 0.027 ثانية، ليتقدما على ثنائي فيراري، ومن ثم حسّن ألونسو زمنه ليفصل بينهما بالمركز الرابع.
بينما بدا في تلك الأثناء وكأنّ الأمطار قد تهطل على المسار قريباً.
ومع الاقتراب من الربع ساعة الأخيرة، خرج لوكلير إلى الحلبة على إطارات هارد ومن ثم تلاه زميله ساينز على نفس الإطارات. بينما بدأت شدة الرياح بالازدياد على الحلبة اقتراباً من الدقائق العشر الأخيرة.
وهذا ما دفع بيريز للخروج بإطارات انترميديت بهدف تجهيزها ورفع مستويات تماسكها احتياطاً لهطول الأمطار لاحقاً خلال التصفيات أو السباق.
وسرعان ما بدأت الفرق الأخرى باتباع نفس الأسلوب، قبل أن تتساقط الأمطار بشكل واضح مع الدخول في الدقائق الخمس الأخيرة ومن ثم اشتدت بشكل كبير مع انتهاء الحصة.
يشار أنه وخلال محاكاة المسافات الطويلة على إطارات ميديوم، بدت سيارة فيراري قادرة على مجاراة وتيرة ريد بُل مع شارل لوكلير.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|30
|1:13.718
|2
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1:13.745
|0.027
|3
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|39
|1:13.844
|0.126
|4
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|38
|1:14.044
|0.326
|5
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|38
|1:14.094
|0.376
|6
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|34
|1:14.142
|0.424
|7
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|40
|1:14.220
|0.502
|8
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1:14.250
|0.532
|9
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1:14.419
|0.701
|10
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|39
|1:14.477
|0.759
|11
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|38
|1:14.533
|0.815
|12
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|36
|1:14.544
|0.826
|13
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|40
|1:14.617
|0.899
|14
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|37
|1:14.811
|1.093
|15
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|43
|1:14.941
|1.223
|16
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|38
|1:15.002
|1.284
|17
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|33
|1:15.003
|1.285
|18
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|17
|1:15.092
|1.374
|19
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|38
|1:15.426
|1.708
|20
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|11
|1:16.369
|2.651
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