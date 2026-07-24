اشتكى جورج راسل من أن توازن الجزء الخلفي من السيارة كان "سيئًا للغاية"، بينما أبلغ كيمي أنتونيللي عن انغلاق الإطارات الخلفية، وعانى شارل لوكلير من انغلاق الإطارات الأمامية عند المنعطف الأول.

أما بيير غاسلي، فكان مقتنعًا بوجود خلل في سيارته بسبب سلوكها غير المتوقع، قبل أن يصطدم زميله في ألبين فرانكو كولابينتو بالحواجز.

وكانت هذه مجرد لمحة عن معاناة سائقي الفورمولا 1 على حلبة هنغارورينغ بمسارها المتعرج، خلال تجارب يوم الجمعة.

ومع انخفاض حرارة الحلبة بشكل ملحوظ واشتداد هبات الرياح، أصبح إيجاد التوازن المناسب للسيارة على الحلبة ضعيفة التماسك مهمة بالغة الصعوبة، خاصة أن أجزاءً من المسار البالغ طوله 4.381 كيلومترات جرى إعادة تعبيدها بالكامل.

وبدت فيراري في البداية الأكثر قدرة على التأقلم مع تغير الظروف مقارنة بالتجارب الحرة الأولى، إذ تصدر لويس هاميلتون الترتيب المبكر بزمن بلغ دقيقة واحدة و19.648 ثانية على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، متقدمًا بفارق ضئيل أمام لوكلير، بينما جاء ماكس فيرستابن ثالثًا بفارق سبعة أعشار الثانية.

وحسّن هاميلتون زمنه إلى دقيقة واحدة و19.585 ثانية، بينما سجل لاندو نوريس أفضل زمن في أحد مقاطع الحلبة قبل أن يضطر إلى التخلي عن لفته في المنعطف الأخير، متجنبًا الانزلاق بصعوبة وهو يعيد سيارته إلى المستقيم الرئيسي.

واستغرق الأمر حتى منتصف الحصة تقريبًا قبل أن تبدأ الفرق باستخدام الإطارات اللينة من فئة C5، حيث قفز بطل العالم نوريس إلى الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و19.228 ثانية على إطارات بيريللي الحمراء.

وكان هذا الزمن أسرع بعُشرين من الثانية من الزمن الذي سجله فيرستابن في محاولته التالية، بينما عانى كلاهما من تحقيق التحسن المتوقع مقارنة بزمن هاميلتون على الإطارات المتوسطة.

وعانت مرسيدس من صعوبة في مجاراة منافسيها، إذ كان راسل متأخرًا في البداية بأربعة أعشار الثانية في المركز الرابع، بينما صادف أنتونيللي رفع الأعلام الحمراء أثناء لفته السريعة بعد مرور 32 دقيقة.

وجاء التوقف بسبب اصطدام فرانكو كولابينتو بالحواجز في المنعطف الأخير، بعدما فقد السيطرة على القسم الخلفي لسيارته عند الدخول إلى المنعطف.

وعندما استؤنفت الحصة، انهارت لفة أنتونيللي بعد انزلاق عنيف عند المنعطف السادس، في إشارة إلى أن مشكلة المحور الخلفي لم تُحل بعد.

وخلال الدقائق العشرين الأخيرة، تمكنت فيراري من تسجيل عدة لفات نظيفة، حيث سجل لوكلير زمنًا بلغ دقيقة واحدة و18.877 ثانية، متقدمًا بفارق 0.037 ثانية فقط على هاميلتون، قبل أن يرد بطل العالم سبع مرات بزمن قدره دقيقة واحدة و18.729 ثانية لينهي الحصة في الصدارة.

ولم يتمكن لوكلير من تحسين زمنه في محاولته الأخيرة بعد أن أعاقه جورج راسل.

واحتفظ نوريس بالمركز الثالث بفضل أولى لفاته على الإطارات اللينة، متقدمًا بفارق ضئيل على فيرستابن، ثم راسل، وإسحاق حجار.

وواصل فريق ريسينغ بولز مستواه الجيد، بعدما احتل ليام لاوسون المركز السابع أمام أوسكار بياستري، بينما أكمل نيكو هلكنبرغ وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى.

أما متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، فلم يتمكن سوى من احتلال المركز الثالث عشر بعدما اضطر إلى إلغاء محاكاة التجارب التأهيلية.

وجاء فرناندو ألونسو في المركز التاسع عشر مع سيارة أستون مارتن المحدثة بشكل كبير، متأخرًا بثلاث ثوانٍ عن الصدارة، وبمستوى أداء قريب من كاديلاك، مع ترجيحات بأن الفريق ركز على مواصلة ضبط إعدادات النسخة الجديدة من السيارة أكثر من البحث عن الأداء الأقصى.

لكن الفريق تلقى ضربة أخرى بعدما تسبب عطل في نظام التعليق الخلفي لسيارة لانس سترول خلال التجارب الحرة الأولى في غيابه عن كامل التجارب الحرة الثانية.

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