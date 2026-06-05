سجل هاميلتون أفضل زمن في الحصة بلغ 1:13.026 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.111 ثانية على لوكلير، الذي كان قد تصدر التجارب الحرة الأولى في وقت سابق من اليوم.

وبذلك أكدت فيراري مجددًا أنها الفريق الأقوى حتى الآن في شوارع الإمارة، مستفيدة من قوة سيارة "إس إف-26" في المنعطفات البطيئة، بينما تسعى إلى إنهاء البداية المثالية لمرسيدس في موسم 2026.

وكانت مرسيدس قد فازت بجميع السباقات الخمسة الأولى هذا الموسم، بما في ذلك آخر جولتين بنظام السباق القصير، ما جعل هذه الحصة أول تجارب حرة ثانية اعتيادية منذ جائزة اليابان الكبرى في شهر مارس.

شهدت الحصة بداية مزدحمة، حيث استخدمت جميع الفرق تقريبًا الإطارات المتوسطة "ميديوم" الجديدة، باستثناء أستون مارتن التي بدأت على الإطارات اللينة "سوفت"، وتبادلت عدة أسماء الصدارة خلال الدقائق الأولى.

لكن الحدث الأبرز جاء بعد 12 دقيقة فقط، عندما تعرض لاندو نوريس لمشكلة إلكترونية أجبرت سيارته مكلارين على التوقف في منطقة الهروب عند منعطف نوفيل المزدوج، لينسحب مبكرًا من الحصة.

وأدى ذلك إلى تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن تعود الحلبة إلى وضعها الطبيعي بعد نحو 20 دقيقة.

وبمجرد استئناف الحصة، انتزع لوكلير الصدارة بزمن 1:13.613 دقيقة، محسنًا زمنه المسجل في الحصة الأولى بفارق 0.365 ثانية.

وفي تلك المرحلة، كانت فيراري الفريق الوحيد الذي تمكن من كسر حاجز 1:14 دقيقة، إذ كان هاميلتون قد سجل 1:13.671 دقيقة قبل انسحاب نوريس مباشرة.

ومع الوصول إلى منتصف الحصة، بدأت الفرق باستخدام الإطارات اللينة.

وفشل كيمي أنتونيللي في البداية في انتزاع الصدارة من لوكلير، لكن ماكس فيرستابن نجح في ذلك بعدما سجل 1:13.467 دقيقة بسيارته ريد بُل.

ثم تقدم جورج راسل إلى المركز الأول مؤقتًا بزمن 1:13.515 دقيقة، بينما واصلت فيراري بناء سرعتها تدريجيًا بدلًا من إظهار كامل إمكاناتها منذ البداية.

وعاد فيرستابن لتحسين زمنه إلى 1:13.194 دقيقة، قبل أن تكشف فيراري أخيرًا عن سرعتها الحقيقية على الإطارات اللينة.

وسجل لوكلير أولًا 1:13.137 دقيقة، ثم رد هاميلتون مباشرة بزمن 1:13.026 دقيقة ليحسم الصدارة.

ولم يتمكن أي سائق من تحسين هذه الأزمنة خلال الدقائق الـ22 الأخيرة، حيث عادت عدة فرق إلى الإطارات المتوسطة لاستكمال برامج الاختبارات الخاصة بها.

وقبل خمس دقائق من النهاية، رُفعت الأعلام الحمراء بعد توقف سيارة كاديلاك الخاصة بسيرجيو بيريز في منطقة كازينو سكوير وسط تصاعد الدخان منها، ما أنهى الحصة فعليًا قبل موعدها.

وحلّ فيرستابن ثالثًا بزمن 1:13.194 دقيقة، أمام راسل في المركز الرابع. أما أنتونيللي فاحتل المركز الخامس، متأخرًا بفارق 0.503 ثانية عن هاميلتون.

واحتل إسحاق حجار المركز السادس بعدما تعافى بشكل جيد من حادثه في التجارب الأولى، مسجلًا 1:14.087 دقيقة.

وجاء أوسكار بياستري سابعًا بفارق ألف من الثانية فقط خلف حجار، بينما حل نيكو هلكنبرغ ثامنًا.

واحتل غابرييل بورتوليتو المركز التاسع لصالح آودي، فيما أكمل أوليفر بيرمان المراكز العشرة الأولى مع هاس.