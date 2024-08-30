هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

بدت مرسيدس سريعة على إطارات سوفت، حيث تصدر هاميلتون الحصة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق 0.003 ثانية فقط.

وأنهى كارلوس ساينز التجارب الحرة الثانية بالمركز الثالث وبفارق عُشر ثانية على متن فيراري. بينما أكمل أوسكار بياستري وشارل لوكلير المراكز الخمسة الأولى لصالح مكلارين وفيراري على التوالي.

وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر بسبب حادثة لـ كيفن ماغنوسن سائق هاس مباشرة بعد مرور منتصفها.

مجريات الحصة - حادثة ماغنوسن

بدأت الفرق الحصة على إطارات ميديوم، ومباشرة منذ البداية تصدر لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع الأزمنة المبدئية أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أوسكار بياستري (مكلارين) وشارل لوكلير (فيراري).

قبل أن يتقدم زميله كارلوس ساينز للصدارة المؤقتة بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية، ومن ثم حسّن لوكلير من زمنه ليتقدم أمام زميله مجدداً نحو المركز الأول المؤقت.

وبعد انقضاء 20 دقيقة تقريباً، بدأت بعض الفرق الانتقال لإطارات سوفت.

ومع الانتقال لهذه النوعية من الإطارات تقدمت مكلارين للصدارة المؤقتة من جديد مع نوريس وبياستري بفارق 0.007 ثانية بينهما.

واقتراباً من منتصف الحصة، تقدم لويس هاميلتون على نوريس بفارق 0.003 ثانية نحو الصدارة المؤقتة، بينما حسّن لوكلير زمنه ليصبح خلف البريطاني بالمركز الثالث بين سيارتي مكلارين.

لكن تم رفع العلم الأحمر مباشرة بعد مرور نصف ساعة، بسبب حادثة عنيفة لسيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن، ومع إزالة السيارة تم استئناف الحصة من جديد مع بقاء 17 دقيقة.

وعلى وتيرة المسافات الطويلة مع إطارات ميديوم، بدت مكلارين في وضع ممتاز، لكن فيراري كانت قريبة للغاية كذلك.

وهكذا انتهت الحصة مع هاميلتون في الصدارة أمام نوريس، ساينز، بياستري ولوكلير.

جورج راسل نجح بالتقدم للمركز الخامس - رغم أنه لم يشارك في التجارب الحرة الأولى وأضاع قسماً من الثانية بسبب عمل الفريق على إصلاح السيارة بعد حادثة أندريا كيمي أنتونيللي.

نيكو هلكنبرغ أحرز المركز السابع لصالح هاس متقدماً على دانيال ريكاردو سائق آربي وسائقي أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول.

التجارب الحرة الثانية