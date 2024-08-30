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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

سجل لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

بدت مرسيدس سريعة على إطارات سوفت، حيث تصدر هاميلتون الحصة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق 0.003 ثانية فقط.

وأنهى كارلوس ساينز التجارب الحرة الثانية بالمركز الثالث وبفارق عُشر ثانية على متن فيراري. بينما أكمل أوسكار بياستري وشارل لوكلير المراكز الخمسة الأولى لصالح مكلارين وفيراري على التوالي.

وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر بسبب حادثة لـ كيفن ماغنوسن سائق هاس مباشرة بعد مرور منتصفها.

مجريات الحصة - حادثة ماغنوسن

بدأت الفرق الحصة على إطارات ميديوم، ومباشرة منذ البداية تصدر لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع الأزمنة المبدئية أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أوسكار بياستري (مكلارين) وشارل لوكلير (فيراري).

قبل أن يتقدم زميله كارلوس ساينز للصدارة المؤقتة بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية، ومن ثم حسّن لوكلير من زمنه ليتقدم أمام زميله مجدداً نحو المركز الأول المؤقت.

وبعد انقضاء 20 دقيقة تقريباً، بدأت بعض الفرق الانتقال لإطارات سوفت.

ومع الانتقال لهذه النوعية من الإطارات تقدمت مكلارين للصدارة المؤقتة من جديد مع نوريس وبياستري بفارق 0.007 ثانية بينهما.

واقتراباً من منتصف الحصة، تقدم لويس هاميلتون على نوريس بفارق 0.003 ثانية نحو الصدارة المؤقتة، بينما حسّن لوكلير زمنه ليصبح خلف البريطاني بالمركز الثالث بين سيارتي مكلارين.

لكن تم رفع العلم الأحمر مباشرة بعد مرور نصف ساعة، بسبب حادثة عنيفة لسيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن، ومع إزالة السيارة تم استئناف الحصة من جديد مع بقاء 17 دقيقة.

وعلى وتيرة المسافات الطويلة مع إطارات ميديوم، بدت مكلارين في وضع ممتاز، لكن فيراري كانت قريبة للغاية كذلك.

وهكذا انتهت الحصة مع هاميلتون في الصدارة أمام نوريس، ساينز، بياستري ولوكلير.

جورج راسل نجح بالتقدم للمركز الخامس - رغم أنه لم يشارك في التجارب الحرة الأولى وأضاع قسماً من الثانية بسبب عمل الفريق على إصلاح السيارة بعد حادثة أندريا كيمي أنتونيللي.

نيكو هلكنبرغ أحرز المركز السابع لصالح هاس متقدماً على دانيال ريكاردو سائق آربي وسائقي أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول.

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التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 24

1:20.738

   258.302
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 23

+0.003

1:20.741

 0.003 258.292
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 27

+0.103

1:20.841

 0.100 257.973
4 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 24

+0.120

1:20.858

 0.017 257.918
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

+0.154

1:20.892

 0.034 257.810
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20

+0.348

1:21.086

 0.194 257.193
7 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 25

+0.402

1:21.140

 0.054 257.022
8 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 23

+0.562

1:21.300

 0.160 256.516
9 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.578

1:21.316

 0.016 256.466
10 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.625

1:21.363

 0.047 256.317
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