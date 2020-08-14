هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بـ 10 درجات مئوية مقارنةً بالتجارب الحرّة الأولى – التي سيطر عليها بوتاس – لم يتمكّن ثنائي مرسيدس من كسر أزمنتهما من التجارب الصباحية، إلّا أنّ هاميلتون هو الذي تفوّق هذه المرّة على زميله فالتيري بوتاس.

انطلقت التجارب الثانية مع استخدام السائقين للإطارات المتوسطة والقاسية، قبل أن ينتقلوا في وقتٍ لاحق إلى القيام بمحاكاة السباق على الإطارات اللّينة "سوفت"، حيث تواجدت مرسيدس في الصدارة.

وتمكّن هاميلتون من إحراز أسرع والذي بلغ دقيقة واحدة و16.883 ثانية متقدمًا بـ 0.287 ثانية أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس، قبل أن ينتقل الثنائي ومع تبقي 23 دقيقة من نهاية الحصة إلى وضع الإطارات المتوسطة والقاسية قبل أن يتبعهما عدّة سائقين.

كما بدت تأدية هاميلتون تنافسيّة كذلك على الإطارات المتوسطة خلال الدقائق الأخيرة من الحصة حيث كان يدور في فلك الدقيقة و22 أو 23 ثانية.

وجاء ماكس فيرشتابن الذي حقّق انتصاره الأوّل بمسيرته على هذه الحلبة في العام 2016 خلال أولى سباقاته مع ريد بُل في المركز الثالث، ولكنه كان أبطأ بأقلّ من ثانية بقليل عن زمن هاميلتون. إلّا أنّ وتيرته على الإطارات المتوسطة كانت متقاربة للغاية من تلك للبريطاني.

المركز الرابع كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي صعد إلى منصة التتويج على هذه الحلبة مرتَين في السابق (2014 و2017)، فيما سجّل رومان غروجان مفاجأةً بحلوله في المركز الخامس عبر قيامه بلفة سريعة استطاع التفوّق فيها على فيراري وتحديدًا على شارل لوكلير الذي أتى في المركز السادس.

ولكن غروجان واجه مشكلة بسيارته هاس قبل 9 دقائق من نهاية الحصة إذ قال له "لقد خسرت الطاقة" إذ دخل مباشرةً بعدها إلى منطقة الصيانة.

كارلوس ساينز الذي عانى الأسبوع الماضي من مشاكل في تبريد سيارته مكلارين، بدا بحالةٍ أفضل خلال التجارب الحرّة على أرضه، حيث تغلّب على سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز العائد إلى المنافسات من جديد بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقد أكمل إستيبان أوكون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل، بينما اكتفى لانس سترول بالمركز الـ 11 حيث تقدّم على سيباستيان فيتيل صاحب المركز الـ 12.

أليكسندر ألبون كان أبطأ من زميله فيرشتابن بحوالى ثمانية أعشار من الثانية محققًا المركز الـ 13، أمام لاندو نوريس ودانييل كفيات.

أمّا فريق ويليامز فقد تذيّل هذه التجارب إثر تواجده خلف ثنائي فريق ألفا روميو.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية