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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا

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هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا
من قبل:
, رئيس التحرير
14-08-2020

سجّل سائق مرسيدس لويس هاميلتون الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بـ 10 درجات مئوية مقارنةً بالتجارب الحرّة الأولى – التي سيطر عليها بوتاس – لم يتمكّن ثنائي مرسيدس من كسر أزمنتهما من التجارب الصباحية، إلّا أنّ هاميلتون هو الذي تفوّق هذه المرّة على زميله فالتيري بوتاس.

انطلقت التجارب الثانية مع استخدام السائقين للإطارات المتوسطة والقاسية، قبل أن ينتقلوا في وقتٍ لاحق إلى القيام بمحاكاة السباق على الإطارات اللّينة "سوفت"، حيث تواجدت مرسيدس في الصدارة.

وتمكّن هاميلتون من إحراز أسرع والذي بلغ دقيقة واحدة و16.883 ثانية متقدمًا بـ 0.287 ثانية أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس، قبل أن ينتقل الثنائي ومع تبقي 23 دقيقة من نهاية الحصة إلى وضع الإطارات المتوسطة والقاسية قبل أن يتبعهما عدّة سائقين.

كما بدت تأدية هاميلتون تنافسيّة كذلك على الإطارات المتوسطة خلال الدقائق الأخيرة من الحصة حيث كان يدور في فلك الدقيقة و22 أو 23 ثانية.

وجاء ماكس فيرشتابن الذي حقّق انتصاره الأوّل بمسيرته على هذه الحلبة في العام 2016 خلال أولى سباقاته مع ريد بُل في المركز الثالث، ولكنه كان أبطأ بأقلّ من ثانية بقليل عن زمن هاميلتون. إلّا أنّ وتيرته على الإطارات المتوسطة كانت متقاربة للغاية من تلك للبريطاني.

المركز الرابع كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي صعد إلى منصة التتويج على هذه الحلبة مرتَين في السابق (2014 و2017)، فيما سجّل رومان غروجان مفاجأةً بحلوله في المركز الخامس عبر قيامه بلفة سريعة استطاع التفوّق فيها على فيراري وتحديدًا على شارل لوكلير الذي أتى في المركز السادس.

ولكن غروجان واجه مشكلة بسيارته هاس قبل 9 دقائق من نهاية الحصة إذ قال له "لقد خسرت الطاقة" إذ دخل مباشرةً بعدها إلى منطقة الصيانة.

كارلوس ساينز الذي عانى الأسبوع الماضي من مشاكل في تبريد سيارته مكلارين، بدا بحالةٍ أفضل خلال التجارب الحرّة على أرضه، حيث تغلّب على سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز العائد إلى المنافسات من جديد بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقد أكمل إستيبان أوكون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل، بينما اكتفى لانس سترول بالمركز الـ 11 حيث تقدّم على سيباستيان فيتيل صاحب المركز الـ 12.

أليكسندر ألبون كان أبطأ من زميله فيرشتابن بحوالى ثمانية أعشار من الثانية محققًا المركز الـ 13، أمام لاندو نوريس ودانييل كفيات.

أمّا فريق ويليامز فقد تذيّل هذه التجارب إثر تواجده خلف ثنائي فريق ألفا روميو.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق كم/س
1 United Kingdom لويس هاميلتون 37 1:16.883   217.967
2 Finland فالتيري بوتاس 38 1:17.170 0.287 217.156
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 33 1:17.704 0.821 215.664
4 Australia دانيال ريكاردو 34 1:17.868 0.985 215.210
5 France رومان غروجان 29 1:18.133 1.250 214.480
6 Monaco شارل لوكلير 35 1:18.147 1.264 214.442
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 33 1:18.214 1.331 214.258
8 Mexico سيرجيو بيريز 39 1:18.293 1.410 214.042
9 France إستيبان أوكون 40 1:18.303 1.420 214.014
10 France بيير غاسلي 40 1:18.312 1.429 213.990
11 Canada لانس سترول 39 1:18.357 1.474 213.867
12 Germany سيباستيان فيتيل 36 1:18.404 1.521 213.739
13 Thailand ألكسندر ألبون 35 1:18.491 1.608 213.502
14 United Kingdom لاندو نوريس 38 1:18.506 1.623 213.461
15 Russian Federation دانييل كفيات 39 1:18.642 1.759 213.092
16 Denmark كيفن ماغنوسن 36 1:18.761 1.878 212.770
17 Finland كيمي رايكونن 42 1:18.900 2.017 212.395
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 40 1:18.964 2.081 212.223
19 Canada نيكولاس لاتيفي 32 1:19.155 2.272 211.711
20 United Kingdom جورج راسل 38 1:19.391 2.508 211.081
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب خضر الراوي

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