هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

رغم أن كلا سائقي مرسيدس حصلا على نفس التحديثات في كندا، لكن هاميلتون كان أكثر ارتياحاً وثقة على حلبة مونتريـال التي يفضّلها بشكل واضح.

فيرستابن عاد من التجارب الحرة الثانية المحبطة بالأمس لينهي الحصة ثانياً خلف هاميلتون وأمام راسل.

لانس سترول وضع أستون مارتن بالمركز الرابع أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وشهدت الحصة تحسناً متواصلاً في حالة المسار رغم الأمطار التي هطلت سابقاً. لكن الانزلاقات كانت متواجدة بشكل ملحوظ وسط الشكاوي من انخفاض التماسك.

مجريات الحصة

حادثة غوانيو المبكرة والعلم الأحمر

بدأ أغلب السائقين الحصة على إطارات ميديوم. ومنذ أول لفة، سُمع ماكس فيرستابن وهو يشتكي من التوجيه ومن القفزات في سيارته أثناء الكبح، بينما اشتكى زميله سيرجيو بيريز من ضعف التماسك على كامل المسار.

ومع مرور خمس دقائق تصدر سائقا ألبين أسرع الأزمنة المؤقتة، لكن حادثة غوانيو جو الذي تعرض لانزلاق سيارته ساوبر، أدت إلى رفع العلم الأحمر.

لكن سرعان ما تمت إزالة السيارة واستئناف الحصة بعد خمس دقائق تقريباً.

وتقدم فيرستابن لمقدمة ركب السائقين مع مرور ربع ساعة أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على هارد (وكان هو وزميله السائقين الوحيدين حينها على هذه النوعية من الإطارات).

وفي اللفة التالية، تقدم الإسباني إلى الصدارة على هارد، أمام فيرستابن، ومن ثم عاد ألونسو وضغط مجدداً ليحسّن زمنه بما يقارب نصف ثانية إضافية.

تحسّن الأزمنة المتواصل والانتقال إلى سوفت

مع انتصاف الحصة، بدأ السائقون الانتقال إلى سوفت، وكانت ويليامز وفيراري من أوائل الفرق التي انتقلت إلى هذه النوعية.

حيث قفز لوغان سارجنت إلى المركز الأول المؤقت أمام ألونسو (هارد) بفارق 0.090 ثانية فقط، بينما لم يفلح كارلوس ساينز (فيراري) في التحسن بأكثر من المركز الثالث المؤقت خلف ألونسو.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الأول على سوفت، وأمام سارجنت لكن بفارق 0.076 ثانية فقط.

لكن التحسين الأوضح جاء مع أليكسندر ألبون سائق ويليامز، حيث تقدم للمركز الأول المؤقت وبفارق 3 أعشار الثانية أمام راسل.

فيراري ومع سوفت، انتزعت الصدارة على يد لوكلير، قبل أن يخطفها لويس هاميلتون على متن مرسيدس، الذي صرّح بأن السهام الفضية قد تقدمت بالفعل للأمام بعد تحديثاتها التي أدخلتها في كندا.

لاندو نوريس اقترب كثيراً من زمن هاميلتون، ليحتل المركز الثاني المؤقت بـ 0.011 ثانية.

دانيال ريكاردو سائق آربي كان يحتل المركز الرابع خلف لوكلير.

بينما كانت سيارتا ويليامز بالمركزين السادس والسابع المؤقتين مع ألبون وسارجانت على التوالي، خلف أوسكار بياستري (مكلارين).

الثلث الأخير وتحسّن مرسيدس

واصلت حالة المسار التحسن بشكل ملحوظ لفة تلو الأخرى. وتناوب هاميلتون وراسل على الصدارة المؤقتة، بينما تقلبت المراكز خلفهما.

ومع الاقتراب من الدقيقة الأخيرة، كان زمن هاميلتون ما يزال صامداً مع دقيقة و12.549 ثانية، بينما حاول الآخرون الاقتراب منه، وأقربهم كان زميله راسل بفارق 4 أعشار الثانية.

قبل أن ينجح فيرستابن بالفصل بينهما وبفارق 0.347 ثانية خلف هاميلتون. وأنهى سترول الحصة رابعاً خلف راسل وأمام بياستري وريكاردو.

بينما أحرز لاندو نوريس المركز السابع أمام ألونسو، بيريز ولوكلير الذي أكمل المراكز العشرة الأولى بعد أن اشتكى من بطء سيارته.

التجارب الحرة الثالثة