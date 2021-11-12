هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الأولى بأريحيّة في البرازيل

بالنظر إلى وجود بعض السحب القاتمة في سماء ساو باولو، حاول السائقون الدخول إلى الحلبة مبكّرًا والعمل على برامجهم تحسّبًا لهطول الأمطار، إلى جانب أنّها الحصّة الوحيدة لإكمال إعدادات السيارات قبل الدخول في التجارب التأهيليّة بعد ظهر اليوم.

ومثلما كان متوقّعًا فقد تمّ تأكيد حصول لويس هاميلتون على محرّك احتراق داخلي جديد وبالتالي تلقيه لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

بالتوازي مع ذلك تذمّر ماكس فيرشتابن من وجود اهتزازات كبيرة في إطاراته، لكنّ ذلك لم يمنعه من تسجيل أزمنة جيّدة.

أمّا هاميلتون فقد تذمّر بالقول: "مقدّمة السيارة ضعيفة جدًا وهي تتحرّك كثيرًا عموديًا"، قبل أن يقول لاحقًا: "عليكم إيجاد حل لنظام التعليق الأمامي يا شباب".

وكادت أن تقع حادثة في منطقة فريق مرسيدس، إذ أثناء دخول بوتاس للتوقّف في منطقة الفريق، مُنح هاميلتون الضوء الأخضر للمغادرة وتواجد الثنائيّ على بُعد سنتيمترات قليلة من بعضهما نتيجة لذلك.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فقد أكمل ثنائيّ مرسيدس قدرًا كبيرًا من اللفّات، بينما كان فيرشتابن أقلّ السائقين دورانًا على الحلبة.

وبعد إكمال سلسلة اللفّات الأولى على إطارات "ميديوم" و"هارد"، انتقل السائقون لمحاكاة التصفيات على إطارات "سوفت".

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون بعد تسجيله 1:09.050 دقيقة، حيث تفوّق على فيرشتابن بفارق 0.367 ثانية.

لكنّ هاميلتون ركّز كلّ عمله على محاكاة التصفيات ولم يُكمل أيّ محاكاة للسباق على عكس ثنائيّ ريد بُل.

وحلّ سيرجيو بيريز ثالثًا، بينما أكمل فالتيري بوتاس عقد الأربعة الأوائل لصالح مرسيدس.

وتواجد بيير غاسلي مجدّدًا في موقع أفضل البقيّة في المركز الخامس متقدّمًا على ثنائيّ فريق فيراري عبر حلول سائقَيه كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين السادس والسابع على التوالي، لكن على بُعد ثانية عن الصدارة.

وتقدّم لوكلير بـ 0.003 ثانية على إستيبان أوكون، بينما حلّ فرناندو ألونسو تاسعًا أمام لانس سترول الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: