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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الأولى بأريحيّة في البرازيل

سجّل البريطاني لويس هاميلتون الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بأريحيّة على غريمه ماكس فيرشتابن.

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الأولى بأريحيّة في البرازيل

بالنظر إلى وجود بعض السحب القاتمة في سماء ساو باولو، حاول السائقون الدخول إلى الحلبة مبكّرًا والعمل على برامجهم تحسّبًا لهطول الأمطار، إلى جانب أنّها الحصّة الوحيدة لإكمال إعدادات السيارات قبل الدخول في التجارب التأهيليّة بعد ظهر اليوم.

ومثلما كان متوقّعًا فقد تمّ تأكيد حصول لويس هاميلتون على محرّك احتراق داخلي جديد وبالتالي تلقيه لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

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بالتوازي مع ذلك تذمّر ماكس فيرشتابن من وجود اهتزازات كبيرة في إطاراته، لكنّ ذلك لم يمنعه من تسجيل أزمنة جيّدة.

أمّا هاميلتون فقد تذمّر بالقول: "مقدّمة السيارة ضعيفة جدًا وهي تتحرّك كثيرًا عموديًا"، قبل أن يقول لاحقًا: "عليكم إيجاد حل لنظام التعليق الأمامي يا شباب".

وكادت أن تقع حادثة في منطقة فريق مرسيدس، إذ أثناء دخول بوتاس للتوقّف في منطقة الفريق، مُنح هاميلتون الضوء الأخضر للمغادرة وتواجد الثنائيّ على بُعد سنتيمترات قليلة من بعضهما نتيجة لذلك.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فقد أكمل ثنائيّ مرسيدس قدرًا كبيرًا من اللفّات، بينما كان فيرشتابن أقلّ السائقين دورانًا على الحلبة.

وبعد إكمال سلسلة اللفّات الأولى على إطارات "ميديوم" و"هارد"، انتقل السائقون لمحاكاة التصفيات على إطارات "سوفت".

وذهبت الصدارة إلى هاميلتون بعد تسجيله 1:09.050 دقيقة، حيث تفوّق على فيرشتابن بفارق 0.367 ثانية.

لكنّ هاميلتون ركّز كلّ عمله على محاكاة التصفيات ولم يُكمل أيّ محاكاة للسباق على عكس ثنائيّ ريد بُل.

وحلّ سيرجيو بيريز ثالثًا، بينما أكمل فالتيري بوتاس عقد الأربعة الأوائل لصالح مرسيدس.

وتواجد بيير غاسلي مجدّدًا في موقع أفضل البقيّة في المركز الخامس متقدّمًا على ثنائيّ فريق فيراري عبر حلول سائقَيه كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين السادس والسابع على التوالي، لكن على بُعد ثانية عن الصدارة.

وتقدّم لوكلير بـ 0.003 ثانية على إستيبان أوكون، بينما حلّ فرناندو ألونسو تاسعًا أمام لانس سترول الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 31 1:09.050     224.654
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 22 1:09.417 0.367 0.367 223.466
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 28 1:09.492 0.442 0.075 223.225
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 30 1:09.567 0.517 0.075 222.985
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:09.880 0.830 0.313 221.986
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 31 1:10.124 1.074 0.244 221.213
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 32 1:10.142 1.092 0.018 221.157
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:10.145 1.095 0.003 221.147
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:10.201 1.151 0.056 220.971
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 27 1:10.352 1.302 0.151 220.496
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 33 1:10.374 1.324 0.022 220.427
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:10.413 1.363 0.039 220.305
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 31 1:10.443 1.393 0.030 220.212
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 31 1:10.587 1.537 0.144 219.762
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:10.610 1.560 0.023 219.691
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:10.885 1.835 0.275 218.838
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:10.902 1.852 0.017 218.786
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:10.938 1.888 0.036 218.675
19 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:10.990 1.940 0.052 218.515
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:11.342 2.292 0.352 217.437
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