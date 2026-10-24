تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأخيرة قبل تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى

أكمل لويس هاميلتون التجارب الحرة الأخيرة في الصدارة قبل تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، متقدمًا على ماكس فيرستابن وشارل لوكلير في أوستن.

خلدون يونس

منشور: 24-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أنهى لويس هاميلتون التجارب الحرة الأخيرة في صدارة الترتيب ضمن جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، متقدمًا على ماكس فيرستابن وشارل لوكلير قبل انطلاق التصفيات على حلبة الأمريكيتين في أوستن.

وكان هاميلتون السائق الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و35 ثانية خلال الدقائق العشرين الأخيرة من التجارب الحرة الثالثة، في وقت حالت فيه التجاوزات المتكررة لحدود الحلبة دون تمكن زميله لوكلير من انتزاع الصدارة منه في الترتيب.

وبعد ربع ساعة أولى من الحصة لم يكن من الممكن وصفها إلا بالهادئة، ارتفع نسق المنافسة عندما سجل هاميلتون زمنًا قدره دقيقة واحدة و36.716 ثانية باستخدام الإطارات اللينة، ليتقدم على عدد من اللفات الاستطلاعية التي نُفذت باستخدام الإطارات المتوسطة.

وسرعان ما تجاوز ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز وأوسكار بياستري سائق مكلارين زمن هاميلتون، بينما واصل عدد من أبرز المنافسين تسجيل اللفات باستخدام الإطارات المتوسطة بدلًا من ذلك.

بل إن فيرستابن اعتلى الصدارة بفضل لفة بلغ زمنها دقيقة واحدة و35.702 ثانية باستخدام الإطارات ذات الجدار الجانبي الأصفر، رغم شكواه المتكررة من الانتقالات غير المريحة إلى نسب السرعة الأدنى.

وسرعان ما تفوق لويس هاميلتون على زمن السائق الهولندي، مستخدمًا الإطارات اللينة لتسجيل دقيقة واحدة و35.561 ثانية. لكن عندما انتزع لوكلير الصدارة بتسجيل دقيقة واحدة و35.127 ثانية، رغم استخدامه الإطارات المتوسطة الأبطأ، اتضح أن هناك المزيد من السرعة التي يمكن استخراجها من السيارات.

ومع دخول الدقائق العشرين الأخيرة، انتزع أنتونيللي عُشرًا من الثانية من زمن لوكلير باستخدام الإطارات اللينة، لكن لفته أُلغيت بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف التاسع. أما فيرستابن، فالتزم بالخطوط البيضاء ليسجل دقيقة واحدة و35.061 ثانية ويتصدر الترتيب، بعدما كانت سيارة ريد بُل الأسرع عبر المقطع الأول، قبل أن ينزل هاميلتون تحت حاجز الدقيقة و35 ثانية بتسجيله دقيقة واحدة و34.893 ثانية.

كما حالت حدود الحلبة، التي شكلت مشكلة متكررة خلال التجارب الحرة في أوستن، دون استعادة لوكلير للمركز الأول، بعدما تجاوز الخط الأبيض عند المنعطف العاشر. واضطر السائق القادم من موناكو بذلك إلى الاكتفاء بالمركز الثالث خلف هاميلتون وفيرستابن، ما يمهد لحصة تصفيات متقاربة للغاية بعد ظهر يوم السبت.

واحتل متصدر البطولة كيمي أنتونيللي المركز الرابع، متقدمًا على زميله في مرسيدس جورج راسل، في وقت يبدو فيه أن السهام الفضية متأخرة بخطوة بسيطة من حيث السرعة الخالصة، بينما جاء أوسكار بياستري سادسًا بسيارة مكلارين.

وعلى متن سيارة أودي، نجح نيكو هلكنبرغ في إبقاء بطل العالم لاندو نوريس خلفه في المركز السابع، بعدما أُلغيت أيضًا لفة نوريس التي بلغ زمنها دقيقة واحدة و35.2 ثانية بسبب تجاوز حدود الحلبة عند المنعطف العاشر.

وجاء سائق ألبين بيير غاسلي في المركز التاسع، متأخرًا بفارق ثانية كاملة عن هاميلتون، بينما احتل إسحاق حجار المركز العاشر بسيارة ريد بُل الثانية، بعدما شعر بالإحباط بسبب سيارته.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 21

1:34.893

S 209.149 2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 16

+0.168

1:35.061

0.168 S 208.779 3 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 20

+0.234

1:35.127

0.066 S 208.634 4 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 16

+0.303

1:35.196

0.069 S 208.483 5 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 18

+0.488

1:35.381

0.185 S 208.079 6 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 16

+0.638

1:35.531

0.150 S 207.752 7 ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 19

+0.698

1:35.591

0.060 S 207.622 8 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 17

+0.813

1:35.706

0.115 S 207.372 9 ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 24

+1.011

1:35.904

0.198 S 206.944 10 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 20

+1.037

1:35.930

0.026 M 206.888 شاهد كامل النتائج

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لوكلير وفاسور بعد تجارب الجمعة في أوستن: "يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا أكثر من اللازم"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



21 س



لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أوستن أمام أنتونيللي وسط معاناة مكلارين





لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري





ماكس فيرستابن يدعم إسحاق حجار كمستقبل فريق ريد بُل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



ماكس فيرستابن يدعم إسحاق حجار كمستقبل فريق ريد بُل

أحدث الأخبار





هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأخيرة قبل تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



29 دقيقة



هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأخيرة قبل تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى





لوكلير وفاسور بعد تجارب الجمعة في أوستن: "يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا أكثر من اللازم"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



6 س



لوكلير وفاسور بعد تجارب الجمعة في أوستن: "يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا أكثر من اللازم"





"السيارة غير قابلة للقيادة" .. إسحاق حجار يبحث عن حلول بعد معاناة هائلة في تجارب أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



8 س



"السيارة غير قابلة للقيادة" .. إسحاق حجار يبحث عن حلول بعد معاناة هائلة في تجارب أوستن





ريد بُل تحدّد مجالين "أساسيين للتركيز عليهما" بعد بداية فيرستابن الواعدة في أوستن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



9 س



ريد بُل تحدّد مجالين "أساسيين للتركيز عليهما" بعد بداية فيرستابن الواعدة في أوستن

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك