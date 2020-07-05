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هاميلتون يتراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله

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هاميلتون يتراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله
من قبل:
05-07-2020

سينطلق لويس هاميلتون من المركز الخامس على شبكة انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد بعد تلقيه عقوبة لخرق الأعلام الصفراء.

سلّط المراقبون عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على هاميلتون بعد أن أعيد فتح المسألة صباح اليوم الأحد.

وجاء ذلك على إثر تقدّم فريق ريد بُل بالتماس لمراجعة قرار الأمس الذي برّأ هاميلتون، كما قدّم فريق ريد بُل بعض أدلّة الفيديو الجديدة.

وعُقدت جلسة الاستماع قبل 90 دقيقة من انطلاقة السباق، قبل أن تخلص إلى توجيه عقوبة التراجع 3 مراكز إلى البريطاني.

ذلك يعني أنّ هاميلتون سينطلق خامسًا، بينما يتقدّم كلٌ من ماكس فيرشتابن، ولاندو نوريس وأليكسندر ألبون مركزًا لكلٍ منهم.

وجاء في بيان العقوبة: "خلال جلسة الاستماع الأولى، لم يكن مقطع الفيديو من على السيارة 44 متاحًا للمراقبين. حيث قدمت أستون مارتن ريد بُل مقطع فيديو بزاوية 360 درجة من السيارة 44 يتضمّن مرورها من المقطع ذي الصلة من المسار".

وأضاف: "الفيديو الجديد يُظهر بوضوح أنّ لوحة العلم الأصفر كانت تومض في الجانب الأيسر من الحلبة عند المنعطف الخامس. كما أنّ لوحة ضوء أخضر كانت تومض كذلك في نهاية المقطع التاسع".

 

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الكاتب مروان الوافي

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