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هاميلتون يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النتيجة المخيبة للآمال في سبا

أكد لويس هاميلتون أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن عدم تمكنه من المنافسة على منصة التتويج في جائزة بلجيكا الكبرى، معتبرًا أن كل ما حصل بدأ بالحادث الذي تعرض له خلال الحصة الثالثة من التجارب الحرة.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أقر لويس هاميلتون بأنه يتحمل كامل المسؤولية عن عدم قدرته على المنافسة على منصة التتويج في جائزة بلجيكا الكبرى، مؤكدًا أن السبب يعود إلى الحادث الذي تعرض له في الحصة الثالثة من التجارب الحرة.

وفي اللحظات الأخيرة من الحصة، دخل هاميلتون المنعطف 13 بسرعة أكبر من اللازم، فانزلق عبر المنطقة الحصوية قبل أن يصطدم بالحاجز بعجلته الخلفية اليمنى، ما تسبب في أضرار كبيرة للقسم الخلفي من سيارته.

وتمكن ميكانيكيو فيراري من إصلاح سيارة "إس.إف26"، لكن هاميلتون أوضح أن توازن السيارة لم يعد كما كان قبل الحادث، وهو ما كلفه وقتًا ثمينًا في التصفيات.

ورأى السائق البريطاني أن عقوبة الخمس ثوانٍ التي تلقاها بعد احتكاكه بجورج راسل في بداية السباق كانت قاسية، لكنه اعتبرها في النهاية جزءًا من "تأثير الدومينو" الذي بدأ بخطئه يوم السبت، إذ وضعه ذلك في مركز انطلاق أسوأ مما كان يعتقد أنه قادر على تحقيقه.

حيث قال: "لا أعتبر نفسي سيئ الحظ. أفكر فقط في الخطأ الذي ارتكبته. لذلك أتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهائي السباق في المركز الرابع، لأنني أنا من تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة".

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وتابع: "وعندما أعاد الفريق تجميع السيارة، فاتهم شيء ما في نظام التعليق، لذلك أصبح توازن السيارة مختلفًا تمامًا. وأعتقد أن ذلك جعلني أبطأ في التصفيات بعشرين أو ربما ثلاثة أعشار الثانية مما كان ينبغي".

وأضاف: "ثم انطلقت من مركز متأخر، ودخلت في ذلك الاحتكاك، وتلقيت عقوبة خمس ثوانٍ. لذلك كان الأمر كله أشبه بتأثير الدومينو الناتج عن خطأ ارتكبته أنا. لكن الفريق قام بعمل رائع في الاستراتيجية وتوقفات منطقة الصيانة، كما أننا نواصل تطوير السيارة".

وأكمل: "لذلك أعتقد أنه لولا الأضرار التي تعرضت لها السيارة، لكانت سرعتنا اليوم كافية للمنافسة على الفوز".

ورغم وقائعه الأخيرة مع الحكام، بعد حصوله أيضًا على عقوبة خمس ثوانٍ في سيلفرستون بسبب تحركه قبل انطفاء الأضواء، أكد هاميلتون أنه يشعر بتفاؤل كبير إزاء التقدم الذي تحققه فيراري.

فقال: "بالتأكيد، الأمر مشجع للغاية. أعتقد أن الفريق يتخذ قرارات ممتازة على صعيد الاستراتيجية، كما أننا تطورنا كثيرًا في طريقة عملنا طوال عطلات نهاية الأسبوع. وكما قلت، أعتقد أن سرعتنا اليوم كانت كافية للفوز".

واختتم: "قدمنا كل ما لدينا من أجل الخروج بأكبر عدد ممكن من النقاط. والسيارة تسير في الاتجاه الصحيح، والفضل يعود إلى الفريق الذي يواصل جلب التحديثات. يجب أن أكون في أفضل حالاتي الأسبوع المقبل، وأن أقدم المستوى الذي أعرف أنني قادر على تقديمه".

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