تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026 التالي / "مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا
فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

يعلم لويس هاميلتون أنّ "الكثير من العمل ينتظره" بالرغم من تصدّره حصّتَي تجارب الجمعة ضمن جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بالنظر إلى عقوبة شبكة الانطلاق التي تنتظره.

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

تصدّر هاميلتون حصّتي الجمعة على حلبة إسطنبول بارك مُحقّقًا زمنًا قياسيًا جديدًا مع تحسّن مستويات التماسك بالمقارنة مع نسخة العام الماضي.

لكنّ بطل العالم سبع مرّات يتّجه للانطلاق من وسط الترتيب في أفضل الأحوال بعد اختيار فريقه مرسيدس منحه محرّك احتراق داخلي جديد قبل بداية التجارب.

وبتجاوزه حدّ المحرّكات الثلاث للموسم، فإنّ هذا القرار تسبّب في تلقيه لعقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله، حيث ستُمثّل تلك ضربة ضمن معركته المتقاربة على اللقب مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

اقرأ أيضاً:

وفي حين أنّ هاميلتون كان مسرورًا بأداء سيارته مرسيدس في مجريات الجمعة، لكنّه أدرك أنّه ينتظره تحدٍ أكبر للتعافي وشقّ طريقه في الترتيب خلال السباق.

وقال البريطاني: "بدأنا عطلة نهاية الأسبوع بإعدادات جيّدة حقًا. كانت الحصّة الأولى قويّة. أجرينا بعض التعديلات، ومن الواضح أنّ المسار تحسّن وكان الشعور مختلفًا بالدخول إلى الحصّة الثانية".

وأردف: "لست متأكّدًا من أنّ السيارة كانت جيّدة مثل الأولى. لكنّنا اكتشفنا الكثير من الأشياء الجيّدة. لذا آمل أن ننقلها إلى الحصّة المقبلة".

وعندما سُئل إن كان سعيدًا بنسبة 100 بالمئة بشعوره داخل السيارة اليوم الجمعة، قال هاميلتون أنّه كان "قريبًا للغاية من ذلك".

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم قدر الأداء المتاح المتبقي، لكنّنا دائمًا ما نعثر على بعض الأداء الإضافيّ في المساء. لذا أعتقد بأنّني سأكون قادرًا على كسب المزيد هذه الليلة وفي الغد إن لم تُمطر".

وأكمل: "لديّ الكثير من العمل يوم الأحد، لذا أيّا كان الوضع فإنّني سأحاول التركيز على تقديم أفضل نتيجة ممكنة".

وقال هاميلتون أنّه بالرغم من حاجته لسيارة قويّة على صعيد السباق لتجاوز السيارات الأخرى، فإنّ الفريق لن يفقد تركيزه على صعيد إعداد السيارة للتصفيات بالنظر إلى أهميّة تحقيقه لنتيجة جيّدة فيها.

وقال البريطاني: "أحتاج للتواجد في قطب الانطلاق الأوّل للحدّ من الخسائر. ومن ثمّ سأحتاج بالطبع لسيارة قادرة على تقديم أفضل أداء على المسافات الطويلة. يتعلّق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح. لا يختلف الأمر عن أيّ عطلة نهاية أسبوع أخرى".

وكانت مرسيدس قد اختارت عدم منح هاميلتون وحدة طاقة كاملة جديدة كونها لا تعتقد بأنّ ذلك ضروري، حيث سيتفادى بذلك البريطاني الانطلاق من آخر الترتيب مثلما فعل فيرشتابن وفالتيري بوتاس في روسيا.

اقرأ أيضاً:

لكنّ هاميلتون لا يزال يعتقد بأنّه سيكون من الصعب تجاوز الكثير من سيارات خطّ الوسط، وذلك بعد أن أمضى أغلب سباق روسيا خلف دانيال ريكاردو سائق مكلارين، كما شاهد شارل لوكلير سائق فيراري يحلّ ثانيًا في مجريات الجمعة.

وقال في هذا الصدد: "سيكون من الصعب تجاوز سيارة فيراري، وكذلك الحال بالنسبة لألبين ومكلارين. يبدو أنّهم يتحسّنون أكثر فأكثر مع تقدّم العام. لا أعلم من أين مصدر ذلك. لا أكترث لذلك".

واختتم بالقول: "لكن من الجيّد رؤيتهم يزدادون قوّة، وآمل أن يكونوا أقوياء العام المقبل".

المشاركات
التعليقات
هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

المقال السابق

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

المقال التالي

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا

7 س
2
فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

1 س
3
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

3 س
4
فورمولا 1

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

1 س
5
فورمولا 1

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

2 س
أحدث الأخبار
"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا
فورمولا 1

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

1 س
هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته
فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

1 س
هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026
فورمولا 1

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

2 س
هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

3 س
مرسيدس تشرح سبب عدم اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في سيارة هاميلتون
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب عدم اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في سيارة هاميلتون

4 س
أحدث ملفات الفيديو
كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز لسباق تركيا

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

لوكلير يأمُل أن يكون مسار تركيا "ما يزال زلقًا" لتعزيز حظوظ فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يأمُل أن يكون مسار تركيا "ما يزال زلقًا" لتعزيز حظوظ فيراري

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

وولف: لا ضمانة لبقاء مرسيدس في الفورمولا واحد لما بعد 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا ضمانة لبقاء مرسيدس في الفورمولا واحد لما بعد 2021

أحدث الأخبار

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.