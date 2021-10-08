هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

تصدّر هاميلتون حصّتي الجمعة على حلبة إسطنبول بارك مُحقّقًا زمنًا قياسيًا جديدًا مع تحسّن مستويات التماسك بالمقارنة مع نسخة العام الماضي.

لكنّ بطل العالم سبع مرّات يتّجه للانطلاق من وسط الترتيب في أفضل الأحوال بعد اختيار فريقه مرسيدس منحه محرّك احتراق داخلي جديد قبل بداية التجارب.

وبتجاوزه حدّ المحرّكات الثلاث للموسم، فإنّ هذا القرار تسبّب في تلقيه لعقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله، حيث ستُمثّل تلك ضربة ضمن معركته المتقاربة على اللقب مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وفي حين أنّ هاميلتون كان مسرورًا بأداء سيارته مرسيدس في مجريات الجمعة، لكنّه أدرك أنّه ينتظره تحدٍ أكبر للتعافي وشقّ طريقه في الترتيب خلال السباق.

وقال البريطاني: "بدأنا عطلة نهاية الأسبوع بإعدادات جيّدة حقًا. كانت الحصّة الأولى قويّة. أجرينا بعض التعديلات، ومن الواضح أنّ المسار تحسّن وكان الشعور مختلفًا بالدخول إلى الحصّة الثانية".

وأردف: "لست متأكّدًا من أنّ السيارة كانت جيّدة مثل الأولى. لكنّنا اكتشفنا الكثير من الأشياء الجيّدة. لذا آمل أن ننقلها إلى الحصّة المقبلة".

وعندما سُئل إن كان سعيدًا بنسبة 100 بالمئة بشعوره داخل السيارة اليوم الجمعة، قال هاميلتون أنّه كان "قريبًا للغاية من ذلك".

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم قدر الأداء المتاح المتبقي، لكنّنا دائمًا ما نعثر على بعض الأداء الإضافيّ في المساء. لذا أعتقد بأنّني سأكون قادرًا على كسب المزيد هذه الليلة وفي الغد إن لم تُمطر".

وأكمل: "لديّ الكثير من العمل يوم الأحد، لذا أيّا كان الوضع فإنّني سأحاول التركيز على تقديم أفضل نتيجة ممكنة".

وقال هاميلتون أنّه بالرغم من حاجته لسيارة قويّة على صعيد السباق لتجاوز السيارات الأخرى، فإنّ الفريق لن يفقد تركيزه على صعيد إعداد السيارة للتصفيات بالنظر إلى أهميّة تحقيقه لنتيجة جيّدة فيها.

وقال البريطاني: "أحتاج للتواجد في قطب الانطلاق الأوّل للحدّ من الخسائر. ومن ثمّ سأحتاج بالطبع لسيارة قادرة على تقديم أفضل أداء على المسافات الطويلة. يتعلّق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح. لا يختلف الأمر عن أيّ عطلة نهاية أسبوع أخرى".

وكانت مرسيدس قد اختارت عدم منح هاميلتون وحدة طاقة كاملة جديدة كونها لا تعتقد بأنّ ذلك ضروري، حيث سيتفادى بذلك البريطاني الانطلاق من آخر الترتيب مثلما فعل فيرشتابن وفالتيري بوتاس في روسيا.

اقرأ أيضاً: مرسيدس تشرح سبب عدم اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في سيارة هاميلتون

لكنّ هاميلتون لا يزال يعتقد بأنّه سيكون من الصعب تجاوز الكثير من سيارات خطّ الوسط، وذلك بعد أن أمضى أغلب سباق روسيا خلف دانيال ريكاردو سائق مكلارين، كما شاهد شارل لوكلير سائق فيراري يحلّ ثانيًا في مجريات الجمعة.

وقال في هذا الصدد: "سيكون من الصعب تجاوز سيارة فيراري، وكذلك الحال بالنسبة لألبين ومكلارين. يبدو أنّهم يتحسّنون أكثر فأكثر مع تقدّم العام. لا أعلم من أين مصدر ذلك. لا أكترث لذلك".

واختتم بالقول: "لكن من الجيّد رؤيتهم يزدادون قوّة، وآمل أن يكونوا أقوياء العام المقبل".