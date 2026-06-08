ورغم أن أجواء مونتي كارلو المعتادة تجذب العديد من المشاهير، فإن وجود كارداشيان، وتحديدًا بصفتها ضيفة لهاميلتون، أعاد إشعال التكهنات المستمرة منذ فترة حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وعندما سُئل هاميلتون من قبل وسائل الإعلام عقب إنهائه السباق في المركز الثاني عن الدعم الذي تلقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال: "نعم، من الرائع أن تأتي هذا الأسبوع وأن أحظى بدعمها، وكذلك دعم أصدقائي. كان الحضور رائعًا بشكل عام".

وأضاف: "لا أعرف حقًا ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. من الرائع أن يكون لديك أشخاص جيدون حولك وأشخاص جيدون يدعمونك، وهي تقوم بذلك من أجلي كل يوم".

ويرتبط هاميلتون وكارداشيان بعلاقة صداقة منذ سنوات، لكن الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما بدأت تنتشر بعدما شوهدا معًا خلال حفل ليلة رأس السنة في نهاية عام 2025.

كيم كارداشيان في احتفال منصة التتويج في موناكو الصورة من قبل: صور غيتي

وحقق سائق فيراري منصة التتويج الثالثة له هذا الموسم بعدما أنهى سباق موناكو في المركز الثاني.

ومنحت النقاط الـ 18 التي حصدها هاميلتون المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متجاوزًا سائق مرسيدس جورج راسل.

وكتب هاميلتون عبر حسابه على إنستغرام بعد السباق: "المركز الثاني، لنكرر ذلك مجددًا! كان سباقًا صعبًا دائمًا، وجعلت ظروف اليوم التحدي أكبر. تحية كبيرة للفريق على العمل الشاق، سواء هنا على الحلبة أو في مارانيلو".

وتابع: "نتيجة اليوم تُظهر بالفعل التقدم الذي نواصل تحقيقه. ما زال أمامنا الكثير قبل أن ننافس باستمرار على الانتصارات، لكنني أعلم أننا سنواصل الضغط للوصول إلى ذلك".

واختتم: "شكرًا موناكو، وشكرًا لجميع الجماهير على الدعم. لا أستطيع الانتظار للسباق المقبل".

ومن المقرر أن تقام الجولة السابعة من موسم الفورمولا 1 لعام 2026 في برشلونة خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو.

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