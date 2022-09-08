هاميلتون يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في مونزا

اختارت مرسيدس تزويد سيارة البريطاني بوحدة طاقة رابعة لجولة مونزا نتيجة الضرر الذي لحق بمحرّكه الثالث في حادثه مع فرناندو ألونسو في اللفّة الأولى من سباق سبا.

وكانت تلك الوحدة قد خسرت كلّ سوائلها في اللفّة الأولى، وتمّ نقلها إلى قسم المحرّكات في بريكسوورث لتقييمها ومعرفة إن كان من الممكن مواصلة استخدامها.

لكنّ الفحص الأوليّ لم يكن إيجابيًا ولا تشعر مرسيدس بالارتياح حيال إرجاع تلك الوحدة إلى مجموعة هاميلتون المتاحة.

ودفع ذلك الفريق إلى اتّخاذ القرار بتزويد سيارة بطل العالم سبع مرّات بوحدة رابعة لنهاية هذا الأسبوع، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب.

وجاء هذا الاختيار في ظلّ توفير حلبة مونزا لفرص جيّدة للتجاوز ما قد يسمح لهاميلتون بتحقيق تقدّم جيّد في السباق.

ويُتفهّم بأنّ الفريق يُواصل تقييم وحدة الطاقة الثالثة لرؤية إن كانت هناك مكوّنات متاحة منها يُمكن مواصلة استخدامها.

وفي حال كانت تلك الجهود ناجحة فإنّ بعض المكوّنات قد تُستخدم أيّام الجمعة وهو ما سيحدّ من المسافات التي على بقيّة مكوّنات السباق قطعها.