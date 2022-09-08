هاميلتون يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في مونزا
يتّجه لويس هاميلتون لتلقي عقوبة الانطلاق من آخر الترتيب ضمن جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد نتيجة تغيير محرّكه.
اختارت مرسيدس تزويد سيارة البريطاني بوحدة طاقة رابعة لجولة مونزا نتيجة الضرر الذي لحق بمحرّكه الثالث في حادثه مع فرناندو ألونسو في اللفّة الأولى من سباق سبا.
وكانت تلك الوحدة قد خسرت كلّ سوائلها في اللفّة الأولى، وتمّ نقلها إلى قسم المحرّكات في بريكسوورث لتقييمها ومعرفة إن كان من الممكن مواصلة استخدامها.
لكنّ الفحص الأوليّ لم يكن إيجابيًا ولا تشعر مرسيدس بالارتياح حيال إرجاع تلك الوحدة إلى مجموعة هاميلتون المتاحة.
ودفع ذلك الفريق إلى اتّخاذ القرار بتزويد سيارة بطل العالم سبع مرّات بوحدة رابعة لنهاية هذا الأسبوع، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب.
وجاء هذا الاختيار في ظلّ توفير حلبة مونزا لفرص جيّدة للتجاوز ما قد يسمح لهاميلتون بتحقيق تقدّم جيّد في السباق.
ويُتفهّم بأنّ الفريق يُواصل تقييم وحدة الطاقة الثالثة لرؤية إن كانت هناك مكوّنات متاحة منها يُمكن مواصلة استخدامها.
وفي حال كانت تلك الجهود ناجحة فإنّ بعض المكوّنات قد تُستخدم أيّام الجمعة وهو ما سيحدّ من المسافات التي على بقيّة مكوّنات السباق قطعها.
ريكاردو: العودة إلى مونزا ستحمل "شعورًا غريبًا" وسط معاناة مكلارين الحالية
بوتاس بصدد تلقّي عقوبة محرك جديدة في مونزا
أحدث الأخبار
مرسيدس تستبعد فكرة تكتيك عامل السحب في مونزا
يعتقد جورج راسل أنّ مرسيدس لن تتّبع تكتيك عامل السحب "عالي المخاطرة وعالي المردوديّة" في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد وذلك بالرغم من الفرص التي يُوفّرها ذلك بالنظر إلى عقوبة زميله لويس هاميلتون.
فيرشتابن "غير قلقٍ" من وتيرة فيراري في تجارب الجمعة في إيطاليا
قال ماكس فيرشتابن أنّه غير قلقٍ إزاء تواجد فيراري في صدارة تجارب الجمعة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ ريد بُل "تبدو جيّدة" على صعيد المسافات الطويلة في مونزا.
ساينز الأسرع أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في مونزا
سجّل كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد حتّى الآن متفوّقًا على ماكس فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية.
فيرشتابن وبيريز وساينز ينضمان إلى قائمة المتراجعين على شبكة انطلاق مونزا
سيحصل ماكس فيرشتاين متصدر ترتيب الفورمولا واحد على عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهله في مونزا إثر تغيير على محركه، بينما سيتلقى زميله في ريد بُل سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري العقوبات كذلك.