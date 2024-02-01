هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025

رغم عدم وجود وضوح بعد حيال العقد، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن المفاوضات في مرحلة متقدمة، وقد يتم الكشف عنها بنهاية الأسبوع الجاري.

لطالما كانت فيراري مهتمة بخدمات لويس هاميلتون، لكن محاولاتها لم تفلح لأن البريطاني المخضرم شعر بأن مرسيدس قادرة على تأمين عرض أفضل له لتحقيق النجاح.

لكن، يبدو أنه وبعد موسمين صعبين مع مرسيدس، باتت فيراري أقرب الآن للفوز بخدمات النجم البريطاني في المستقبل القريب.

وكان هاميلتون قد وقع العام الماضي عقداً مع مرسيدس يشمل موسمي 2024 و2025، لكن يبدو الآن أن الموسم الثاني من عقده قد لا يمضيه مع السهام الفضية.

وذلك يعني أن هاميلتون يمتلك بند فك ارتباط في عقده، ما يعني بدوره أنه قادر على الانضمام إلى فيراري بدءاً من 2025.

ولم ترغب أي من مرسيدس أو فيراري بالتعليق على الخبر حتى الآن.

مستقبل مرسيدس

في حال تم تأكيد انتقال هاميلتون، فسيكون ذلك ضربة هائلة لفريق مرسيدس، الذي قام بتمديد العقد مع البريطاني لضمان خدماته لفترات طويلة.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد سأل هاميلتون على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية في الموسم المنصرم إت كان يشكّ بقدرات مرسيدس للعودة إلى الصدارة.

حيث أجاب: "كلا، ليس حين كنا نخوض المفاوضات".

وأكمل: "لدي ثقة بأننا جميعنا هنا معاً كفريق، ومع ضمّ المزيد من الأشخاص، ما زلنا نتحلى بقيم رائعة، أرى تركيزاً رائعاً من قبل الجميع".

وأضاف: "أعتقد أنه ولموسم 2023 كانت الأساسيات جيدة، لكن كان علينا العمل. لهذا كنت محبطاً في فبراير لأنهم لم يطبقوا التغييرات التي طلبتها منهم".

واسترسل: "لكن مع التغييرات التي نقوم بها، آمل، كنت آمل أن نسير في الاتجاه الصحيح، لكنني أعتقد أننا لا نمتلك فكرة عن مدى تقدم ريد بُل".

ومن غير الواضح إن كان هناك عامل محدد وراء مثل هذا الانتقال، أثّر على آراء هاميلتون والتزامه مع مرسيدس، حيث كان يتوقع إنهاء مسيرته مع السهام الفضية.

وتشير أولى البيانات من نفق هواء مرسيدس أن السيارة الجديدة قد حققت خطوة جيدة للأمام، بينما أكد توتو وولف مدير الفريق بأن جايمس أليسون المدير التقني العائد إلى منصبه، سيبقى مع الفريق لفترة طويلة.