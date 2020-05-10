هاميلتون يتجنب السباقات الإلكترونية لكنه منشغل "بتحدّي نفسه وأزمنته"

يشارك البريطاني كذلك رفقة بعض من منافسيه المعتادين في لعبة الرماية، وذلك عوضًا عن ممارسة ألعاب القيادة.

في المقابل، تواجد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس بين عدد من المشاركين في سباقات الفورمولا واحد الافتراضية الرسمية التي نظمتها البطولة إثر توقّف السباقات الحقيقية بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، وبينما شهدت هذه السباقات كذلك مشاركة العديد من سائقي الفورمولا واحد الحاليين والسابقين، لكنّ هاميلتون تجنّب مثل هذه المنافسات.

حيث قال: "لست مهتمًا كثيرًا بالسباقات الإلكترونية، لكن لعبة غران توريزمو وسوني أرسلا لي مجموعة اللعبة كاملة، والتي نشأت وأنا ألعبها، حيث أمضيت في الماضي العديد من الساعات لاكسب المال كي أشتري كل هذه السيارات، إذ كانت فرصة رائعة أن أقوم بأمر معهما".

وتابع: "لذلك عملت معهما ضمن شراكة خلال الأعوام الأخيرة، ووصلت للقيام بهذا التحدّي ومحاولة كسر أرقامي. كنت أنافس نفسي، وأحاول تجاوز أزمنتي الشخصية. كان الأمر مُحبطًا للغاية، كون لفّاتي كانت سريعة جدًا في اعتقادي".

وقال هاميلتون أنّ حصوله على فرصة المنافسة على سيارته الخاصة كان أمرًا ممتعًا ضمن لعبته المفضلة.

"بصراحة، إنه أمر رائع للغاية، بشكل طبيعي، وحيث أنّني نشأت وأنا ألعب ألعاب الفورمولا واحد، لم أكن أطيق الانتظار حتّى تتواجد سيارتي هناك، إذ وبمجرد أن دخلت منافسات الفورمولا واحد، لم أمارس أيّة ألعاب سباقات، وتحديدًا مثل الفورمولا واحد، ولا أعلم لماذا" قال هاميلتون.

وأكمل: "لكن في هذه العلبة لم يتعيّن علي العمل من أجل الحصول على سيارتي لحسن الحظ، إذ كان ذلك ليتطلّب مني وقتًا طويلًا. لقد أرسلو لي بعض الرصيد واشتريت السيارة. من الرائع التفكير في أّنه وبعد هذا الوقت الطويل فإنّ السيارة التي ساهمنا أنا والفريق في تطويرها على مر السنين باتت داخل هذه اللعبة التي بوسع اللاعبين فيها شرائها والمنافسة بها".

هذا ولم يكن هاميلتون مشجعًا مطلقًا لأجهزة المُحاكاة، حيث يُمضي وقتًا قليلًا على جهاز مرسيدس الفريد في مصنع الفريق.

"لا أتدرب مطلقًا على جهاز المُحاكاة، ربما بشكل نادر للغاية. الأمر صعب للغاية عليّ في هذا الجانب، كون الحركة لا تكون مثال على الإطلاق. إنّه أمر يُحاولون تحسينه دومًا، كما أنّك عندما تكون في المنزل على جهاز المُحاكاة الخاص بك، فإنّ المقعد لا يتحرك كذلك، وعقلك يُخبرك بأنّ السيارة تتحرك، لكنّ لا تحصل على أيّ إشارات حركة" قال البريطاني.

وأردف: "عليك بطريقة ما أن تخدع عقلك وأنا لا أحبّذ في الحقيقة فعل ذلك وخوض تلك التجربة. كما أنّ الوضع يصبح مختلفًا تمامًا عندما تقود السيارة الحقيقية".

واختتم: "لا أجد شخصيًا أيّة فائدة من خوض تلك السباقات الإلكترونية، بخلاف فقط متعة جانب اللعب، عندما تحصل على فرصة اللعب مع الأصدقاء والأشخاص عبر الإنترنت".

جديرٌ بالذكر أنّه وبينما لم يشارك في السباقات والمنافسات الإلكترونية التي نافس فيها منافسوه الحقيقيون في الفورمولا واحد، لكنّ هاميلتون تواصل عبر الإنترنت مع عددٍ منهم، حيث قال: "لقد لعبت كول أوف دوتي مع بيير غاسلي وشارل لوكلير".