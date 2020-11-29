هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

يُمكن القول بأنّ اللّفة الأولى في البحرين خطفت أنظار العالم عقب الحادث الذي تعرّض له غروجان عند خروجه من المنعطف الرابع واصطدامه بالحواجز الجانبية حيث اندلعت النيران بسيارته بعد تحطمها وانقسامها لشطرَين، إلّا أنه كان قادرًا على الهروب منها مقتصرًا على بعض الحروق الطفيفة في يده وكاحله، وتمّ نقله إلى المستشفى عبر الحوامة كإجراء احتياطيّ لإخضاعه للمزيد من الفحوصات.

وعلى الرغم من توقف السباق لأكثر من ساعة من الوقت، فلم يقف ذلك حاجزًا أمام تفوّق هاميلتون في الجولة الـ 15 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020، حيث أحرز فوزه الـ 95 في مسيرته الاحترافية، والـ 11 خلال الموسم الجاري، والرابع له في البحرين.

وتقدّم هاميلتون على سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن الذي لم يكن قادرًا على مجاراة سرعة السهام الفضية.

وفي حين أنّ سيرجيو بيريز كان يتحضر للصعود للمرّة العاشرة في مسيرته إلى منصة التتويج، فإنّه واجه مشكلة في محرك سيارته قبل 3 لفات من النهاية دفعته إلى الانسحاب من السباق. وقد بدت خيبة الأمل الكبيرة على محيا فريق ريسينغ بوينت الذي يُنافس على المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين.

الانسحاب هذا صبّ في صالح فريق مكلارين الذي أحرز المركزين الرابع والخامس مع لاندو نوريس وسيرجيو بيريز على الترتيب، خلف سائق ريد بُل أليسكندر ألبون. وهذه هي منصة التتويج الثانية للسائق التايلندي في البطولة.

بيير غاسلي سجّل المركز السادس لفريق ألفا تاوري إذ تقدّم على دانيال ريكاردو وفالتيري بوتاس الذي عانى خلال هذا السباق منذ انطلاقته الضعيفة ومن ثمّ تعرّضه لثقبٍ عند إعادة الانطلاقة بدّد جميع آماله بالمنافسة في الأمام.

وقد أكمل إستيبان أوكون وشارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حقّق هاميلتون انطلاقة جيدة سمحت له بالحفاظ على صدارته وسط تقدّم فيرشتابن وبيريز إلى المركزين الثاني والثالث إثر تراجع بوتاس وخسارته عدّة مراكز مع تراجعه للمركز السادس.

ولكن توقف السباق مع نهاية اللّفة الأولى جرّاء الحادث الكبير واندلاع النيران في سيارة رومان غروجان بعدما انقسمت إلى جزأين. وقد أكّد فريق هاس بأنّ السائق الفرنسي عانى من بعض الحروق الطفيفة في يديه وكاحله ولكنه بخير.

وتمّ إيقاف السباق من أجل إصلاح الحاجز الجانبي الذي اصطدمت به سيارة هاس.

يُمكن القول بأنّ الحادث لم يكن عاديًا بشتى المقاييس، حيث لعب نظام "هايلو" أو "الطوق" دورًا كبيرًا في حماية رأس غروجان.

وبعد توقف السباق لأكثر من ساعة من الزمن، انطلقت الإثارة من جديد، إلّا أن سترول تعرّض لحادث مع سيارة ألفا تاوري الخاصة بدانييل كفيات وانقلبت سيارته رأسًا على عقب ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان للحلبة.

وانطلق السباق من جديد من دون تغيير يُذكر على المراكز الأولى، في حين استطاع ساينز التقدّم إلى المركز السابع بعد سلسلة من التجاوزات الناجحة. أمّا فيتيل فتواجد في المركز الـ 18 والأخير حيث قال لفريقه "من الصعب قيادة هذه السيارة".

في أثناء ذلك واصل بوتاس التقدّم لحين تواجده في المركز الـ 14 خلال اللّفة الـ 15 من السباق – حيث تواجد في هذا المركز بسبب قيامه بتوقف وانتقاله إلى الإطارات القاسية (معظم السيارات أمامه كانت على الإطارات المتوسطة).

في غضون ذلك وسّع هاميلتون صدارته مع فيرشتابن إلى أكثر من 3.5 ثانية إذ كان السائق الوحيد الذي يُسجّل أزمنة في فلك الدقيقة و33 ثانية.

وقام السائقون بالتوقف بين اللفتين 20 و21، حيث تزوّد هاميلتون بالإطارات المتوسطة "ميديوم"، بينما تواجد فيرشتابن وبيريز على الإطارات القاسية "هارد".

وبلغ الفارق بين هاميلتون وفيرشتابن 5.5 ثانية، إلّا أنّ الأخير كان قادرًا على تقليص الفارق بثانية واحدة في غضون لفتَين فقط. وقال الهولندي لفريقه "لا نملك أيّ شيء لخسارته. دعونا نضغط".

ولكن هاميلتون سُرعان ما وسّع الفارق من جديد، في حين أكمل بوتاس تقدّمه لحين دخوله مراكز العشرة الأوائل في اللّفة 33.

وفي اللّفة 35 قام فيرشتابن بالدخول من أجل تغيير إطاراته للقاسية، بيد أنّ توقفه كان بطيئًا إذ خسر 3 ثوانٍ تقريبًا. ومن أجل تفادي أيّ مفاجآت قام هاميلتون بالتوقف في اللّفة التالية منتقلاً إلى الإطارات القاسية.

وأقدم فيرشتابن على إجراء توقّفٍ إضافي مجاني منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" من أجل تحقيق أسرع لفّة عليها وضمان النقطة الإضافيّة.

وفي حين أنّ بيريز كان يستعدّ للاحتفال بمركزه الثالث ولكنه تعرّض لمشكلة في محرك سيارته اضطر على إثرها للانسحاب من السباق قبل لفاتٍ قليلة من النهاية، حيث دخلت سيارة الأمان لينتهي السباق خلفها مع إحراز هاميلتون لفوزه الـ 11 هذا الموسم من أصل 15 جولة.

نتيجة السباق: