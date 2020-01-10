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هاميلتون يتبرّع بـ 500 ألف دولار للمساهمة في جهود إطفاء حرائق أستراليا

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هاميلتون يتبرّع بـ 500 ألف دولار للمساهمة في جهود إطفاء حرائق أستراليا
10-01-2020

تعهّد لويس هاميلتون بطل العالم في الفورمولا واحد ستّ مرّات بالتبرّع بنصف مليون دولار للخدمات والمنظّمات الخيريّة التي تعمل على إخماد الحرائق التي تجتاح أستراليا.

سجّلت السلطات الأستراليّة مقتل 20 شخصًا حتّى الآن نتيجة الحرائق، بينما تعتقد منظّمات الحياة البريّة أنّ أكثر من مليار حيوان قد قُتل.

وإلى جانب فيديو لكوالا وسط النيران، كتب هاميلتون على تويتر: "ينفطر قلبي عند رؤية الدمار الذي خلّفته الحرائق للناس والحيوانات في كامل البلاد. أتعهّد بالتبرّع بـ 500 ألف دولار لدعم متبّرعي الحيوانات والحياة البريّة وخدمات الإطفاء. إن كنتم قادرين ولم تتبرّعوا بعد فعليكم ذلك".

 

كما نشر هاميلتون على حسابه في إنستاغرام كاتبًا: "يُحزنني للغاية معرفة أنّ أكثر من مليار حيوان قد مات ميتة مؤلمة في أستراليا، لا سبيل للخروج ولم يكن ذلك خطأهم. عشقي للحيوانات ليس سرًا ولا يُمكنني سوى الشعور بالأسف على الحيوانات التي كانت عاجزة عن الدفاع وماتت، وهو ما يدفع بعض الأصناف إلى حافة الانقراض. أنا محظوظٌ بما فيه الكفاية لزيارتي أستراليا عدّة مرّات وأعلم بشكلٍ مباشر روعة ذلك البلد. واصلي القتال يا أستراليا. أمضيت بعض الوقت في الحديث إلى الناس في أستراليا والذين يعملون في قلب كلّ هذه المأساة ويغمرني الإعجاب بكلّ ما يقومون به".

وأضاف: "أدعوكم للانضمام إليّ في التفكير في تأثيرنا على كوكبنا. لنعمل معًا من أجل إحداث تغييرات صغيرة وحثّ عائلاتنا وأصدقائنا على القيام بالأمر ذاته كي نتمكّن من المساعدة على تغيير الوجهة التي نسير فيها".

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