هاميلتون يتبرع بـ 50 ألف يورو بعد تغيبه عن حفل توزيع جوائز "فيا"

تغيب هاميلتون عن مجريات حفل توزيع جوائز "فيا" العام الماضي في باريس، وذلك بعد الجدل الذي أحاط بطريقة خسارة لقبه الثامن في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي على يد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

والتقى البريطانيّ برئيس "فيا" الجديد، محمد بن سُليّم، في البحرين، حيث كشف أنه خاض اجتماعاً "جيداً" معه، وقاما بمناقشة مسائل التنوع في رياضة السيارات.

وأوضح بطل العالم سبع مرات أنه يتوقع غرامة كنتيجة لتغيبه عن الحفل، لكنها ستذهب لمساعدة "الشباب والقادمين من بيئة لا تساعدهم على الدخول في عالم رياضة المحركات".

ويعمل هاميلتون بشكل وثيق ضمن عدد من المشاريع تهدف لتعزيز التنوع والشمولية في عالم رياضة المحركات، من بينها منظمته الخيرية الخاصة "إغنايت"، وكذلك مؤسسة هاميلتون، إضافة إلى برنامج مرسيدس "تسارع 25".

وعُلمت بعض التفاصيل عن اجتماع هاميلتون وبن سُليّم، من بينها تبرع سائق مرسيدس بمبلغ 50 ألف يورو بهدف مساعدة الطلبة القادمين من ظروف صعبة للحصول على تعليم مناسب في عالم رياضة المحركات.

حيث جاء في بيان "فيا": "التقى محمد بن سُليّم رئيس ’فيا’ يوم الأمس ببطل العالم سبع مرات السير لويس هاميلتون قبيل الجولة الافتاحية لموسم 2022 في الفورمولا واحد لمناقشة العمل الذي تم إكماله من قبل ’فيا’ ومالكي الأسهم التجارية نحو تعزيز التنوع والشمولية في عالم رياضة المحركات".

وأكمل البيان: "شارك هاميلتون بعضاً من خبرته وتقارير منظمة هاميلتون. أحد أهم العوامل الأساسية هو الالتزام بالتنوع والشمولية في هذه المبادرات من أجل دعم القادمين من ظروف غير مساعدة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وأردف: "أشار رئيس ’فيا’ إلى أهمية العمل الذي قامت به ’فيا’ خلال السنوات الأخيرة مع مشاريع مثل ’فتيات على المسار’، إضافة إلى الالتزام الذي أظهره هاميلتون في مشاريع مثل ’مهمة 44’ و’إغنايت’".

واسترسل البيان: "بناءً على هذه المعطيات، أبدى رئيس ’فيا’ دعمه الكامل لقرار هاميلتون بالتبرع بمبلغ 50 ألف يورو سيتم استعمالها لدعم الطلبة القادمين من ظروف غير مناسبة، بهدف مساعدتهم على الوصول إلى المؤهلات التعليمية المناسبة لدخول عالم رياضة السيارات. ستعمل ’فيا’ مع هاميلتون معاً عبر منصة مستقلة لتحقيق ذلك".

واختتم البيان بأنه تمت مناقشة مسألة غياب هاميلتون عن حفل توزيع جوائز "فيا"، حيث أكد بطل العالم سبع مرات على أهمية "الاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها بحفل يضم الجميع في عالم رياضة السيارات"، وأن رئيس "فيا" ذكّر هاميلتون بالتزاماته الرياضية، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار موقعه الخاص في عالم رياضة السيارات.