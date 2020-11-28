هاميلتون يُحرز زمنًا قياسيًا جديدًا لينطلق أوّلاً في سباق البحرين

لم يجد هاميلتون صعوبةً بالغة في وضع سيارته على الخانة الأولى من شبكة الانطلاق، خلال الجولة الـ 15 من بطولة الفورمولا واحد لموسم 2020، ليحصد بذلك قطب الانطلاق الأوّل الـ 98 في مسيرته الاحترافية.

وأحرز هاميلتون أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و27.264 ثانية محرزًا زمنًا قياسيًا جديدًا في حلبة البحرين، إذ تقدّم بعشرين من الثانية على زميله فالتيري بوتاس، بينما احتلّ ماكس فيرشتابن المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب أليكسندر ألبون إذ أتى أمام سيرجيو بيريز، وثنائي رينو دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون.

وقد أكمل الثلاثي بيير غاسلي ولاندو نوريس ودانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

كان جورج راسل أوّل الخارجين إلى الحلبة حيث قام بلفتَين قبل عودته إلى منطقة الصيانة تاركًا الحلبة فارغة بأكملها إلى ماكس فيرشتابن قبل أن ينضمّ إليه مجموعة من السائقين الآخرين. وقد تمكّن هاميلتون من تصدّر الحصة في بدايتها أمام زميله بوتاس مسجلاً 1:28.343 دقيقة.

من ناحيةٍ أخرى لم يكن لوكلير سعيدًا بالزحام أمامه حيث أخبر فريقه "أرجوكم، لا ترسلوني إلى الحلبة بهذه الطريقة".

وقد تحسنت الأزمنة بشكلٍ كبير في الثواني الأخيرة، إلّا أنّ 5 سائقين لم يتمكنوا من الانتقال للقسم الثاني وهم: ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بالإضافة إلى ثنائي هاس كيفن ماغنوسن ورومان غروجان، بينما احتلّ نيكولا لاتيفي المركز الأخير.

وقال غروجان "كنت أريد الاستمتاع بهذه الحصة ولكن هذه السيارة لا تدعك تفعل ذلك. ولكن عمل رائع من الجميع في الفريق. شكرًا لكم. على أمل أن لا يكون الوضع سيئًا للغاية في الغد".

وقد استطاع جورج راسل التأهّل إلى القسم الثاني إذ بلغ الفارق بينه وبين زميله لاتيفي 0.9 ثانية.

القسم الثاني

خرج أغلبية السائقين في بداية القسم الثاني على الإطارات المتوسطة "ميديوم" من أجل بدء السباق عليها باستثناء ثنائي ألفا تاوري بيير غاسلي ودانييل كفيات الذي تواجد على الإطارات اللّينة "سوفت". ولكن سُرعان ما رُفع العلم الأحمر جرّاء انزلاق سيارة كارلوس ساينز على المنعطف الأوّل.

وقال الإسباني "هناك شيء ما قد انكسر في القسم الخلفي من السيارة".

وبعد نقل سيارة مكلارين إلى مكانٍ آمن، استؤنفت الحصة واستطاع فيرشتابن تسجيل لفة سريعة بلغت 1:28.025 دقيقة، ولكن هاميلتون تمكّن من كسرها وتسجيل 1:27.586 دقيقة.

من جهةٍ أخرى، كاد ألبون أن يقع في خطأ "نسخة طبق الأصل" لذاك الذي تعرّض فيه لحادثٍ بالأمس خلال التجارب الحرّة الثانية.

ومع تبقي دقيقتَين ونصف تواجدت جميع السيارات على الإطارات المتوسطة "ميديوم" على أرض الحلبة، ولكن الحظّ لم يكن لصالح فريق فيراري الذي أخفق في التأهّل إلى القسم الثالث حيث سيبدأ سيباستيان فيتيل سباقه من المركز 11 متقدمًا على زميله لوكلير.

وبشكلٍ مفاجئ احتلّ لانس سترول المركز الـ 13 إذ أتى أمام راسل وساينز – الذي لم يُسجّل أيّ زمن.

شبكة انطلاق سباق البحرين: