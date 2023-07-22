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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يتألق في المجر ويتأهل أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.003 ثانية

قلب لويس هاميلتون الطاولة على الجميع ليسجل الزمن الأسرع في تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، متفوقاً على ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

خلدون يونس
من قبل:
لويس هاميلتون، مرسيدس

شهدت تصفيات المجر تجربة جديدة عبر إلزام الفرق استعمال إطارات هارد للقسم الأول، ميديوم للثاني وسوفت للثالث.

وتألق عدة سائقين في كل قسم من أقسام الحصة، لكن الإنجاز الأكبر كان مع هاميلتون الذي تأهل أولاً أمام فيرستابن وسيارتي مكلارين: نوريس وأوسكار بياستري.

مجريات الحصة

القسم الأول

وفقاً للصيغة الجديدة لتوزيع الإطارات المطبقة في المجر، شاركت جميع الفرق في القسم الأول بإطارات هارد فقط.

ومنذ بداية القسم كان تحسّن ألفا روميو واضحاً للغاية حيث سجّل فالتيري بوتاس الزمن الأسرع المبدئي، أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وأوسكار بياستري سائق مكلارين.

ومن ثم سجلت سيارتا مرسيدس زمناً جيداً مع جورج راسل ولويس هاميلتون بالمركزين الثالث والرابع خلف بوتاس وفيرستابن.

ورغم محاولة سيرجيو بيريز لكنه لم ينجح بالتفوق على بوتاس حيث وضع سيارته بالمركز الثاني أمام زميله فيرستابن.

ومع سير الحصة، تبدلت المراكز وكان من اللافت تقدم يوكي تسونودا على إطارات جديدة إلى المركز الرابع، خلف بيريز وأمام سيارتي مكلارين، بينما وضع زميله الجديد دانيال ريكاردو السيارة بالمركز الثامن، أما فيرستابن فعاد إلى الصدارة أمام بوتاس.

ومع الاقتراب من الطلعات السريعة الأخيرة على مجموعات إطارات جديدة، ازدادت حدة المنافسة بين السائقين مع تزايد مستويات التماسك، حيث تألق جو مجدداً ليضع سيارة ألفا روميو بالمركز الأول، لكن المراكز لم تكن مضمونة على الإطلاق حيث تقلبت بشكل متواصل نظراً لأن السيارات انتظرت حتى الدقيقة الأخيرة للخروج ومحاولة تسجيل أزمنة سريعة.

لينتهي القسم الأول بمفاجأة خروج راسل وتأهل ريكاردو للقسم الثاني مقابل عدم تأهل زميله تسونودا.

المركز الأول بقي من نصيب جو أمام فيرستابن، بيريز، ساينز ولوكلير. بياستري أنهى القسم الأول سادساً أمام هاميلتون وألونسو بينما تأهل هلكنبرغ ونوريس بالمركزين التاسع والعاشر.

وخرج من القسم الأول كل من: ألبون، تسونودا، راسل، ماغنوسن وسارجانت.

القسم الثاني

في القسم الثاني شاركت جميع الفرق بإطارات ميديوم ومباشرة منذ البداية خرجت سيارتا ريد بُل إلى المسار ليسجل بيريز الزمن الأسرع المبدئي قبل أن يتقدم عليه زميله بأربعة أعشار الثانية تقريباً لكن سرعان ما تم حذف زمن هذه اللفة لخروج الهولندي عن حدود المسار.

في هذه الأثناء، احتلت سيارتا مكلارين المركزين الأول والثاني مع نوريس وبياستري أمام بيريز.

لكن تقلبت الأزمنة مجدداً، وانتهى القسم الثاني بمفاجأة عدم تأهل ساينز. 

بينما أنهى نوريس بالمركز الأول أمام هاميلتون، فيرستابن، بوتاس، بياستري، لوكلير، هلكنبرغ، بيريز، جو وألونسو.

وخرج كل من ساينز، أوكون، ريكاردو، سترول وغاسلي.

القسم الثالث

في القسم الثالث شاركت جميع السيارات بإطارات سوفت.

وكان من اللافت كسر نوريس لحاجز الدقيقة و17 ثانية مع دقيقة و16.904 ثانية أمام ألونسو وبيريز.

ومع إكمال فيرستابن للفته السريعة، وضع سيارته بالمركز الأول أمام نوريس مع دقيقة 16.612 ثانية، بينما تقدم هاميلتون ليزيح نوريس إلى المركز الثالث.

لكن لويس هاميلتون وفي النهاية قلب الطاولة على الجميع ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 3 أجزاء من الألف من الثانية فقط أمام فيرستابن ونوريس ومن ثم بياستري وجو.

لوكلير تأهل سادساً أمام بوتاس وألونسو وبيريز بينما أكمل هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التصفيات

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 6 1:16.609   205.871
2 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 6 +0.003 0.003 205.863
3 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 6 +0.085 0.082 205.643
4 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 6 +0.296 0.211 205.078
5 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 6 +0.362 0.066 204.903
6 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 6 +0.383 0.021 204.847
7 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 6 +0.425 0.042 204.735
8 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 6 +0.426 0.001 204.732
9 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 6 +0.436 0.010 204.706
10 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 6 +0.577 0.141

204.332

النتائج كاملة هنا.

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