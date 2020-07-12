هاميلتون يبقي منافسيه خلفه ليتوّج بطلاً لجائزة ستيريا الكبرى

بعد إنهائه للجولة الأولى على نفس الحلبة في المركز الرابع، كانت الجولة الثانية مختلفة للغاية بالنسبة للسائق البريطاني على الرغم من عدم شعوره بالراحة داخل سيارته خلال التجارب الحرّة التي أقيمت يوم الجمعة.

ولكن كُلّ شيء تبدّل بدءًا من يوم السبت مع التجارب التأهيلية إذ انطلق هاميلتون من المركز الأوّل إثر تفوّقه بفارق 1.2 ثانية عن أقرب منافسيه، حيث حافظ على صدارته وطار في سباقه الخاص من دون منافسةٍ من أحد.

وهذا هو الفوز رقم 85 في مسيرة هاميلتون، حيث تقدّم على زميله بوتاس الذي لا يزال في صدارة ترتيب البطولة بعد فوزه بالجولة الأولى الأسبوع الماضي.

وقد اكتفى ماكس فيرشتابن بالمركز الثالث مهديًا ريد بُل منصة التتويج الأولى لها هذا الموسم، بينما جاء زميله أليكسندر ألبون خلفه مباشرةً في المركز الرابع.

وقد استطاع سائق مكلارين لاندو نوريس بسلسلة من التجاوزات في اللّفات الأخيرة تقدّم على إثرها إلى المركز السادس، في حين أنهى سيرجيو بيريز الذي تألق اليوم سباقه في المركز السادس على الرغم من انطلاقه من المركز الـ 17.

ريسينغ بوينت أحرزت نقاطًا مزدوجة كذلك مع لانس سترول صاحب المركز السابع، فيما أحرز دانيال ريكاردو المركز الثامن.

وقد أكمل كارلوس ساينز ودانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

تجدر الإشارة إلى أنّ فريق فيراري انسحب في بداية السباق بعد اصطدام السيارتَين على المنعطف الثالث خلال اللّفة الأولى.

مجريات السباق

حافظ هاميلتون على صدارته ولكن بداية فيراري كانت سيئة للغاية إذ اصطدم فيتيل ولوكلير ببعضهما البعض على المنعطف الثالث ما أدّى إلى إلحاق الأضرار بالسيارتَين. إذ وفي حين دخل لوكلير من أجل إصلاح سيارته، انسحب زميله من السباق.

وقال لوكلير "لديّ بعض الضرر بسيارتي"، حيث دخل المونغاسكي إلى منطقة الصيانة في اللّفة التالية من أجل الانسحاب.

هذا الانسحاب المزدوج من المؤكّد بأنه سيُؤثّر معنويًا على الفريق ولكن أيضاً من الناحية التقنية إذ لن يحصل على المعلومات والبيانات الهامة من التحديثات الجديدة التي جلبها إلى هذه الجولة.

وقال لوكلير: "لقد اعتذرت. الأعذار ليست كافية في مثل هذه الأوقات إذ أشعر بخيبة أمل من نفسي. لقد قمت بعملٍ سيء للغاية اليوم. لا يسعني إلّا أنّ أشعر بالأسف وهذا غير كافٍ".

في أثناء ذلك، وسّع هاميلتون صدارته إلى 2.4 ثانية أمام فيرشتابن بحلول اللّفة 11، مع تواجد لوتاس في المركز الثالث.

في مكانٍ آخر على الحلبة، تواجد ثنائي رينو في المركزين السادس والسابع لحين تبادل الأدوار في اللّفة الـ 20 مع تقدّم ريكاردو (ميديوم) على زميله أوكون الذي كان يتواجد على إطارات السوفت.

وبعد تراجع تأديته واقتراب بوتاس منه، قام فيرشتابن بالتوقف في اللّفة 25 منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم".

وفي حين كان يأمل فريق رينو إنهاء السباق مع سيارتَيه ضمن النقاط من أجل دعم حظوظه على مستوى ترتيب بطولة الصانعين، دخل أوكون بشكلٍ مفاجئ إلى منطقة الصيانة في اللّفة 26 لينسحب من السباق.

وفي اللّفة 28، أجرى هاميلتون توقفه الأوّل حيث انتقل إلى إطارات "ميديوم" مع استلام زميله بوتاس لصدارة السباق. وفي اللّفة 31، كان الفنلندي في الصدارة بفارق 10.6 ثانية عن هاميلتون وبفارق 15.6 عن فيرشتابن.

وقام بوتاس بالتوقف في اللّفة 34 منتقلاً إلى إطارات "ميديوم" حيث خرج على بُعد 8.2 ثانية من فيرشتابن، إلّا أنه كان على نوعية أجدد من الإطارات. وقد استطاع الفنلندي التقدّم إلى المركز الثاني في نهاية المطاف بعد تجاوزه لفيرشتابن.

نتيجة السباق