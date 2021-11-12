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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا في السباق القصير في البرازيل

حقّق البريطاني لويس هاميلتون مركز الانطلاق الأوّل لسباق التصفيات القصير ضمن جائزة البرازيل الكبرى بعد سيطرة مطلقة شهدت تفوّقه على غريمه ماكس فيرشتابن بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية.

هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا في السباق القصير في البرازيل

بعد سيطرته على القسمَين الأوّل والثاني على التوالي، دخل هاميلتون القسم الثالث كأبرز المرشّحين لتحقيق مركز الانطلاق الأوّل للسباق القصير.

وبعد أن قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أثناء الحصّة أنّ الفريق سيكون محظوظًا بتواجده على الصفّ الأوّل بالنظر إلى مدى قوّة مرسيدس، تواجد فيرشتابن على بُعد رُبع ثانية عن هاميلتون مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

واشتكى فيرشتابن فورًا من أنّ حرارة إطاراته الأماميّة ترتفع بشكلٍ مفرط بوصوله إلى المنعطف الثامن، حيث بدا أنّ فريقه عدّل قليلًا من زاوية جناحه الأماميّ.

وعاد هاميلتون ليُحسّن زمنه في محاولته الأخيرة ليضمن مركز الانطلاق الأوّل بعد أن كان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 68 ثانية مُسجّلًا 1:07.934 دقيقة.

وبدت علامات الارتياح واضحة في صفوف فريق ريد بُل بعد تشبّث فيرشتابن بالمركز الثاني، بالرغم من أنّه أكمل الحصّة على بُعد 0.438 ثانية عن هاميلتون نتيجة عدم تحسينه لزمنه في المحاولة الأخيرة.

وكان الأداء متقاربًا للغاية بين فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، لكنّ الفنلندي تفوّق على المكسيكي بـ 0.014 ثانية ليظفر بالمركز الثالث.

ومجدّدًا كان بيير غاسلي أفضل البقيّة في المركز الخامس أمام ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير.

وسينطلق سائقا فيراري أمام غريميهما المباشرين من مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

في ظلّ وجود احتماليّة ولو ضئيلة لهطول الأمطار، فقد سارع العديد من السائقين للدخول إلى الحلبة.

وكانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار، حيث شُطبت العديد من الأزمنة، بما فيها زمن شارل لوكلير الذي كان ليضعه ثانيًا ما أرجعه إلى منطقة الخطر في منتصف القسم.

في الأثناء بدت مرسيدس أسرع بكثير من ريد بُل في القسم الأوّل، حيث كانت سرعتها على الخطوط المستقيم لافتة على وجه الخصوص.

وكانت الأزمنة متقاربة في الخلف على صعيد آخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني، لكنّ لانس سترول كان أوّل الخارجين في المركز الـ 16 وكان غاضبًا للغاية في لفّة عودته.

وسينطلق الكندي أمام مواطنه نيكولاس لاتيفي الذي تفوّق بدوره ضمن مناسبة نادرة على زميله البريطاني جورج راسل.

وبالرغم من حذف آخر أزمنته إلّا أنّ ميك شوماخر تفوّق مجدّدًا على زميله في هاس نيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

بالنظر إلى حريّة خيارات الإطارات التي توفّرها صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير، فإنّ الجميع دخل على إطارات "سوفت".

وتواصل شطب الأزمنة وكان هاميلتون الضحيّة هذه المرّة ومجدّدًا عند المنعطف الرابع الذي كان يُباغت الجميع.

لكنّ البريطاني أكمل لفّة أخرى قفز على إثرها إلى الصدارة، وذلك وسط سيطرة مرسيدس مجدّدًا.

وانتهى القسم في النهاية بخروج إستيبان أوكون أمام سيباستيان فيتيل ويوكي تسونودا، بينما اكتفى ثنائيّ ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي بالمركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 0 1:07.934   228.345
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 0 1:08.372 0.438 226.882
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 0 1:08.469 0.535 226.560
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 0 1:08.483 0.549 226.514
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 0 1:08.777 0.843 225.546
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 0 1:08.826 0.892 225.385
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 0 1:08.960 1.026 224.947
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 0 1:08.980 1.046 224.882
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 0 1:09.039 1.105 224.690
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 0 1:09.113 1.179 224.449
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 0 1:09.189 1.255 224.203
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 0 1:09.399 1.465 223.524
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 0 1:09.483 1.549 223.254
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 0 1:09.503 1.569 223.190
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 0 1:10.227 2.293 220.889
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 0 1:09.663 1.729 222.677
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 0 1:09.897 1.963 221.932
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 0 1:09.953 2.019 221.754
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 0 1:10.329 2.395 220.569
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 0 1:10.589 2.655 219.756
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