هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا في السباق القصير في البرازيل

بعد سيطرته على القسمَين الأوّل والثاني على التوالي، دخل هاميلتون القسم الثالث كأبرز المرشّحين لتحقيق مركز الانطلاق الأوّل للسباق القصير.

وبعد أن قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أثناء الحصّة أنّ الفريق سيكون محظوظًا بتواجده على الصفّ الأوّل بالنظر إلى مدى قوّة مرسيدس، تواجد فيرشتابن على بُعد رُبع ثانية عن هاميلتون مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

واشتكى فيرشتابن فورًا من أنّ حرارة إطاراته الأماميّة ترتفع بشكلٍ مفرط بوصوله إلى المنعطف الثامن، حيث بدا أنّ فريقه عدّل قليلًا من زاوية جناحه الأماميّ.

وعاد هاميلتون ليُحسّن زمنه في محاولته الأخيرة ليضمن مركز الانطلاق الأوّل بعد أن كان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 68 ثانية مُسجّلًا 1:07.934 دقيقة.

وبدت علامات الارتياح واضحة في صفوف فريق ريد بُل بعد تشبّث فيرشتابن بالمركز الثاني، بالرغم من أنّه أكمل الحصّة على بُعد 0.438 ثانية عن هاميلتون نتيجة عدم تحسينه لزمنه في المحاولة الأخيرة.

وكان الأداء متقاربًا للغاية بين فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، لكنّ الفنلندي تفوّق على المكسيكي بـ 0.014 ثانية ليظفر بالمركز الثالث.

ومجدّدًا كان بيير غاسلي أفضل البقيّة في المركز الخامس أمام ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير.

وسينطلق سائقا فيراري أمام غريميهما المباشرين من مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

في ظلّ وجود احتماليّة ولو ضئيلة لهطول الأمطار، فقد سارع العديد من السائقين للدخول إلى الحلبة.

وكانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار، حيث شُطبت العديد من الأزمنة، بما فيها زمن شارل لوكلير الذي كان ليضعه ثانيًا ما أرجعه إلى منطقة الخطر في منتصف القسم.

في الأثناء بدت مرسيدس أسرع بكثير من ريد بُل في القسم الأوّل، حيث كانت سرعتها على الخطوط المستقيم لافتة على وجه الخصوص.

وكانت الأزمنة متقاربة في الخلف على صعيد آخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني، لكنّ لانس سترول كان أوّل الخارجين في المركز الـ 16 وكان غاضبًا للغاية في لفّة عودته.

وسينطلق الكندي أمام مواطنه نيكولاس لاتيفي الذي تفوّق بدوره ضمن مناسبة نادرة على زميله البريطاني جورج راسل.

وبالرغم من حذف آخر أزمنته إلّا أنّ ميك شوماخر تفوّق مجدّدًا على زميله في هاس نيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

بالنظر إلى حريّة خيارات الإطارات التي توفّرها صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير، فإنّ الجميع دخل على إطارات "سوفت".

وتواصل شطب الأزمنة وكان هاميلتون الضحيّة هذه المرّة ومجدّدًا عند المنعطف الرابع الذي كان يُباغت الجميع.

لكنّ البريطاني أكمل لفّة أخرى قفز على إثرها إلى الصدارة، وذلك وسط سيطرة مرسيدس مجدّدًا.

وانتهى القسم في النهاية بخروج إستيبان أوكون أمام سيباستيان فيتيل ويوكي تسونودا، بينما اكتفى ثنائيّ ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي بالمركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير: