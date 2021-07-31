هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا أمام بوتاس في المجر

أحرز هاميلتون قطب الانطلاق الـ 101 في مسيرته والثالث له هذا الموسم بعد طول انتظار، كون آخر انطلاقة له من المركز الأوّل تعود إلى جائزة إسبانيا الكبرى.

وعزّز البريطاني رقمه القياسي لينطلق من المركز الأوّل للمرّة الثامنة في مسيرته في المجر، وذلك بعد أن أحرز 1:15.419 دقيقة.

وضمن زميله بوتاس حجز مرسيدس للصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا، كما أنّهما الوحيدان ضمن العشرة الأوائل اللذان سينطلقان على إطارات "ميديوم".

واكتفى ماكس فيرشتابن في مجاراتهما، وانتهى به المطاف ثالثًا بفارق 0.4 ثانية عن هاميلتون. لكنّ زميله سيرجيو بيريز نجح في التواجد بجواره في المركز الرابع.

لكنّ المكسيكي حُرم من إكمال لفّته الأخيرة وذلك بعد أن أبطأ هاميلتون من سرعته بشكلٍ مفرط قبل محاولته الأخيرة وعطّل ثنائيّ ريد بُل خلفه وهو ما حال دون بدء المكسيكي للفّة سريعة.

ونجح كلٌ من بيير غاسلي ولاندو نوريس في التفوّق على شارل لوكلير بحلولهما في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

أمّا المركز الثامن فقد كان من نصيب إستيبان أوكون الذي تفوّق على زميله فرناندو ألونسو، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل لصالح أستون مارتن.

القسم الأوّل

قدّم فيرشتابن الوتيرة الأسرع منذ محاولته الأولى والوحيدة في هذا القسم وكان الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.

وكان الأداء متقاربًا في الخلف، إلى جانب تحسّن حالة المسار مع تقدّم الوقت، وهو ما دفع العديد من السائقين للعودة إلى المسار.

وكان الياباني يوكي تسونودا أوّل الخارجين من القسم بحلوله في المركز الـ 16.

وبعد تأدياته اللافتة في التصفيات في الجولات الماضية، لم يُحالف الحظّ جورج راسل هذه المرّة، واكتفى البريطاني الشاب بالمركز الـ 17، واعتذر مرارًا من فريقه أثناء عودته إلى المرآب.

وسينطلق راسل أمام زميله نيكولاس لاتيفي، بينما ذهب المركز الـ 19 لنيكيتا مازيبين، في حين لم تُفلح محاولات فريق هاس في تصليح سيارة ميك شوماخر وتغيير علبة تروسه قبل انتهاء القسم الأوّل ما حرمه من المشاركة.

وسيتلقّى الألماني عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله، لكنّه سينطلق من المركز الأخير في جميع الأحوال.

القسم الثاني

استعان سائقو مرسيدس وريد بُل بإطارات "ميديوم" لمحاولة بدء السباق عليها. ونجح هاميلتون في الخروج متفوّقًا بعُشرين من الثانية حينها.

لكن في حين اقتصر كلٌ من ثنائيّ مرسيدس على محاولة واحدة حينها، فإنّ فيرشتابن بقي على المسار لإكمال محاولة ثانية.

في المقابل استخدم بقيّة السائقين إطارات "سوفت"، وبالتزامن مع تقدّم لوكلير إلى المركز الثاني، تعرّض زميله كارلوس ساينز لحادثٍ عند المنعطف الأخير من الحلبة.

وتطلّب ذلك رفع العلم الأحمر وفي حين حاول الإسباني التحرّك إلّا أنّه عاد للتوقّف خاصة بعد أن علق جناحه الأمام أسفل السيارة ومنع الإطار من الانعطاف لتوجيه السيارة.

وكان من اللافت أنّ ماكس فيرشتابن أتمّ لفّته الثانية على إطارات "سوفت" وتأهّل عليها، في حين لم يُحسّن هاميلتون زمنه وسينطلق على "ميديوم" مثله مثل زميله بوتاس، لينطلقا وحيدَين عليها.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو، ولانس سترول، وكيمي رايكونن، وأنطونيو جيوفينازي، وساينز بالطبع.

ترتيب شبكة الانطلاق: