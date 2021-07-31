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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا أمام بوتاس في المجر

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سيطر البريطاني لويس هاميلتون على مجريات التجارب التأهيليّة لجائزة المجر الكبرى ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ مريح أمام زميله فالتيري بوتاس.

هاميلتون يبسط سيطرته وينطلق أوّلًا أمام بوتاس في المجر

أحرز هاميلتون قطب الانطلاق الـ 101 في مسيرته والثالث له هذا الموسم بعد طول انتظار، كون آخر انطلاقة له من المركز الأوّل تعود إلى جائزة إسبانيا الكبرى.

وعزّز البريطاني رقمه القياسي لينطلق من المركز الأوّل للمرّة الثامنة في مسيرته في المجر، وذلك بعد أن أحرز 1:15.419 دقيقة.

وضمن زميله بوتاس حجز مرسيدس للصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا، كما أنّهما الوحيدان ضمن العشرة الأوائل اللذان سينطلقان على إطارات "ميديوم".

واكتفى ماكس فيرشتابن في مجاراتهما، وانتهى به المطاف ثالثًا بفارق 0.4 ثانية عن هاميلتون. لكنّ زميله سيرجيو بيريز نجح في التواجد بجواره في المركز الرابع.

لكنّ المكسيكي حُرم من إكمال لفّته الأخيرة وذلك بعد أن أبطأ هاميلتون من سرعته بشكلٍ مفرط قبل محاولته الأخيرة وعطّل ثنائيّ ريد بُل خلفه وهو ما حال دون بدء المكسيكي للفّة سريعة.

ونجح كلٌ من بيير غاسلي ولاندو نوريس في التفوّق على شارل لوكلير بحلولهما في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

أمّا المركز الثامن فقد كان من نصيب إستيبان أوكون الذي تفوّق على زميله فرناندو ألونسو، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل لصالح أستون مارتن.

القسم الأوّل

قدّم فيرشتابن الوتيرة الأسرع منذ محاولته الأولى والوحيدة في هذا القسم وكان الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.

وكان الأداء متقاربًا في الخلف، إلى جانب تحسّن حالة المسار مع تقدّم الوقت، وهو ما دفع العديد من السائقين للعودة إلى المسار.

وكان الياباني يوكي تسونودا أوّل الخارجين من القسم بحلوله في المركز الـ 16.

وبعد تأدياته اللافتة في التصفيات في الجولات الماضية، لم يُحالف الحظّ جورج راسل هذه المرّة، واكتفى البريطاني الشاب بالمركز الـ 17، واعتذر مرارًا من فريقه أثناء عودته إلى المرآب.

وسينطلق راسل أمام زميله نيكولاس لاتيفي، بينما ذهب المركز الـ 19 لنيكيتا مازيبين، في حين لم تُفلح محاولات فريق هاس في تصليح سيارة ميك شوماخر وتغيير علبة تروسه قبل انتهاء القسم الأوّل ما حرمه من المشاركة.

وسيتلقّى الألماني عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله، لكنّه سينطلق من المركز الأخير في جميع الأحوال.

القسم الثاني

استعان سائقو مرسيدس وريد بُل بإطارات "ميديوم" لمحاولة بدء السباق عليها. ونجح هاميلتون في الخروج متفوّقًا بعُشرين من الثانية حينها.

لكن في حين اقتصر كلٌ من ثنائيّ مرسيدس على محاولة واحدة حينها، فإنّ فيرشتابن بقي على المسار لإكمال محاولة ثانية.

في المقابل استخدم بقيّة السائقين إطارات "سوفت"، وبالتزامن مع تقدّم لوكلير إلى المركز الثاني، تعرّض زميله كارلوس ساينز لحادثٍ عند المنعطف الأخير من الحلبة.

وتطلّب ذلك رفع العلم الأحمر وفي حين حاول الإسباني التحرّك إلّا أنّه عاد للتوقّف خاصة بعد أن علق جناحه الأمام أسفل السيارة ومنع الإطار من الانعطاف لتوجيه السيارة.

وكان من اللافت أنّ ماكس فيرشتابن أتمّ لفّته الثانية على إطارات "سوفت" وتأهّل عليها، في حين لم يُحسّن هاميلتون زمنه وسينطلق على "ميديوم" مثله مثل زميله بوتاس، لينطلقا وحيدَين عليها.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو، ولانس سترول، وكيمي رايكونن، وأنطونيو جيوفينازي، وساينز بالطبع.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:15.419   209.119
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:15.734 0.315 208.249
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:15.840 0.421 207.958
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:16.421 1.002 206.377
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:16.483 1.064 206.210
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:16.489 1.070 206.194
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:16.496 1.077 206.175
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:16.653 1.234 205.753
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:16.715 1.296 205.586
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:16.750 1.331 205.493
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:16.871 1.452 205.169
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:16.893 1.474 205.110
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:17.564 2.145 203.336
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:17.583 2.164 203.286
15 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري      
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:17.919 2.500 202.410
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:17.944 2.525 202.345
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:18.036 2.617 202.106
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:18.922 3.503 199.837
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري      
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