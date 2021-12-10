هاميلتون يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي مع تأخّر فيرشتابن

حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بالنظر إلى إقامتها في ذات وقت التجارب التأهيليّة والسباق.

ودخل معظم السائقين على إطارات "ميديوم" وسرعان ما تقدّم هاميلتون إلى الصدارة، وأصبح هو وفيرشتابن أوّل من يكسران حاجز الـ 1:25 دقيقة، قبل أن يتمّ شطب زمن فيرشتابن لتجاوزه حدود المسار.

واحتكّ فالتيري بوتاس بقوّة بالحاجز الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الـ 14 وسرعان ما عاد إلى خطّ الحظائر.

كما تعرّض نيكولاس لاتيفي لحادث وألحق ضررًا بجناحه الخلفي بعد أن فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الـ 13.

في الأثناء حلّق هاميلتون وحيدًا في الأمام محسّنًا زمنه بقرابة ثانية كاملة قبل أن ينتقل إلى إطارات "سوفت".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة. في الأثناء كان بوتاس في طريقه لتحقيق زمنه قياسي جديد لكنّه أغلق مكابحه بقوّة في المنعطف الـ 12 وأضاع المحاولة.

ونجح هاميلتون في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع على الإطلاق ضمن محاولته الثالثة على إطارات "سوفت" مُحقّقًا 1:23.691 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 1:24 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى إستيبان أوكون الذي قدّم أداءً لافتًا على سيارة ألبين لينجح في التقدّم على بوتاس، في ظلّ تواجدهما على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن هاميلتون.

وأكمل فيرشتابن الحصّة رابعًا على بُعد 0.641 ثانية، ويبدو أنّ ريد بُل تُعاني على صعيد توازن سيارتها على صعيد اللفّة الواحدة.

وحلّ سيرجيو بيريز خامسًا أمام فرناندو ألونسو ويوكي تسونودا وشارل لوكلير في ظلّ تغطية 0.062 ثانية لآخر ثلاثة.

وذهب المركز التاسع إلى كارلوس ساينز الإبن، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ولدى انتقال السائقين للعمل على محاكاة المسافات الطويلة فقد بدا أنّ الأداء متقاربٌ أكثر بين السهام الفضيّة وريد بُل، في ظلّ تركيز كلٍ من الفريقَين على إطارات مختلفة.

ولدى انتهاء زمن الحصّة فقد تعرّض كيمي رايكونن لحادث قويّ عند المنعطف الـ 14، وقال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت السيطرة على القسم الخلفي".

نتيجة الحصّة: