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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي مع تأخّر فيرشتابن

بسط البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على التجارب الحرّة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى، وذلك في ظلّ غياب غريمه ماكس فيرشتابن الذي لم يتمكّن من تقديم وتيرة لافتة على صعيد اللفّة الواحدة.

هاميلتون يبسط سيطرته على التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي مع تأخّر فيرشتابن

حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بالنظر إلى إقامتها في ذات وقت التجارب التأهيليّة والسباق.

ودخل معظم السائقين على إطارات "ميديوم" وسرعان ما تقدّم هاميلتون إلى الصدارة، وأصبح هو وفيرشتابن أوّل من يكسران حاجز الـ 1:25 دقيقة، قبل أن يتمّ شطب زمن فيرشتابن لتجاوزه حدود المسار.

واحتكّ فالتيري بوتاس بقوّة بالحاجز الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الـ 14 وسرعان ما عاد إلى خطّ الحظائر.

كما تعرّض نيكولاس لاتيفي لحادث وألحق ضررًا بجناحه الخلفي بعد أن فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الـ 13.

في الأثناء حلّق هاميلتون وحيدًا في الأمام محسّنًا زمنه بقرابة ثانية كاملة قبل أن ينتقل إلى إطارات "سوفت".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة. في الأثناء كان بوتاس في طريقه لتحقيق زمنه قياسي جديد لكنّه أغلق مكابحه بقوّة في المنعطف الـ 12 وأضاع المحاولة.

ونجح هاميلتون في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع على الإطلاق ضمن محاولته الثالثة على إطارات "سوفت" مُحقّقًا 1:23.691 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 1:24 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى إستيبان أوكون الذي قدّم أداءً لافتًا على سيارة ألبين لينجح في التقدّم على بوتاس، في ظلّ تواجدهما على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن هاميلتون.

وأكمل فيرشتابن الحصّة رابعًا على بُعد 0.641 ثانية، ويبدو أنّ ريد بُل تُعاني على صعيد توازن سيارتها على صعيد اللفّة الواحدة.

وحلّ سيرجيو بيريز خامسًا أمام فرناندو ألونسو ويوكي تسونودا وشارل لوكلير في ظلّ تغطية 0.062 ثانية لآخر ثلاثة.

وذهب المركز التاسع إلى كارلوس ساينز الإبن، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ولدى انتقال السائقين للعمل على محاكاة المسافات الطويلة فقد بدا أنّ الأداء متقاربٌ أكثر بين السهام الفضيّة وريد بُل، في ظلّ تركيز كلٍ من الفريقَين على إطارات مختلفة.

ولدى انتهاء زمن الحصّة فقد تعرّض كيمي رايكونن لحادث قويّ عند المنعطف الـ 14، وقال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت السيطرة على القسم الخلفي".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:23.691     238.907
2 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:24.034 0.343 0.343 237.932
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 29 1:24.083 0.392 0.049 237.793
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 25 1:24.332 0.641 0.249 237.091
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 26 1:24.400 0.709 0.068 236.900
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:24.495 0.804 0.095 236.634
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 26 1:24.532 0.841 0.037 236.530
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:24.557 0.866 0.025 236.460
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 29 1:24.844 1.153 0.287 235.660
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:24.940 1.249 0.096 235.394
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:24.959 1.268 0.019 235.341
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:25.108 1.417 0.149 234.929
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:25.153 1.462 0.045 234.805
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:25.195 1.504 0.042 234.689
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:25.385 1.694 0.190 234.167
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:25.440 1.749 0.055 234.016
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:25.549 1.858 0.109 233.718
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:25.687 1.996 0.138 233.342
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:25.784 2.093 0.097 233.078
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 26 1:26.336 2.645 0.552 231.588
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