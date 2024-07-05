هاميلتون يبدي اهتمامه بالموتو جي بي وسط شائعات سعيه لشراء أحد فرقها
اعترف هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 باهتمامه بمشروع تجاري في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "مهتم" بامتلاك مشروع تجاري في الموتو جي بي، وذلك وسط الشائعات الأخيرة التي ربطته بشراء فريق غريسيني رايسينغ.
برزت شائعات في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن هاميلتون يخوض محادثات للاستحواذ على فريق غريسيني رايسينغ الذي يقود لصالحه حاليًا أسطورة الموتو جي بي مارك ماركيز.
وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن تلك الخطوة ليست مطروحة، لكن تقارير لنسختنا الإيطالية أفادت بأن هاميلتون مهتم ربما بالدخول في شراكة مع عدد من فرق الموتو جي بي.
جديرٌ بالذكر أن هاميلتون يشارك بالفعل في امتلاك أحد الفرق الرياضية، حيث أصبح أحد ملاك فريق دينفر برونكوس في بطولة الان اف ال، وذلك في 2022، كما أسس فريق اكس44 المشارك في بطولة اكستريم إي.
وتعقيبًا منه على شائعات شرائه أحد فرق الموتو جي بي، قال هاميلتون على هامش جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع: "لطالما أحببت الموتو جي بي. وأنا مهتم بالنمو المحتمل لهذه الرياضة، لكنني لم أنظر بعيدًا هكذا بعد".
وأضاف: "لكن كل شيء ممكن. وأنا مهتم بهذه الرياضة بالتأكيد كما سبق وقلت، وشراكتي في فريق برونكوس كانت بالفعل خطوة أولى في طريق امتلاك الفرق".
وتابع: "ولهذا أعتقد بأنه سيكون هنالك المزيد على مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة. سننتظر ونرى".
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