هاميلتون "يؤمن بحق" أن مرسيدس بمقدورها الفوز بسباق هذا الموسم

وجدت مرسيدس نفسها عاجزة عن المنافسة بانتظام مع غريمتيها ريد بُل وفيراري حتى الآن في هذا الموسم، وذلك بعد التغييرات الكبيرة التي دخلت على القوانين التقنية لموسم 2022.

وقد عانى ثنائي الفريق هاميلتون وجورج راسل مع مشكلة الارتدادات المتكررة على السيارة، والتي جعلتهما غير قادرين على استخلاص الأداء الأقصى من سيارة دبليو13.

لكن يبدو بأن مرسيدس قد أحرزت خطوة إلى الأمام مع حزمة تحديثاتها الأخيرة التي جلبتها لجائزة بريطانيا الكبرى، والتي سمحت لهاميلتون بمقارعة ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز على الفوز في إحدى مراحل السباق.

ونُشير إلى أن هاميلتون لم يخض موسمًا من دون فوز واحد على الأقل خلال مسيرته في الفورمولا واحد التي تعود بدايتها إلى 2007، لكنه يملك الآن ثقة أكبر بأن مرسيدس ستكون موقع يخوّلها المنافسة على الفوز من جديد هذا العام.

فقال: "ليست تلك الطريقة التي أحبّذ التفكير بها، لكنني شعرت في مرحلة ما بأن أمامنا طريق طويلة جدًا جدًا للحاق بالجميع في ظل التقدم الذي يحققه الجميع".

وأضاف: "لكننا الأداء الأخير كان مشجعًا جدًا بكل تأكيد. حيث أننا ولفترة طويلة كنا نقوم بتغييرات لا تقدّم ما تعد به من تحسينات على السيارة".

وتابع: "السباقان الأخيرات كانا مشجّعين للغاية بأننا نسير في الوجهة الصحيحة وأن هنالك قدرات حقيقية للسيارة".

وأكمل: "مع تعمّق أكبر ومزيد من التحليل والعمل الجاد، آمُل أن يكون بوسعنا الاقتراب أكثر من الحصول على فرصة الفوز بسباق. لذلك أؤمن بحث أن بوسعنا الفوز هذا الموسم".