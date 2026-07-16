كان هاميلتون قد قرر قبل جائزة كندا الكبرى في مايو التوقف عن استخدام جهاز المحاكاة في مارانيلو، بعدما شعر بأن درجة التطابق بين بياناته وما يحدث على الحلبة لم تكن جيدة بما يكفي، ما جعله يعتبر أن الجهاز لم يعد وسيلة فعالة للتحضير للسباقات.

ومنذ ذلك الحين، جمع بطل العالم سبع مرات 96 نقطة، وهو أعلى رصيد بين جميع السائقين، متفوقًا على سائقي مرسيدس كيمي أنتونيللي (79 نقطة) وجورج راسل (74 نقطة)، بينما حصد زميله في فيراري شارل لوكلير 49 نقطة، مع الإشارة إلى أن مرسيدس عانت من سوء حظ في عدة سباقات، كما واجه لوكلير بدوره بعض الصعوبات.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان قد استخدم جهاز المحاكاة منذ جائزة كندا، أجاب باقتضاب: "لا."

وعند سؤاله عن مدى مساهمة هذا القرار في تحسن نتائجه خلال السباقات الأخيرة، ابتسم وقال: "بشكل كبير جدًا."

وأضاف: "حاولت استخدامه طوال العام الماضي، لكن كما قلت، في سنواتي الأولى مع مرسيدس لم أكن أستخدم جهاز المحاكاة. ومع استمرار تطوره، جاءت مرحلة توقفنا خلالها عن استخدامه."

وأكمل: "أقود أجهزة المحاكاة منذ عام 1997، ويمكن أن تكون أدوات قوية ومفيدة للغاية، لكنها قد تقودك أيضًا إلى استنتاجات مضللة. شعرت بأن هذا كان الحال طوال العام الماضي تحديدًا، وكذلك في سنوات سابقة مع مرسيدس، ولهذا السبب توقفت عن استخدامه. ومنذ أن فعلت ذلك، أصبح مستواي أفضل بكثير."

ورغم فوز فيراري في جائزة بريطانيا الكبرى عبر شارل لوكلير، يتوقع هاميلتون أن تواجه الحظيرة الإيطالية تحديًا أكبر أمام مرسيدس على حلبة سبا-فرانكورشان.

وقال: "سيكون الأمر صعبًا جدًا على هذه الحلبة".

وأضاف: "ذهبنا إلى سيلفرستون وكنا نتوقع أن نكون متأخرين بفارق كبير بسبب وحدة الطاقة، لكن السيارة كانت سريعة جدًا في المنعطفات، ولذلك كان أداؤها أفضل بكثير مما توقعناه."

وتابع: "نأتي إلى هنا مرة أخرى من دون أن نعرف تمامًا ما الذي نتوقعه، باستثناء أن هذه الحلبة تحتوي على خطوطٍ مستقيمة أكثر بنسبة 50%. أعتقد أنه كان لا يزال هناك فارق يتراوح بين ثلاثة وأربعة أعشار الثانية في السباق الماضي، ولذلك نتوقع أن يكون الفارق هنا أكبر قليلًا. لكننا نبذل كل ما بوسعنا."

واختتم قائلًا: "أما فيما يتعلق بالتطويرات، فأنا فخور جدًا بالفريق، لأنه يواصل العمل لتحسين السيارة. نحن نجري تعديلات صغيرة عليها كل أسبوع، وهذا رائع، بدلًا من انتظار تحديث كبير يأتي بعد عدة أشهر. هناك تحسينات صغيرة تصل في كل أسبوع تقريبًا، وكلما اكتشفنا شيئًا يمكن تطويره، نقوم بذلك".