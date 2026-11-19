فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون يؤكد عدم وجود أي مشكلات "ثقة" داخل فيراري

تجاوز بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات قرارات التوقف في منطقة الصيانة في مناسبات عدة خلال الجولات الأخيرة.

منشور: 19-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أصرّ لويس هاميلتون على عدم وجود أي مشكلات تتعلق "بالثقة" داخل فيراري، رغم أن تجاوزه للقرارات الاستراتيجية للفريق أصبح أمرًا متكررًا خلال جولات الجائزة الكبرى الأخيرة في الفورمولا 1.

تجاهل بطل العالم سبع مرات طلبات الفريق منه التوقف في منطقة الصيانة خلال سباقين من أصل الجولات الأربع الأخيرة، وهما سنغافورة والبرازيل، لكن القرارين ارتدّا سلبًا على سائق الحصان الجامح.

ففي سنغافورة، اختار الحفاظ على موقعه على الحلبة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكنه تراجع من المنافسة على منصة التتويج إلى المركز السادس في المراحل المتأخرة، بسبب تآكل إطاراته، وهو ما اعتذر عنه لاحقًا.

ثم في البرازيل، خلال الجولة الماضية، واصل هاميلتون استخدام الإطارات الملساء رغم اشتداد الأمطار، ما أدى إلى تعرضه لانزلاق عند المنعطف الأخير في المراحل الختامية، قبل أن يتوقف في منطقة الصيانة خلال اللفة التالية، لينهي السباق في نهاية المطاف بالمركز التاسع.

وجاءت هذه الوقائع وسط حديث عن توتر العلاقات داخل فيراري، لكن هاميلتون أكد، قبل جائزة لاس فيغاس الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أن الأمور تسير على ما يرام، ولا سيما علاقته بمهندس سباقه الجديد لموسم 2026، كارلو سانتي.

وقال السائق البالغ من العمر 41 عامًا: "لا يتعلق الأمر بالتأكيد بالثقة، فنحن نعمل باستمرار على تحسين تواصلنا".

وأضاف: "كان التواصل أفضل بكثير هذا العام. لقد قام كارلو بعمل مذهل، وفي هاتين المناسبتين تحديدًا، ولا سيما المرة الأخيرة، لم تكن لديّ المعلومات التي كنت أحتاج إليها. تلقيت النداء في اللحظة الأخيرة تمامًا. سنواصل العمل على تحسين آليات العمل. نحن متحدون للغاية فيما يتعلق بما نقوم به، ونسير في الاتجاه الصحيح".

وشهد هذا العام تحسنًا كبيرًا بالنسبة إلى هاميلتون، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، برصيد 261 نقطة حاليًا، مقارنة بإجمالي نقاطه البالغ 156 نقطة في موسم 2025.

ولم يكن عامه الأول بألوان فيراري على قدر التطلعات بالتأكيد، لكن ظهرت مؤشرات تحسن خلال موسم 2026، رغم أن القفزة كانت كبيرة مقارنة بالموسم الماضي.

ولا يقتصر ذلك على القرارات الاستراتيجية فحسب، بل يشمل أيضًا علاقته بزميله شارل لوكلير، إذ دخل السائقان في احتكاكات في مناسبات قليلة، أبرزها ما حدث في المكسيك قبل ثلاثة أسابيع.

وكلّف ذلك فيراري فرصة الفوز، وانتقد هاميلتون لاحقًا عقلية لوكلير القائمة على "إما الفوز أو لا شيء"، قبل أن يوافق في ساو باولو على أن السائق القادم من موناكو يتسابق ضده بشراسة أكبر مما يفعل مع السائقين الآخرين.

وأدى ذلك إلى عقد اجتماع استمر ساعة كاملة، جمع سائقي الحصان الجامح ومدير الفريق فريد فاسور، وأصبح هاميلتون ولوكلير واثقين الآن من حل المشكلة.

وقال هاميلتون: "شارل سائق رائع. لقد تعمقنا في تفاصيل أمور من هذا النوع، بما في ذلك ما يحدث عندما نغلق واقي الخوذة، وأصبحت الأمور واضحة جدًا. نحن نفهم بعضنا بعضًا، وندرك الحدود التي لا ينبغي لكل منا تجاوزها، كما نفهم الهدف النهائي المتمثل في تحقيق أفضل نتيجة للفريق".

وأردف: "لذلك لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مشكلة في المستقبل. ليست لديّ أي مخاوف أو هواجس بشأن التسابق ضده، ولا أعتقد أنه يشعر بذلك تجاهي أيضًا".

وكان الحديث عن احتكاك المكسيك مرتفعًا بطبيعة الحال، لكن لوكلير يرى أن ذلك نتيجة طبيعية للقيادة لصالح فيراري، فيما ينصب التركيز الآن بالكامل على ضمان المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين.

وقال لوكلير: "لقد أُخرجت الأمور عن حجمها الحقيقي تمامًا. أعتقد أنني اعتدت على ذلك الآن، بعد سنوات طويلة من القيادة لصالح فيراري. لكن الأمور غالبًا ما تُضخّم وتتجاوز حجمها الحقيقي".

وأردف: "ليس الهدف دائمًا أن نتفق، فهذا لن يحدث أبدًا. يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة، وكان ذلك هو الحال، على سبيل المثال، في المكسيك".

وأكمل: "لكن مجرد التحدث معًا كان كافيًا لتخفيف كل التوترات، وكنا مرتاحين تمامًا لذلك. لم يكن علينا التحدث لمدة ساعة، رغم أن الاجتماع استمر ساعة بالفعل، بل لأننا كنا نتحدث بصورة مريحة".

وأردف: "بدأنا الحديث عن أمور أخرى كثيرة تتعلق بكيفية تعزيز الفريق ومساعدته على المضي قدمًا. أما النقاش المتعلق بالتوتر، فلم يستغرق سوى خمس أو عشر دقائق تقريبًا، وبعدها زال التوتر وانتهى الأمر".

وتتجه فيراري إلى سباق لاس فيغاس متقدمة بفارق 95 نقطة على ريد بُل صاحبة المركز الثالث، ومتأخرة بفارق 142 نقطة عن مرسيدس، التي حسمت لقبها التاسع في بطولة الصانعين في إنترلاغوس.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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