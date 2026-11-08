فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يؤكد انتهاء التوتر مع لوكلير في فيراري: "لقد سوّينا الخلاف"

أجرى سائقا فيراري "محادثة" مع بعضهما، وأصبحا مستعدين لتجاوز خلافهما بشأن ما حدث خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 08-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

كشف لويس هاميلتون أنه نجح في تصفية الأجواء مع شارل لوكلير في ساو باولو، عقب احتكاكهما خلال جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، مؤكدًا أن التوتر بينهما قد "انتهى".

وعلاوة على ذلك، شدد بطل العالم سبع مرات على أن الأمر لم يتطلب تدخل فريد فاسور، بعدما تمكن السائقان من تسوية خلافاتهما فيما بينهما.

وقال هاميلتون في حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد التصفيات في ساو باولو: "أعني أن فريد لم يكن هو من صفّى الأجواء بيني وبين شارل. لقد جلسنا وتحدثنا، وسوّينا الخلاف، ونحن نمضي قدمًا. أعتقد أننا لا نزال نكنّ احترامًا كبيرًا لبعضنا البعض".

وأضاف: "أنا سعيد لأننا أجرينا تلك المحادثة. والآن سنواصل العمل معًا بصورة طبيعية تمامًا. ففي بعض الأحيان، لا يتطلب الأمر في مثل هذه المواقف سوى إجراء محادثة، ولم تكن هناك أي مطالب من أي طرف".

وبدأت حالة التوتر عقب سباق المكسيك، الذي شعر خلاله هاميلتون بأنه خسر فرصة الفوز بسبب زميله في الفريق. إذ هاجم لوكلير السائق البريطاني خلال اللفة الافتتاحية، وخرج كلاهما عن المسار، لتؤول نتيجة ذلك إلى فوز ماكس فيرستابن.

ولم تتح لفاسور فرصة الاجتماع بالسائقين معًا في المكسيك، لذلك تأجلت المحادثات إلى حين وصولهما إلى ساو باولو، بعدما بقي لوكلير في أوروبا لفترة أطول بسبب ولادة طفله.

وكان هاميلتون قد تمسك بتصريحاته التي أدلى بها في المكسيك، خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، مؤكدًا اعتقاده بأن لوكلير ينافسه بشراسة أكبر من أي سائق آخر. لكن بعد إجراء المحادثة بينهما، شدد هاميلتون على أن بإمكانهما تجاوز الخلاف والمضي قدمًا.

وقال: "لقد عرض كل منا وجهة نظره، وتحدثنا عن الجوانب التي يمكننا تحسينها وعن كيفية دعم بعضنا البعض. لذلك آمل أن نخوض سباقات أفضل في الفترة المقبلة".

"من الطبيعي أحيانًا أن نختلف"

من جانبه، أكد لوكلير أيضًا أن الخلاف قد سُوّي، وأنه لا توجد أي مشكلة بين السائقين.

وقال ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت علاقته بهاميلتون قد عادت إلى طبيعتها: "نعم، بالتأكيد. أؤمن حقًا بأن الأمور تتحسن كثيرًا وبسرعة عندما نتحدث. وبطبيعة الحال، هناك توتر، وكل منا يريد إنهاء السباق أمام الآخر، وأحيانًا لا نتصرف بالشكل الصحيح".

وأضاف: "ومن الطبيعي أحيانًا أن نختلف بشأن الطريقة التي ينظر بها كل منا إلى الأمور. لكن مناقشة تلك الاختلافات تساعد كثيرًا في الوقت نفسه".

وأكمل: "من وجهة نظري، كنت صريحًا للغاية بطبيعة الحال، وأعتقد أن إجراء تلك المحادثة كان أمرًا جيدًا. أرى أن مثل هذه المحادثات ضرورية دائمًا بعد موقف كهذا".

وتابع: "أعتقد أن الأمور أخذت أبعادًا أكبر بكثير مما ينبغي، لكنها استمرت أيضًا لفترة أطول مما ينبغي. وفي الوقت نفسه، كان ذلك أسبوعًا استثنائيًا للغاية بالنسبة إليّ، لذلك لم أتمكن فعليًا من إجراء تلك المناقشات في وقت سابق".

واختتم: "كان من المهم إجراء تلك المناقشات، لكنني أعتبر الآن أن هذا الملف قد أُغلق، وأعتقد أن التركيز على ما هو قادم سيكون أمرًا مهمًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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