فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

هاميلتون يؤكد اعتزامه العودة بقوة في 2026: "لم أتدرب بهذا القدر بين موسمين من قبل"

أثبتت فيراري أنها من بين أقوى الفرق في تجارب البحرين الأخيرة. ومع تبقي أيام قليلة فقط على انطلاق الموسم، أعلن سائقها وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون عزمه على "العودة أقوى من أي وقت مضى".

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جلين دنبار

من المتوقع أن تُحدث قوانين الهيكل ووحدة الطاقة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الموسم في الفورمولا 1 تغييرًا كبيرًا في موازين القوى التقنية.

ويرى لويس هاميلتون في هذا التغيير فرصة شخصية له، إذ شارك فترة تحضيراته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطًا الضوء على كثافة تدريباته.

كما نشر صورًا من تمارينه في الجري والصالة الرياضية، وكتب قائلًا: "لم أتدرب بهذا القدر بين موسمين من قبل. أعمل كل يوم لأكون أقوى من أي وقت مضى هذا العام. أوزان، تمارين قلبية، مرونة، قوة".

وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالتطور، وزيادة القدرة على التحمل، والذهاب أبعد مما كنت عليه في اليوم السابق. أراكم قريبًا في ملبورن".

اقرأ أيضاً:

ويُلاحظ أن هاميلتون يتبنى هذا الموسم مزاجًا أكثر تفاؤلًا، ما يشير إلى أن لحظات الإحباط التي ظهرت أحيانًا العام الماضي أصبحت خلفه.

وبعد موسم أول صعب مع فيراري، يبدو متعطشًا للغاية للتعافي والمنافسة على لقبه الثامن. وقد لفتت الوتيرة القوية التي أظهرها شارل لوكلير في التجارب الانتباه، كما أشار مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا إلى فيراري ومرسيدس باعتبارهما هدفين رئيسيين في ملبورن بعد أدائهما القوي في التجارب.

وفي الآونة الأخيرة، صرح سائق ويليامز أليكس ألبون بأن القوانين الجديدة والتغييرات في السيارات تناسب أسلوب قيادة هاميلتون الطبيعي بشكل جيد، ملمحًا إلى أن السائق المخضرم قد يمتلك أفضلية.

كل ذلك يجعل موسم 2026 حاسمًا بالنسبة إلى هاميلتون البالغ 41 عامًا. فالكثيرون يعتقدون أنه إذا لم يتحقق لقبه الثامن هذا العام، فقد لا تتكرر هذه الفرصة مجددًا.

ولا يزال هناك قدر كبير من الثقة في موهبة هاميلتون، لكنه بحاجة الآن إلى ترجمة ذلك إلى منصات تتويج وانتصارات. وإذا كان الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 يمنحه التحول الذي يبحث عنه فعلًا، فقد يكون 2026 عامه المنتظر.

