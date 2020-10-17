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هاميلتون يأمل أن يكون ويتمارش قد غفر له خروجه من مكلارين

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هاميلتون يأمل أن يكون ويتمارش قد غفر له خروجه من مكلارين

يأمل  لويس هاميلتون أن يكون مارتن ويتمارش مدير فريق مكلارين السابق في الفورمولا واحد قد غفر له الآن تركه للفريق وتوجهه إلى مرسيدس نهاية موسم 2012.

بعد التقدم في فئات الناشئين كجزء من برامج مكلارين للسائقين الشباب ومن ثم مشاركته الأولى في الفورمولا واحد مع الفريق موسم 2007، أحرز هاميلتون اللقب في 2008.

ومن ثم قرر هاميلتون ترك مكلارين نهاية موسم 2012 لينضم إلى فريق مرسيدس الذي لم يكن قد أحرز أي فوز منذ عودته إلى الفورمولا واحد كفريق مصنعي عام 2010.

لكن القرار بدا أنه صائب تماماً، حيث حصد هاميلتون لقبه السادس مع مرسيدس وهو يسير بثبات على طريق تحقيق لقبه السابع هذا الموسم.

وأحرز البريطاني 70 انتصاراً لصالح مرسيدس، كما أن مجموع انتصاراته عادل رقم مايكل شوماخر القياسي والبالغ 91 انتصاراً. وبالمقارنة، فقد فشلت مكلارين في الفوز بأي سباق منذ خروج هاميلتون، واكتفت بخمس منصات تتويج خلال المواسم الثمانية الأخيرة.

وتم التشكيك بمدى صحة ترك هاميلتون لفريق مكلارين حينها، حيث وصف بطل العالم ست مرات ذلك القرار "بأنه كان أحد أصعب القرارات في حياته".

حيث قال: "من دون دعمهم إلى جانب مرسيدس، لم أكن لأنجح في الفورمولا واحد، نظراً لأنها رياضة مكلفة جداً لأية عائلة اعتيادية".

وأكمل: "لذا، ولائي كان لهم، لكن حينها، كان علي التفكير حيال ما سيحمله المستقبل وما أريد أن أكون جزءاً منه".

وتابع: "أردت أن أكون جزءاً من فريق لم يحقق الكثير من النجاحات، من فريقٍ كان ضمن مرحلة النمو، وأردتُ أن أكون جزءاً من ذلك، من رحلة التقدم تلك، وبناء أمر جديد نسبياً".

واسترسل: "كان ذلك تحدياً مثيراً للاهتمام، ولم أكن أدري كم كنا نحتاج من الوقت كي نصل إلى طريق الانتصارات. لكنني وبشكل كامل، كنتُ أثق تماماً بأننا سنصل".

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بالمقابل، أوضح هاميلتون أن إعلام ويتمارش مدير فريق مكلارين حينها بقرار رحيله عن الفريق في خريف 2012، كان محادثة صعبة للغاية.

فقال: "ذلك الاتصال مع مديري، مع مارتن بشكل خاص، كان أحد أصعب المحادثات التي خضتها".

وأكمل: "آمل أنه قد غفر لي الآن! أعتقد ذلك، لأنه يتفهم، لكنني أعتقد أن ذلك كان الخيار الصحيح في نهاية المطاف".

وتابع: "كنت أعلم أنه القرار الصحيح بالنسبة لي شخصياً وأعتقد أن الحياة تسير هكذا: لا أحد بوسعه أن يقول لك ما يجب أن تفعل، أنت وحدك تعلم شخصياً ما سيكون جيداً أو سيئاً بالنسبة لك".

واختتم: "لا يمكن لأحد أن يؤثر على قرارك. طالما أنك تقوم بجميع واجباتك، فلا بد أن تقوم بما فيه منفعتك، وفي ذلك الوقت، هذا ما قمت به".

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