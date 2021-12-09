هاميلتون يأمل "أن يريد الجميع الفوز على النحو الصحيح" في الجولة الختاميّة

تواجد السائقان جنبًا إلى جنب ضمن المؤتمر الصحفي اليوم الخميس على حلبة مرسى ياس قبيل الجولة الختاميّة، وذلك على إثر معركتهما المثيرة للجدل في جائزة السعوديّة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عندما حقّق هاميلتون الفوز ليُعادل رصيد فيرشتابن.

وانصبّ أغلب التركيز قبيل انطلاق مجريات جولة أبوظبي على إمكانيّة وقوع حادثٍ جديد بينهما خلال السباق وهو ما قد يحسم اللقب. وفي ظلّ حاجةٍ كلٍ منهما للحلول أمام الآخر لضمان اللقب، قد يُحرز فيرشتابن اللقب في حال فشلهما معًا في تحقيق النقاطٍ بالنظر إلى أنّه حقّق انتصارات أكثر.

وتمّ طرح تلك المسألة بالنظر إلى الوقائع الكثيرة بينهما في السعوديّة نهاية الأسبوع الماضي.

ودفع ذلك مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد لتذكير الفرق والسائقين حيال السلوك غير الرياضيّ في الجولة الأخيرة في أبوظبي وأنّ أيّة خروقات قد تتسبّب في اقتطاع نقاطٍ من البطولة.

وقلّل السائقان من إمكانيّة حدوث ذلك، حيث أشار هاميلتون إلى أنّه يأمل أن يرغب كلّ السائقين بخوض المعركة على نحوٍ عادل.

وقال في هذا الصدد: "بالدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع فإنّني لا أريد تخصيص أيّة طاقة لتلك الأمور. أعتقد بأنّني أؤمن حقًا بأنّ الجميع يُريد التسابق وتحقيق الفوز. أؤمن بأنّ الجميع يرغب بفعل ذلك بالطريقة الصحيحة. لذا لا أسمح لذلك بأن يتسلّل إلى تفكيري أصلًا".

وأضاف: "أنا هنا من أجل خوض سباقٍ رائعز وصلنا إلى هنا ونحن نتحلّى بشعورٍ إيجابي في الفريق، لدينا سيارة رائعة. فازوا هم هنا العام الماضي، لذا سيكونون أقوياء من دون شكّ نهاية هذا الأسبوع. لكنّني أعتقد بأنّنا لاحقناهم كثيرًا. أعتقد بأنّ بوسعنا الوصول إلى هنا وأن نكون أقوياء نهاية هذا الأسبوع".

من جانبه قال فيرشتابن أنّه يحرص على تفادي أيّة قرارات "مثيرة للجدل" في أبوظبي لحسم اللقب.

وقال: "أعتقد بأنّه كانت هناك الكثير من الأشياء المثيرة للجدل ربّما طوال العام. هكذا جرت الأمور، ولا يُمكنك فعل أيّ شيء حيال ذلك".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ علينا التركيز على الجوانب الإيجابيّة نهاية هذا الأسبوع. نريد الأحداث على المسار فقط. أعتقد بأنّ كلًا من الجانبَين يرغب بالفوز. يجب أن يتمحور كلّ شيء حول ذلك، وليس حول القرارات المثيرة للجدل".