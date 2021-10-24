هاميلتون "يأمُل" أن يخرج من المنعطف الأول مع فيرشتابن من دون حادثة

ينطلق هاميلتون وفيرشتابن من الصف الأول في سباق اليوم، وتلك هي المرة الأولى التي يصطفان فيها أمام البقية منذ سباق زاندفورت في أوائل الشهر الماضي، ومنذ ثلاثة سباقات من حادثتهما في مونزا.

وقد مثّلت تلك الحادثة الصدام الثاني بين الثنائي هذا الموسم، والذي تسبب بانسحاب أحدهما على الأقل - فيما كان الأول في اللفة الافتتاحية لسباق سيلفرستون في يوليو/تموز - بالرُغم من أنّه قد جمعتهما حادثة أصغر في بداية سباق إيمولا واقتربا جدًا من أن يصطدما ببعضهما البعض كذلك في إسبانيا.

وقد سُئِل الثنائي عن إمكانية أن تجمعهما حادثة أخرى عقب تصفيات الأمس في أوستن، وذلك مباشرة بعد أن انتزع فيرشتابن قطب الانطلاق الأول له منذ جائزة إيطاليا الكبرى، عبر التفوق على هاميلتون بفارق عشرين من الثانية.

"آمُل أن نمر من المنعطف الأول وأن نحصل على سباق جيد. لكني لا أعتقد بأن كل شيء سيُحسم عند المنعطف الأول" قال هاميلتون.

من جهته، قال فيرشتابن أنه وهاميلتون سيقودان "مثلما نفعل دومًا، كوننا محترفَين"، قبل أن يُبدي من جديد انزعاجه من سؤاله عن حوادثهما - مثلما فعل بشكل أكثر غضبًا في سوتشي بعد حادثة مونزا.

فقال: "لا أفهم لماذا علينا دومًا أن نتحدث عن ذلك الأمر. فليس الأمر وكأننا الوحيدان اللذان يصطدمان ببعضهما البعض. تلك الأمور تحدث في هذه الرياضة للأسف. لكننا على الصف الأول من جديد والجميع يتوقع سباقًا رائعًا وهذا ما نتوقعه كذلك كسائقين. نريد أن نخوض سباقًا جيّدًا بالفعل".

وعند سؤاله عن شعوره حيال وتيرته للسباق، قال فيرشتابن: "واجهت بعض الزحام كذلك خلال طلعاتي الطويلة في التجارب، لكن كل شيء بدا طبيعيًا للغاية. أظن كذلك بأننا حسّنا السيارة بشكل أكبر، لذلك آمُل أن يكون ذلك مفيدًا في السباق".

وأكمل: "علينا فقط أن نراقب بشكل أكبر تآكل الإطارات. لدينا معلومات قليلة بعض الشيء، لكننا سنعرف الوضع بشكل أفضل خلال السباق".