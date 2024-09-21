هاميلتون يأمل أن يتجاهل فيرستابن عقوبة "فيا"

قال لويس هاميلتون لفيرستابن أنّ عليه عدم إكمال "أيّ عملٍ للمصلحة العامة" وفق العقوبة التي تلقاها لقاء الشتائم التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الرسمي للفورمولا 1.

استُدعي حامل لقب بطولة العالم للمثول أمام المراقبين بعد أن قال أنّه "علم أنّ سيارته ***" عند إجابته على سؤال في المؤتمر الصحفي الرسمي أمسٍ الخميس حول تأديته في جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وطُلب من الهولندي "إكمال بعض العمل للمصلحة العامة" من قبل "فيا"، ليتمّ تناول مسألة شتائم السائقين بشكلٍ جدلي بالتوجّه إلى سباق الأحد في سنغافورة.

وبعد تقديمه لأجوبة مقتضبة في المؤتمر الصحفي بعد التجارب التأهيليّة على إثر حلوله ثانيًا خلف غريمه لاندو نوريس، أقام فيرستابن مقابلات قصيرة أثناء مشيه في البادوك في سنغافورة محاطًا بالصحفيين.

وعبّر هاميلتون عن دعمه لغريمه خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "أعتقد بأنّ هذه مهزلة لأكون صادقًا".

وأضاف: "هذه قمّة الرياضة، الأخطاء تحدث. لن أفعل ذلك بالتأكيد وآمل أن لا يفعل ماكس ذلك".

كما قال نوريس أنّ العقوبة لم تكن النتيجة المناسبة، حيث قال مازحًا: "إنّه يستحقّ ذلك، كانت تلك لغة نابية... أعتقد بأنّها عقوبة غير عادلة، لا أتّفق مع أيٍ من ذلك".