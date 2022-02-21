هاميلتون يأمل أن تنشر "فيا" تقرير تحقيق أبوظبي

أطلقت الهيئة الحاكمة دراسة معمّقة خلال الفترة الشتويّة لكيفيّة التعامل مع سيارة الأمان المتأخرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة العام الماضي، وذلك بعد أن ساعدت في التأثير على نتيجة بطولة العالم.

وجاءت الخطوة بعد أن اختار مايكل ماسي مدير السباق تأويل القوانين لاستئناف السباق مع بقاء لفّة على النهاية.

وسمح ذلك القرار لماكس فيرشتابن، الذي توقّف للحصول على إطارات جديدة، بتجاوز هاميلتون وتحقيق الفوز الذي أمّن له بطولة العالم.

وكانت "فيا" قد وضعت اللوم في البداية على "سوء فهم" من قبل المشجّعين ووسائل الإعلام، لكنّ الهيئة الحاكمة أدخلت تغييرات كبيرة في طريقة إدارة أحداث الفورمولا واحد في المستقبل.

وتمّ استبعاد ماسي، حيث سيتمّ تشارك دور مدير السباق الآن بين نيلس ويتيش وإدواردو فريتاس. وسيتمّ دعمهما من قبل غرفة إدارة سباق افتراضيّة جديدة لتُساعد على توفير الدعم عندما تكون السيارات على المسار.

لكن بالرغم من ترحيب العديدين بتغييرات القوانين، لا تزال هناك دعوات للمزيد من الأجوبة حيال ما حدث بالضبط في أبوظبي.

وأُشير إلى أنّ العامل الأساسيّ لبلوغ الشفافيّة يتمثّل في نشر تقرير تحقيق أبوظبي، والذي من شأنه تقديم بعض الأجوبة المهمّة حيال القرارات الحاسمة التي أثّرت على بطولة العالم.

وعبّر هاميلتون، الذي اعترف بفقدانه الثقة في "فيا" حيال ما حدث في أبوظبي، على حرصه على قراءة التقرير بنفسه، ويأمل أن يتمّ نشر التقرير للجميع.

وقال البريطاني: "لم أشاهد التقرير بعد، لا أعتقد بأنّه تمّ إصداره. لكنّني أعتقد بأنّني متحمّسٌ لرؤية النتائج من ذلك التقرير".

وأكمل: "أعتقد بأنّه سيكون من المفيد للجميع الحصول على فهمٍ لكلّ شيء. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول فهم موقعنا السابق، كي نتقدّم إلى الأمام بوضوحٍ أكبر".

وفي حين أنّ البعض أشار إلى أنّ "فيا" تُخطّط للإبقاء على التقرير سريًا، يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ القرار النهائيّ لم يتمّ اتّخاذه بعد بشأن ذلك.

وقد تختار "فيا" نشره بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماعه المقبل، والذي سينعقد عشيّة انطلاق الموسم الجديد في البحرين.

وبالعودة إلى ديسمبر الماضي، كانت "فيا" قد وضّحت خططها للاستجابة لأحداث أبوظبي وقالت أنّها ستعمل مع وسائل الإعلام والمشجّعين لشرح الأمور بشكلٍ أفضل.

وقال الاتّحاد حينها: "سيتمّ تباحث هذه المسألة ومعالجتها مع الفرق والسائقين من أجل استخلاص الدروس من هذا الوضع وتوفير الوضوح للمشاركين، ووسائل الإعلام، والمشجّعين حول القوانين الحاليّة للحفاظ على الطبيعة التنافسيّة لرياضتنا وضمان سلامة السائقين والموظّفين".