هاميلتون يأمُل أن تساعد اختيارات أزيائه "الجريئة" في الفورمولا واحد على تفتيح العقول

اعتاد بطل العالم ارتداء بعض الأزياء الفريدة في الجوائز الكبرى عندما لا يكون داخل الزي الاعتيادي للفريق.

كما ارتدى اليوم الخميس في تركيا تنورة زرقاء وسوداء وسراويل مع سترة من علامة بربري متماشية مع ذلك.

وبينما تنقسم آراء المتابعين في بعض الأحيان حول ما يرتديه البريطاني، إلّا أنه صرّح على حلبة إسطنبول بارك اليوم بأنّه يأمُل أن تساهم أزيائه في نفع للناس عبر إظهار أنه مرتاح للغاية وهو يرتدي الأشياء التي يحبها.

فقال عن تنورته: "إنّه زي جريء للغاية. كما أنني أحب ما تصنعه بربري، أحبّ ذلك الزيّ".

وأضاف: "أمرّ على كل تلك الصور المختلفة على الإنترنت وأجد أشياءً أحبها. أجريت جلسة تصوير مع مجلة جي كيو قبل بضعة أعوام وأنا أرتدي تنورة، وكانت واحدة تمّت صناعتها خصيصًا مع تومي هيلفغر، والتي كانت عكس الأزياء الاعتيادية للذكور".

وتابع: "أي أحد بوسعه ارتداء مهما كان ما يريده. سيكون هنالك أناس قد لا يفهمون ذلك، لكن لا مشكلة هنا. آمُل في النهاية أن يتقبل الناس ذلك وتتفتح عقولهم وأن يتركوا الآخرين يكونون مثلما يريدون".

هذا وأشار هاميلتون إلى أنّ اهتمامه بالأزياء بعيد تمامًا عمّا يتوقّعه الناس من سائقي الفورمولا واحد.

فقال: "إنّه عالم مختلف تمامًا عن المعتاد في الفورمولا واحد. الفورمولا واحد بطبيعية الحال لا تركّز على ذلك الجانب وتعدّ شركة كبيرة بطريقة أو بأخرى. ليس هنالك عالم موضة وأزياء في الواقع في الفورمولا واحد".

واختتم: "دومًا ما شعرت بأنّ ذلك مكان ليس من السهل أن تتواجد فيه. وعندما أذهب إلى عرض أزياء، فأكون محاطًا بأشخاص من كل نواحي الحياة، يعبرون عن أنفسهم بطرق مختلفة".